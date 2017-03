TPO - Ngày 22/3, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuyên bố nước này và Nga đã khôi phục các quan hệ và đang phối hợp giải quyết các vấn đề trong khu vực. Ông Cavusoglu nói: "Chúng tôi đã vượt qua những bất đồng với Nga. Hiện nay, các quan hệ của chúng tôi đã được khôi phục và chúng tôi đang hợp tác giải quyết một số vấn đề trong khu vực".

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Chiều nay, 22/3, bên lề cuộc họp của UBND TPHCM về tháo gỡ dự án các bãi đỗ xe, trả lời Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong và báo chí, Phó Chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải thừa nhận: "Bảo kê vỉa hè là có thật. Cái này báo cáo anh là quận 1 vẫn còn. Chỉ có điều mình không phát hiện được thôi". Ông Hải nói: “Dưới lòng đường, việc bảo kê để thu phí giữ xe ô tô là có thật. Họ thu tầm bậy, tầm bạ như ô tô thu 50.000 đồng/xe. Cứ đến đỗ là phải nộp tiền, nếu không trở ra là bị phá xe. (Xem chi tiết)

Vụ Trang thiết bị và công trình Y tế (Bộ Y tế) vừa có văn bản khẩn gửi Sở Y tế tỉnh Gia Lai đề nghị làm rõ thông tin về việc “thổi vống” số tiền mua sắm trang thiết bị y tế. Theo thông tin từ các cơ quan báo chí, kết quả Kiểm toán Nhà nước trong công tác đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại tỉnh Gia Lai đã phát hiện có tình trạng đội giá: mua thiết bị y tế 5,6 tỷ đồng kê lên 16,7 tỷ đồng.

Vào hồi 0 giờ 40 phút ngày 22/3, tại khu vực đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, công an thành phố Hải Phòng phát hiện hai chiếc xe container dùng biển đỏ (biển dành cho xe thuộc lực lượng quân sự) giả chở hàng quá tải. Thấy dấu hiệu nghi vấn Đội Cảnh sát Giao thông số 1 đã kiểm tra giấy tờ pháp lý liên quan đến xe. Lái xe đã không xuất trình được các giấy tờ liên quan chứng minh được xe có biển đỏ là biển do cơ quan quân sự cấp. Cả hai xe vượt tải trọng đầu trục cho phép từ 80% đến 100 %.

Vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 22/3, trên Quốc lộ 14 (đoạn qua khu phố Xuân Đồng, phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), một người đàn ông điều khiển chiếc xe ôtô 4 chỗ biển kiểm soát 93N-3628 lưu thông trên Quốc lộ 14 hướng từ thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) đi Đắk Nông bất ngờ mất lái, lao thẳng vào quán càphê và tiệm cắt tóc bên đường. Vụ tai nạn đã khiến 3 người bị thương, xe ôtô bị hư hỏng phần đầu, nhiều bàn ghế, cửa và các vật dụng trong quán càphê và tiệm cắt tóc bị vỡ nát. Sau khi gây tai nạn, người điều khiển xe ôtô đã bỏ xe lại và rời khỏi hiện trường.

Chiều 22/3, Phòng PC47 Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận đối tượng Lương Văn Thiệu (SN 1989), trú tại thôn Pò Nhùng, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) từ phòng CSGT công an Lạng Sơn để điều tra, xử lý vụ án vận chuyển, buôn bán ma túy theo thẩm quyền. Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 19h10’ ngày 21/ 3, tại km 12, quốc lộ 1A thuộc địa phận ngã tư Phai Trần, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn; tổ công tác Đội tuần tra Kiểm soát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện Lương Văn Thiệu điều khiển xe mô tô có dấu hiệu nghi vấn, đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính. Kiểm tra trên xe mô tô của đối tượng Thiệu, có 2 thùng carton, đựng 73 bánh Heroin. (Xem chi tiết)

Thông tin cuộc thi trang phục dân tộc của Hoa hậu Hòa bình thế giới sẽ được tổ chức trong lòng hang động Thiên Đường vào tháng 10 tới đây, khiến các nhà khoa học, nhà bảo tồn và không ít người dân lo lắng sẽ có tác động xấu cho một “thiên đường trong lòng đất”, thậm chí có ý kiến phản đối quyết liệt. Ông Lê Hùng Phi, Chủ tịch Hội Di sản Quảng Bình cho biết, nếu quyết định thi trong lòng hang, tỉnh Quảng Bình cần tính toán kỹ lưỡng, đồng thời mời các chuyên gia về hang động, chuyên gia về bảo tồn di sản để tham vấn, nhằm giảm thiểu những tác động xấu lên động Thiên Đường. (Xem chi tiết)

Vị trí đặt các trạm thu phí cầu Bến Thủy I và cầu Bến Thủy II không phù hợp với việc đầu tư các công trình đã đầu tư gây bức xúc cho người dân. Vị trí đặt Trạm thu phí làm ảnh hưởng đến việc giao lưu, phát triển kinh tế liên kết vùng theo Quy hoạch vùng Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh. Đó là những bất cập được UBND tỉnh báo cáo với với đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại buổi làm việc về các vấn đề liên quan đến thực hiện chính sách, pháp luật đầu tư, khai thác các công trình giao thông theo hình thức BOT tại tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2011 – 2016, sáng ngày 22/3. (Xem chi tiết)

Ngày 21/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo giới nghị sỹ đảng Cộng hòa tại Quốc hội lưỡng viện cần nhanh chóng thông qua dự luật mở đường cho việc thay thế Chương trình chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền, hay còn gọi là Obamacare, nếu không muốn đối mặt với "các rắc rối chính trị". Lời cảnh báo của ông chủ Nhà Trắng được đưa ra chỉ 2 ngày trước khi Hạ viện tiến hành bỏ phiếu về dự thảo Luật Chăm sóc sức khỏe Mỹ (AHCA) - dự luật của đảng Cộng hòa nhằm thay thế Obamacare.

