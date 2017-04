Pháo phòng không Syria khai hỏa bắn vào một máy bay do thám không người lái của Mỹ xuất hiện trên căn cứ của lực lượng đặc nhiệm nước này.

Pháo phòng không quân đội Syria khai hỏa. Ảnh: Al Masdar News.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày mai (10/4) và ngày 11/4, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế. Nắng nóng cũng mở rộng ra các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở phía Đông Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12 - 16 giờ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất đạt 32 - 35 độ C.

Cho rằng mình không đi một km đường BOT nào nhưng vẫn phải nộp phí, điều đó là bất hợp lý, không khách quan. Sáng nay (9/4), hàng trăm người dân “đội nắng” ký đơn kiến nghị, đồng thời, đổi tiền lẻ mua vé qua cầu gây ách tắc giao thông cục bộ tại cầu Bến Thủy 1, Bến Thủy 2. Trước tình hình đó, Trạm thu phí Bến Thủy 1 buộc phải xả cổng để các phương tiện này qua cầu. Đến gần 12h, giao thông trên cầu Bến Thủy 1 thông thoáng trở lại nhưng hai bên đầu cầu vẫn còn ùn tắc do người dân quay đầu xe trở lại. (Xem chi tiết)



Khoảng 11h30 trưa 9/4, chiếc xe tải chạy trên quốc lộ 1 hướng TPHCM về miền Tây. Khi vừa đến giao lộ Trần Đại Nghĩa – Quốc lộ 1 (quận Bình Tân, TPHCM), tài xế cho phương tiện rẽ phải vào đường Trần Đại Nghĩa thì không may tông trúng xe máy do chị Huỳnh Thị Huyền (37 tuổi, quê Tiền Giang) điều khiển, chạy cùng chiều. Tai nạn khiến chị Huyền cùng xe máy bị cuốn vào gầm xe tải, bị đẩy đi một đoạn trên đường. Nạn nhân sau đó được tài xế kéo ra ngoài, đưa vào bệnh viện gần đó cấp cứu nhưng phải chuyển gấp lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Người nhà nạn nhân cho biết, chị Huyền đang mang thai hơn 5 tháng.

Người sở hữu vé trúng giải độc đắc hôm nay, theo quy định, phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10% (khoảng 2,3 tỷ đồng). Ngoài giải đặc biệt, kỳ quay còn tìm ra 33 giải trúng 10 triệu đồng, gần 45.000 vé khác trúng giải 300.000 đồng và 30.000 đồng.

Tại TPHCM, phụ huynh học sinh nộp hồ sơ dự tuyển lớp 10 công lập bắt đầu từ ngày 17 đến 29/4, ở trường đang theo học lớp 9. Ngày 5/5, Sở sẽ công bố số liệu tổng hợp ban đầu về số học sinh đăng ký dự thi vào từng trường để phụ huynh học sinh tham khảo. Được biết, TP.HCM sẽ có khoảng 81.000 học sinh đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2017-2018, tăng 13.000 em so với năm trước. Trong khi đó, theo dự kiến của Sở GD&ĐT TP, chỉ có 76%-77% học sinh sẽ được trúng tuyển. Điều này khiến không ít phụ huynh, học sinh phải cân nhắc kỹ khi đăng ký các nguyện vọng để cạnh tranh suất vào công lập. (Xem chi tiết)

Sáng 9/4, tại Quốc lộ 43 thuộc địa phận xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự - Cơ động Công an huyện Mộc Châu đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng vận chuyển số lượng lớn ma túy tổng hợp đi tiêu thụ. Hai đối tượng bị bắt là Tráng Thị Tồng (sinh năm 1990) và Tráng Thị Chía (sinh năm 1988), đều trú quán tại bản Pha Nhên, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Tang vật thu giữ gồm 5.800 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận được một người phụ nữ không quen biết thuê vận chuyển số ma túy trên từ bản Pa Nhên, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu ra thị trấn Mộc Châu với số tiền công 10 triệu đồng.

Quân đội Syria (SAA) hôm qua sử dụng pháo phòng không bắn đuổi một máy bay do thám không người lái (UAV) của Mỹ trên bầu trời căn cứ Lữ đoàn đặc nhiệm độc lập số 54 tại thành phố Al-Qamishli, Al Masdar News dẫn nguồn tin từ SAA cho biết. Lữ đoàn đặc nhiệm độc lập số 54 không được trang bị các hệ thống phòng không hiện đại, chỉ có một số bệ pháo cao xạ vận hành thủ công nên không thể bắn hạ được chiếc UAV Mỹ. Quân đội Syria cho biết chiếc máy bay do thám đã rời khỏi khu vực ngay sau đó.

Bộ Y tế Ai Cập ngày 9/4 cho biết ít nhất 25 người thiệt mạng và 60 người bị thương trong vụ đánh bom xảy ra trước đó cùng ngày bên trong một nhà thờ ở thành phố Tanta, thuộc vùng châu thổ sông Nile của nước này. Theo Đài truyền hình Nhà nước Ai Cập, thiết bị nổ được đặt ở hàng ghế đầu trong nhà thờ của người Cơ đốc giáo Ai Cập ở thành phố Tanta, nằm cách thủ đô Cairo chưa tới 100km. Các nhân chứng cho biết thiết bị nổ được kích hoạt vào thời điểm có đông người bên trong nhà thờ khi họ đang tiến hành lễ Chủ Nhật Lễ lá (Palm Sunday). Số người thương vong ước tính có thể gia tăng do nhiều người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Hiện chưa có nhóm nào nhận thực hiện vụ đánh bom.

Ngày 9/4, người đứng đầu lực lượng cảnh sát quốc gia Thụy Điển Jonas Hysing cho biết cảnh sát nước này đã thẩm vấn 7 người về vụ tấn công khủng bố bằng xe tải khiến bốn người thiệt mạng, 15 người khác bị thương tại thủ đô Stockholm hôm 7/4 vừa qua.

Phát biểu trên kênh truyền hình SVT sau khi một số cuộc đột kích được tiến hành trên khắp Stockholm vào cuối tuần này, ông Jonas Hysing nói: "Bảy người đã bị thẩm vấn về vụ việc này." Ông Hysing từ chối cung cấp thêm thông tin về các cuộc đột kích.

Việc triển khai THAAD, vốn bị các nước láng giềng của Hàn Quốc, đặc biệt là Trung Quốc, phản đối mạnh mẽ, đã trở thành một chủ đề quan trọng trong tiến trình vận động bầu cử tổng thống Hàn Quốc, khi chỉ còn 1 tháng nữa là đến ngày bỏ phiếu. Các đảng phái đang chia rẽ về việc có nên tiếp tục thực thi kế hoạch này hay không trước sự trả đũa kinh tế mạnh mẽ của Trung Quốc.