Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm 22/4, các khu vực trên cả nước đều có mưa, Bắc Bộ trời lạnh về đêm và sáng, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Riêng khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đề phòng khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Gần 55 triệu USD sẽ được tăng cường nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh chăn nuôi và đảm bảo an toàn thực phẩm, phát triển theo chuỗi thịt sạch "từ trang trại đến bàn ăn". Thông tin trên được đưa ra tại hội nghị tổng kết năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 của dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (Lifsap)- khoản vay bổ sung (giai đoạn 2) từ Ngân hàng Thế giới (WB) diễn ra ngày 22/4 do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức.

Ngày 22/4, thầy Phạm Mạnh Hùng - hiệu trưởng Trường THCS Quỳ Châu, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết, vào sáng nay, 37 em học sinh ở hai khối 6 và 7 bị ngộ độc do ăn quả ngô đồng, đã được xuất viện trở về nhà. Trước đó vào chiều tối 21/4, lúc tan trường, hàng chục học sinh lớp 6 và lớp 7 của trường đã ăn quả ngô đồng rơi ở sân trường. Sau đó, nhiều em có triệu chứng nôn ói, đau bụng, đi ngoài. Phát hiện sự việc, giáo viên đã đưa các em tới Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu để cấp cứu. Qua quá trình thăm khám, truyền dich, các bác sỹ nhận định những học sinh này bị ngộ độc do ăn quả ngô đồng.

Trước đó vào chiều tối 21/4, lúc tan trường, hàng chục học sinh lớp 6 và lớp 7 của trường đã ăn quả ngô đồng rơi ở sân trường. Sau đó, nhiều em có triệu chứng nôn ói, đau bụng, đi ngoài. Phát hiện sự việc, giáo viên đã đưa các em tới Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu để cấp cứu. Qua quá trình thăm khám, truyền dich, các bác sỹ nhận định những học sinh này bị ngộ độc do ăn quả ngô đồng.

Ngày 21/4, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh liên tiếp xảy ra 2 vụ đuối nước khiến 3 học sinh cấp 2 thiệt mạng. Vào lúc 13h ngày 21/4, hai học sinh lớp 8 là Đ.V.K và P.V.C (học sinh của trường THCS Hiệp Hòa, xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) rủ nhau đi tắm tại khu vực thôn 9, thuộc phường Sông Khoai. Trong lúc tắm, thì K. và C. bị đuối nước. Sự việc xảy ra quá nhanh nên mọi người không kịp giải cứu hai nạn nhân này. Vào 16h30 cũng ngày, một nam sinh cấp 2 khác cũng thiệt mạng khi đi bơi cùng các bạn tại khu vực đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, phường Hồng Hà, TP. Hạ Long.

Khoảng 15h30 ngày 22/4, trên địa bàn xã Vụ Quang (huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 1 người chết và 1 người thương nặng. Thời điểm trên 2 nam thanh niên điều khiển xe máy đang lưu thông trên địa bàn xã thì bất ngờ lao thẳng vào nhau. Vụ tai nạn khiến 1 người chết và 1 người thương nặng hiện đang cấp cứu tại BV Đa Khoa Hùng Vương (Phú Thọ). Được biết, cả 2 nam thanh niên là người trên địa bàn xã Vụ Quang, huyện Đoan Hùng.



Sau gần một tuần làm việc với cảnh sát Nhật Bản, cha mẹ bé Lê Thị Nhật Linh (9 tuổi, bị sát hại hồi cuối tháng 3) đã lên máy bay trở về Việt Nam. Theo một số tờ báo Nhật Bản, việc này chỉ là "tạm thời" và cha mẹ bé Linh có thể sẽ quay lại Nhật Bản trong tương lai. Ngồi trên máy bay, chị Nguyễn Thị Nguyên – mẹ bé Nhật Linh đã gửi lời nhắn tới chính phủ Nhật Bản: "Tôi mong rằng phía Nhật Bản sẽ điều tra về vụ việc liên quan đến con gái tôi một cách rõ ràng và nhanh chóng tìm ra thủ phạm, xét xử một cách nghiêm minh."

Một loạt các vụ bê bối được vạch trần, sự nổi lên của chủ nghĩa dân túy trong lòng nước Pháp và đặc biệt là những thách thức về an ninh và nhập cư đã khiến cho cuộc đua tới Điện Elysée trở nên khó đoán định và ẩn chứa nhiều nhân tố bất ngờ. Hiện nay, dư luận Pháp đang quan tâm nhất đến 4 ứng viên dẫn đầu, những người có tỷ lệ ủng hộ sít sao được thể hiện qua các cuộc thăm dò dư luận. Đó là ứng cử viên độc lập Emmanuel Macron; Chủ tịch đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia (FN) Marine Le Pen; cựu Thủ tướng François Fillon, và nhà lãnh đạo của phong trào "Nước Pháp bất khuất" Jean-Luc Mélenchon. Cơ hội lọt vào vòng hai đang được chia đều cho cả 4 ứng viên, vì càng gần đến ngày bỏ phiếu, khoảng cách giữa các ứng cử viên này càng được rút ngắn.

Một số hoạt động của vật thể dường như là các xe moóc tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri, thuộc tỉnh Bắc Hamkyong, Đông Bắc Triều Tiên đã được ghi nhận. Trang mạng chuyên theo dõi tình hình Triều Tiên “38 North” của Viện Nghiên cứu Mỹ- Hàn Quốc (USKI) thuộc Đại học Johns Hopkins (Mỹ) ngày 22/4, thông báo các hình ảnh vệ tinh thương mại chụp ngày 19/4 cho thấy hình ảnh trên. Những hình ảnh này tiếp tục là bằng chứng cho thấy Triều Tiên có khả năng tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 6 tại Punggye-ri vào cứ bất thời điểm nào nếu được lệnh từ Bình Nhưỡng".

Giới chức Nga ngày 22/4 thông báo lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt 2 phần tử có vũ trang, những đối tượng này từng được tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng huấn luyện và đang lên kế hoạch thực hiện hàng loạt "các tội ác khủng bố." Hãng thông tấn Interfax dẫn lời Ủy ban chống khủng bố quốc gia cho biết hai đối tượng này đã bị tiêu diệt ở khu vực Stavropol, miền Nam nước Nga sau một vụ đấu súng với lực lượng an ninh.