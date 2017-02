TPO - Phát biểu với báo giới ngày 7/2, Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho rằng Liên minh châu Âu (EU) và các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không thể tham gia khôi phục Syria, khi đang ủng hộ các lực lượng khủng bố.

Aleppo hoang tàn vì chiến tranh. (Nguồn: EPA)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng chiều tối và đêm 8/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Các tỉnh ven biển Trung Bộ từ ngày 9/2 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Từ ngày 9/2 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi phía Bắc trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.

Qua theo dõi số lượt bình chọn từ ngày 05/02/2017, Sở Thông tin và Truyền thông phát hiện có dấu hiệu bất thường về số lượng người tham gia bình chọn, Sở đã và đang tìm các nguyên nhân để có giải pháp kỹ thuật khắc phục kịp thời, đảm bảo an toàn thông tin, đáp ứng yêu cầu thống kê, phục vụ việc đánh giá chính xác, khách quan hệ thống thông tin cơ sở.

Đứng trước các phụ huynh, Hiệu trưởng trường Sen Vàng Phạm Thị Tân nói: "Là người quản lý tôi xin nhận trách nhiệm. Tôi xin làm đơn giải thể trường". Kinh phí phụ huynh đã đóng góp tại trường sẽ được hoàn trả. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng, bà Trần Lưu Hoa cho biết sẽ có 2 trường công lập và 2 trường dân lập tiếp nhận học sinh trường Sen Vàng.

Trong số 162,5 tỷ đồng các đơn vị đang nợ, khoản nợ thuế, phí chiếm hơn 150 tỷ đồng, tiền thuê thuê đất chiếm 11,6 tỷ đồng. Dẫn đầu danh sách nợ thuế, phí đợt này là Công ty CP sản xuất Thanh Vân (xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn) với số tiền nợ hơn 12 tỷ đồng. Công ty CP Đầu tư SICO (xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội) và Công ty CP Ôtô REGAL (đường Trung Yên 11, phường Trung Hòa) với số nợ là 10,6 tỷ đồng và 7 tỷ đồng.

Khu vực bị sụt lún rộng gần 10 m2, sâu khoảng 5 m. Bố của bé đã buộc dây thừng trèo xuống dưới hầm sâu để đưa cháu lên. Bé trai nhập viện trong tình trạng nứt sọ não, gãy xương chậu, cháu đã qua cơn nguy kịch và dần bình phục.

Điều đáng quan tâm là gần đây, không chỉ có trẻ em mắc căn bệnh này nhưng gần đây xuất hiện không ít số ca bệnh là người lớn. Điều đáng nói, hai bệnh nhân người lớn trên chưa từng tiêm chủng vắcxin phòng bệnh thủy đậu, chưa từng mắc bệnh và tiếp xúc với nguồn lây…

Thậm chí, các đối tượng khai thác cát trái phép khi thấy lực lượng chức năng xuất hiện, còn sử dụng dao, kiếm đe dọa.

Đó là tuyên bố của Đại sứ Nga tại NATO, ông Alexander Grushko. Đại sứ Nga cho rằng, trước khi chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama kết thúc nhiệm kỳ, Mỹ đã phát động kế hoạch điều động quân đội Mỹ đến Đông Âu. Đại sứ Nga cũng nhấn mạnh, NATO vẫn tiếp tục nghiên cứu các biện pháp mới để tăng cường sự hiện diện quân sự ở ngoại vi phía Đông – Nam NATO, bao gồm cả khu vực Biển Đen.

Bình luận về vai trò EU và NATO trong việc tham gia khôi phục Syria, vốn bị chìm trong vòng xoáy nội chiến đẫm máu trong suốt hơn 5 năm qua, ông Assad nhấn mạnh hai tổ chức này "không nên đóng một vai trò như vậy," đồng thời "đang hủy hoại Syria”.