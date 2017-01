TPO - Ngày 6/1, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bày tỏ hy vọng Nga sẽ trở thành đồng minh và người bảo vệ Manila. Động thái này diễn ra trong bối cảnh ông Duterte đi thăm tàu chiến Nga đang cập cảng Philippines.

Tàu khu trục chống ngầm Admiral Tributs của Nga cập cảng Manila, Philippines ngày 3/1/2017. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều 6/1, không khí lạnh và nhiễu động trong đới gió Tây đang hoạt động yếu và tiếp tục hoạt động mạnh thêm. Dự báo từ đêm 9/1 đến ngày 12/1, do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Tây trên cao hoạt động mạnh kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa trên diện rộng, riêng vùng núi Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to. Trên biển, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp xích đạo có trục 5-8 độ vĩ Bắc nên ở khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông mạnh.

Ông Thanh khẳng định, hầu hết các lốt bay dịp Tết của các Hãng hàng không trình cho Cục đều được phê duyệt. Các nốt bay Tết vẫn còn nhiều, đặc biệt là ban đêm chứ không có việc cắt bớt các chuyến bay trong dịp Tết.

Chiều 6/1, báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Tài chính, bộ này cho biết: Năm 2016, trong số hơn 1,094 triệu tỷ đồng thu ngân sách nhà nước, trong đó thu ngân sách địa phương vượt 18,6% kế hoạch năm (vượt 77,8 nghìn tỷ đồng), có 58/63 địa phương thu đạt hoặc vượt kế hoạch. Nhưng với ngân sách trung ương cơ bản đạt dự toán năm.

“Thành phố chắc chắn sẽ có quyết định đầu tư, mở tuyến buýt nhanh số 02 trên cơ sở rút kinh nghiệm từ việc vận hành tuyến buýt nhanh số 01 Kim Mã-Yên Nghĩa hiện nay,” ông Nguyễn Thế Hùng khẳng định như vậy tại hội nghị tổng kết năm 2016 của Tổng công ty vận tải Hà Nội (Transerco) vào ngày 6/1. Trước đó, vào ngày 31/12/2016, tuyến buýt nhanh 01 bến xe Kim Mã- bến xe Yên Nghĩa đã chính thức được đưa vào vận hành.

Ngay sau đó chính quyền xã Nghĩa Thịnh đã có mặt bảo vệ hiện trường nghiêm ngặt và báo cáo lên Ban chỉ huy quân sự huyện Nghĩa Đàn. Ông Nguyễn Xuân Bắc xã đội trưởng Nghĩa Thịnh cho biết, quả bom có sức công phá rất lớn, nặng không dưới 5 tạ. Hiện quả bom đã di dời ra khu vực an toàn, chờ phương án phá hủy.

Sáng cùng ngày, Công ty xây dựng Phú Cường thi công hệ thống nước sạch tại đường Phan Bội Châu, phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột cũng phát hiện nhiều quả đạn tăng và báo lên cơ quan chức năng. Lực lượng công binh đã thu gom và xử lý 21 quả đạn tăng 75 ly, 1 quả 105 ly, 45 quả đạn cối 81 ly và 3 quả đạn M72. Toàn bộ số lượng đạn, vật liệu nổ trên được các đơn vị chức năng xử lý nguội tại chỗ, đưa ra khỏi khu dân cư an toàn theo quy định.

Phát biểu khi bắt tay Phó Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Nga, Chuẩn Đô đốc Eduard Mikhailov, ông Duterte nói: "Chúng tôi hoan nghênh những người bạn Nga, bất cứ khi nào các bạn muốn tới Philippines vì bất cứ điều gì, vui chơi, bổ sung các nguồn tiếp tế hay có thể là trở thành đồng minh để bảo vệ chúng tôi".

Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, tướng Valery Gerasimov cho biết rằng, lúc 00h00 ngày 30/12/2016, lệnh chấm dứt chiến sự có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Syria, không áp dụng cho các nhóm khủng bố quốc tế. Trong khi đó, chỉ huy nhóm quân Liên bang Nga tại Syria, tướng Andrei Kartapolov cho biết, nhiệm vụ nhóm tàu sân bay Nga tại Syria đã hoàn thành.Buổi lễ tưởng niệm diễn ra ngay bên ngoài trụ sở tòa án, nơi xảy ra vụ tấn công, với sự tham gia của hàng nghìn người, trong đó có Bộ trưởng Tư pháp Bekir Bozdag. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã ca ngợi hành động dũng cảm của cảnh sát Fethi Sekin khi anh chặn chiếc xe chở bom của hai tên khủng bố và tránh để xảy ra vụ thảm sát lớn. Bộ trưởng Bekir Bozdag cho rằng Fethi Sekin đã hy sinh tính mạng để bảo vệ mạng sống của nhiều người dân vô tội.Chiếc xe buýt trên chở 44 học sinh của một trường trung học đã mất lái, sau đó bị lật do đường trơn trượt. Những học sinh bị thương đã được đưa tới bệnh viện địa phương. Tuyết liên tục rơi tại vùng Anatolian và khu vực phía Bắc Thổ Nhĩ Kỳ khiến việc lái xe trở nên nguy hiểm do nhiều con đường bị trơn trượt do có băng.