TPO - Ngày 18/2, Văn phòng tỉnh trưởng tỉnh Sanliurfa cho biết nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã tạm giam 26 người có liên quan đến một vụ tấn công bằng bom xe tại thị trấn Viransehir, phía Đông Nam tỉnh này.

Một nạn nhân trong vụ đánh bom ở Viransehir. (Nguồn: AP)

Theo quyết định của liên bộ Công Thương-Tài chính, từ 15h hôm nay, giá các mặt hàng xăng dầu tăng từ 117 -504 đồng/ lít, kg. Sau khi điều chỉnh, giá bán lẻ mặt hàng xăng RON 92 sẽ có giá bán mới 18.098 đồng/lít, xăng E5 giá 17.818 đồng/lít, Dầu diesel 0.05S giá 14.305 đồng/lít. Cụ thể, xăng RON 92 tăng 504 đồng/lít; xăng E5 tăng 496 đồng/lít; dầu diesel 0.05S tăng 283 đồng/lít; Dầu hỏa: tăng 238 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 117 đồng/kg. (Xem chi tiết)

Liên quan tới vụ đại án Vinashinlines, chiều 18/2, VKS đề nghị tử hình đối với Giang Kim Đạt (nguyên quyền trưởng phòng kinh doanh). VKS cũng đề nghị xử phạt bị cáo Trần Văn Liêm (nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty TNHH MTV Vận tải viễn dương Vinashin) tù chung thân; bị cáo Trần Văn Khương (nguyên kế toán trưởng Vinashinlines) 20 năm tù vì tội Tham ô. Đề nghị xử phạt bị cáo Giang Văn Hiển (bố Giang Kim Đạt) từ 8-9 năm tù vì tội Rửa tiền. VKS đề nghị thu hồi số tiền thiệt hại trả lại cho Vinashinlines. Ngày 18/2, ông Trần Quang Lâm, Phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM, cho biết trong năm 2017 đơn vị sẽ triển khai hai tuyến buýt đường sông để nâng cao vận tải đường thủy nôi địa, giảm bớt áp lực ùn tắc giao thông đường bộ. Theo ông Lâm, 2 tuyến buýt đường sông khai thác trên những tàu hiện đại, an toàn do một doanh nghiệp tư nhân đầu tư theo hợp đồng BOT. Dự kiến vào tháng 6 tới, tuyến buýt đường sông đầu tiên trên sông Sài Gòn - Bạch Đăng (quận 1) - Linh Đông (Thủ Đức) sẽ chính thức hoạt động. Đến tháng 9 sẽ đưa vào khai thác tuyến số 2 từ bến Bạch Đằng đi quận 8. Ngày 18/2, Tổng công ty Phát triển nhà và đô thị - HUD (Bộ Xây dựng) khởi công xây dựng 664 căn nhà ở xã hội tại lô đất NƠXH-01 thuộc Khu đô thị mới Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Dự án nhà ở xã hội này nằm trong Khu đô thị mới Phước Long với tổng diện tích 48,2ha được Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa giao Công ty HUD Nha Trang - đơn vị thành viên của HUD - làm chủ đầu tư. Dự án tạo nên nhà ở với mức giá trung bình dưới 10 triệu đồng/m2. Sáng 17/2 tại cầu 17/10 (hay còn gọi là cầu Thác Mạ) ở xã Mai Pha, TP Lạng Sơn, Hoàng Văn Thái điều khiển xe máy biển kiểm soát 12D1-11075 đang lưu thông thì bỗng nhiên lao qua lan can rơi xuống chân cầu, tử vong tại chỗ. Xe mô tô hư hỏng nặng. Các ngành chức năng Lạng Sơn khẳng định, anh Thái đã điều khiển phương tiện với tốc độ rất cao, không làm chủ được tay lái nên đã lao xuống chân cầu. (Xem chi tiết) Vụ trưởng chuyên trách vấn đề càphê của Bộ Nông nghiệp Brazil Silvio Farnesi cho biết chính phủ nước này vừa thông qua việc nhập khẩu càphê vối (Robusta) lần đầu tiên trong lịch sử, trong đó có càphê của Việt Nam, nhằm đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp sản xuất càphê tan trong nước. Dự kiến, Brazil sẽ nhập khẩu tới một triệu bao càphê vối (1 bao = 60kg) theo lộ trình đến cuối tháng 5/2017 với khối lượng tối đa là 250.000 bao/tháng. Brazil hiện là nhà sản xuất và xuất khẩu càphê xanh số một thế giới và cũng đứng đầu về xuất khẩu càphê hòa tan.

Khu vực Hà Nội nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C. Miền Trung nhiệt độ từ 18-24 độ C. Nam Bộ nhiệt độ từ 21-24 độ C.