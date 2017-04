TPO - Ngày 6/4, Ngoại trưởng Syria Walid Muallem khẳng định, các lực lượng vũ trang Syria "đã và sẽ không" sử dụng vũ khí hóa học ngay cả khi chống các nhóm thánh chiến.

Người dân Syria được điều trị trong bệnh viện ở thị trấn Maaret al-Noman, tỉnh Idlib, sau khi bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công bị tình nghi sử dụng vũ khí hóa học ngày 4/4. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Từ 10h sáng 6/4, lần thứ hai trong vòng 5 ngày, hơn 100 tài xế ôtô ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đưa tiền lẻ mệnh giá 200 đến 1.000 đồng khi mua vé qua cầu Bến Thuỷ để phản đối việc họ không sử dụng đường BOT vẫn phải gánh phí. Ngay sau đó, các nhân viên được tăng cường nhiều và mở thêm làn xe, trực tiếp ra đường bán vé để ô tô di chuyển qua trạm. Tuy nhiên vẫn không thể giảm bớt tình trạng nên sau đó cơ quan chức năng đã chỉ đạo Trạm thu phí mở cần cho các phương tiện qua mà không phải mua vé để tránh ùn tắc kéo dài.

Lúc 17 giờ ngày 6/4, ông Trần Văn Sách, Bí thư Đảng ủy thị trấn Gành Hào (Đông Hải, Bạc Liêu) cho biết, đã vớt được 39 người đi trên tàu cá mang biển số BL 93322, bị chìm tàu lúc 9 giờ cùng ngày, tại cửa biển Gành Hào. Những người dân cho biết, đáng lý ra, số lượng người bị nạn còn đông hơn vì trước đó, người dân tự tìm đến tàu chạy ra biển tham gia nghinh đón Ông xuống con tàu gặp nạn rất đông. Những người này cảm giác không an toàn nên đã chuyển sang những chiếc tàu khác. (Xem chi tiết)

Trưa 6/4, chiếc xe bồn chở xăng dầu mang biển kiểm soát Đà Nẵng do tài xế Nguyễn Thành Trung (32 tuổi, trú xã Hương An, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) điều khiển theo hướng nam - bắc. Khi đến địa phận xã Bình Trung (huyện Thăng Bình), xe bất ngờ lao thẳng vào một nhà dân bên đường sau pha đánh lái để tránh một chiếc container đang dừng phía trước. Tài xế Trung nhanh trí đạp cửa, nhảy khỏi cabin khi va chạm xảy ra. Tại hiện trường, một phần mái hiên căn nhà ven quốc lộ bị hư hỏng, chiếc xe bồn móp méo phần đầu. Theo người dân địa phương, người ngồi phía trong căn nhà không ai bị thương.

Ngày 6/4, lãnh đạo Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Hóa (sinh năm 1995, trú tại xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, công dân” theo Điều 258, Bộ luật Hình sự. Tại cơ quan điều tra, Hóa đã khai báo thành khẩn về hành vi tuyên truyền kích động nhân dân biểu tình, gây mất an ninh trật tự, xuyên tạc, bôi nhọ Đảng, Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Một tiếng nổ lớn đã phát ra tại một tòa nhà tại St.Petersburg, Nga, gần khu vực đã xảy ra vụ tấn công tại ga tàu điện ngầm ba ngày trước đó. Cảnh sát Nga cũng đã vô hiệu hóa một thiết bị nổ tìm được trong một căn phòng tại St.Petersburg khoảng 5 giờ giờ địa phương (2 giờ giờ GMT) ngày 6/4.

Ngày 6/4, các chuyên gia tại Hàn Quốc nhận định rằng nhiều khả năng Triều Tiên sẽ tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 sau ngày 10/4, sau khi đánh giá kết quả cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung diễn ra từ ngày 6-7/4. Giáo sư Kim Yong-hyon của Đại học Dongguk cho rằng nhiều khả năng Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân trước ngày kỷ niệm 85 năm thành lập Quân đội Nhân dân nước này.

Australia khuyến cáo người dân nước này cân nhắc các kế hoạch tới thủ đô Ankara và thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ do lo ngại nguy cơ khủng bố nhằm vào lễ kỷ niệm Ngày ANZAC, một trong những dịp lễ quan trọng nhất của Australia vào cuối tháng Tư này nhằm tưởng nhớ và vinh danh những người lính Australia và New Zealand đổ bộ vào Gallipoli, Thổ Nhĩ Kỳ, trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Trong tuyên bố ngày 6/4, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề cựu chiến binh Australia, Dan Tehan cho biết Chính phủ nước này đã nhận được thông tin về việc các phần tử khủng bố có thể đang lên kế hoạch tấn công buổi lễ kỷ niệm nói trên.

