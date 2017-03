TPO - Ngày 8/3, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chính thức có ý kiến với báo chí về vụ bà Trần Vũ Quỳnh Anh, cán bộ Sở Xây dựng được bổ nhiệm bất thường mà báo chí phản ánh vừa qua.

Sáng 8/3, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo khắc phục sự cố môi trường 4 tỉnh miền Trung đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo. Phó Thủ tướng yêu cầu, ngay sau cuộc họp sẽ thành lập 4 đoàn kiểm tra, thanh tra việc bồi thường thiệt hại môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu tiếp tục giám sát Công ty Formosa thực hiện đúng các cam kết, chỉ khi nào bảo đảm an toàn tuyệt đối về môi trường mới cho xả thải. (Xem chi tiết)

Hiện nay, Thanh tra tỉnh đã tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật để tiến hành thanh tra việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo Sở Xây dựng. Phía tỉnh Thanh Hóa cho biết đã chủ động chỉ đạo xử lý vụ việc trước khi báo chí đưa tin theo đúng các quy định của Đảng và pháp luật. Đồng thời sẽ thông tin đầy đủ cho báo chí khi có kết quả giải quyết.

Theo đó, quy định đã có nên tất cả các bộ ngành địa phương, đơn vị tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về vấn đề nhận quà của mình. Căn cứ vào quy định của thủ tướng để nhận hay không nhận. Các địa phương cũng không cần phải báo cáo. Nếu ô tô là tài sản công thì sẽ nhập vào dữ liệu quốc gia về tài sản.

Trước tình hình trên, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, bệnh diễn biến hết sức phức tạp, nếu Việt Nam làm tốt công tác kiểm soát ở khu vực cửa khẩu, thì sẽ không có dịch trên gia cầm. Do đó, cần mở rộng phạm vi, đối tượng giám sát (giám sát trọng điểm, EBS, SARI), đặc biệt tại các địa phương có chung đường biên giới với Trung Quốc, Campuchia; chợ đầu mối giao lưu, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm.

Thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 8/3/2017, anh Nguyễn Xuân Tân (sinh năm 1985, trú đường Phan đình phùng, TP. Pleiku) đi xe máy đến khách sạn Hoàng Anh Gia Lai để uống cà phê ở tầng 12. Khoảng 1 tiếng sau, anh Tân chạy ra lan-can của tầng này và nhảy xuống đất. Dù lực lượng chức năng nhanh chóng đưa anh Tân đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong vì bị tổn thương nặng toàn thân, dập phổi, tim.

Người dân địa phương phát hiện lửa, khói bốc lên ngùn ngụt từ tàu cá anh Hoàn liền hô hào nhau múc nước chữa cháy. Đồng thời, báo sự việc lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC (Công an tỉnh Nghệ An) đóng tại TX Hoàng Mai đã đến hiện trường cùng người dân dập lửa. Đến khoảng 14h cùng ngày, đám cháy đã được khống chế. Tại hiện trường, đám cháy đã thiêu rụi nhiều ngư cụ, vật dụng phục vụ cho việc đánh bắt cá. Thiệt hại chưa được thống kê. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện đề ắc quy.

Trong tuyên bố ngày 8/3, ông Zakaria cho biết thêm MMEA đã tịch thu 50kg hải sâm trên các thuyền, đồng thời MMEA còn cho rằng những chiếc tàu này còn tiến hành hoạt động buôn lậu dầu diesel. MMEA đã thu giữ hai chiếc tàu, tổng giá trị của hai chiếc tàu này khoảng 800.000 ringgit (khoảng 4 tỷ đồng).

Ông Hashemi nói: “Một tàu của Hải quân Mỹ khi đang di chuyển trên Eo biển Hormuz đã thay đổi lộ trình quốc tế và tiếp cận các tàu của IRGC trong phạm vi 550 mét một cách không chuyên nghiệp”. Ông cũng cho rằng những hành động của Mỹ và Anh trong vài ngày qua đã cho thấy những nước này có “ý đồ gây hại, bất hợp pháp và khiêu khích,” tìm cách gây căng thẳng và tạo khủng hoảng.

Tin cho hay một kẻ đánh bom liều chết đã cho quả bom phát nổ tại cổng sau của bệnh viện trên vào sáng 8/3, mở đường cho 4 tên khủng bố trang bị súng và lựu đạn tấn công vào tòa nhà chính của bệnh viện này, xả súng bừa bãi vào bệnh nhân và nhân viên y tế. Theo các nguồn tin an ninh, ít nhất 5 tên khủng bố thực hiện vụ tấn công này, trong đó 3 tên đã thiệt mạng.