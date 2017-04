TPO - Chiều 16/4, tài xế 25 tuổi lái xe tải cán chết thiếu tá CSGT công an tỉnh Đồng Nai đã đến cơ quan công an đầu thú.

Chiếc xe tải gây tai nạn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều tối nay 16/4, thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc sẽ có mưa rào và dông rải rác, mưa sẽ tập trung ở Lào Cai, Hà Giang, Thái Nguyên, Hoà Bình, Tuyên Quang. Do đang thời điểm giao mùa nên trong cơn mưa có nguy cơ cao kèm theo tố lốc, gió giật mạnh, tại các tỉnh vùng núi có thể có mưa đá.

Chiều 16/4, tài xế lái xe tải cán chết thiếu tá CSGT công an tỉnh Đồng Nai đã đến cơ quan công an đầu thú. Cụ thể, sau khi xác định được danh tính của tài xế và nơi thường trú, công an đã làm việc với người thân của gia đình, vận động người này ra trình diện. Đến chiều cùng ngày, tài xế Trần Mạnh Thông (25 tuổi, quê Hương Sơn, Hà Tĩnh, thường trú phường Long Bình Tân) đã đến công an phường Long Bình Tân (TP Biên Hòa, Đồng Nai) đầu thú. Sau đó, tài xế được đưa về công an TP Biên Hòa để tiếp tục điều tra làm rõ về vụ tai nạn giao thông khiến thiếu tá CSGT Lê Quang Minh (Phòng CSGT - PC47, Công an tỉnh Đồng Nai) tử vong.

Ngày 16/4, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vừa phối hợp với Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về buôn lậu - Bộ công an và Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ - Công an TPHCM, phát hiện một vụ vận chuyển trái phép 5 kg sừng tê giác. Được biết, đây là loại sừng tê giác rất quý hiếm, giá trị ước tính khoảng hơn 6 tỷ đồng. Được biết, đây là loại sừng tê giác rất quý hiếm, giá trị ước tính khoảng hơn 6 tỷ đồng.

Ngày 16/4, Ủy viên quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã điện đàm và trao đổi quan điểm về tình hình trên Bán đảo Triều Tiên. Bên cạnh đó, hai quan chức trên còn thảo luận về việc thực thi những thỏa thuận đạt được trong cuộc gặp đầu tiên giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại bang Florida (Mỹ) hôm 6-7/4 vừa qua. Trước đó, theo một tuyên bố trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tối 14/4, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định mục tiêu chung của hai nước là "đưa tất cả các bên trở lại bàn đàm phán."

Hai chiếc vé trúng lần này có dãy số 06 - 07 - 18 - 29 - 32 - 44, được tìm ra đúng một tuần sau khi có khách hàng tại Hà Nội trúng giải Jackpot trị giá 23 tỷ đồng. Cùng với giải đặc biệt, kỳ quay còn tìm ra 70 giải trúng 10 triệu đồng và hơn 40.000 chiếc vé khác trúng giải 300.000 đồng và 30.000 đồng. Ngày 15/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã áp dụng biện pháp ngăn chặn, bắt giữ 4 công dân về hành vi gây rối trật tự công cộng để điều tra, làm rõ. Một số công dân do thiếu hiểu biết pháp luật đã có hành vi cản trở và tổ chức giữ người trái pháp luật đối với cán bộ chiến sỹ Công an thành phố Hà Nội. Về chuyến thăm đầu tiên tới Afghanistan trên trên cương vị phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tướng McMaster bình luận trên Twitter rằng ông dự kiến tổ chức "cuộc hội đàm vô cùng quan trọng về quan hệ hợp tác song phương".An ninh đã được tăng cường tại các sân bay quốc tế lớn ở thành phố Mumbai, Hyderabad và Chennai sau khi các cơ quan an ninh được thông báo về nguy cơ xảy ra một vụ không tặc. Trước đó, Sở cảnh sát Mumbai đã nhận được một thư điện tử từ một phụ nữ, nói rằng cô nghe được 6 thiếu niên nói chuyện về âm mưu cướp máy bay tại các sân bay nói trên.