Bản tin 20H: Triều Tiên bắt du thuyền Nga giữa lúc căng thẳng

Ngay sau khi Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đặng Thị Bích Liên ký văn bản báo cáo Thủ tướng về chấn chỉnh tôn vinh, vinh danh và công nhận ồn ào thời gian qua, đại diện Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam phát đi thông cáo phản pháo lại công văn của Bộ VHTTDL. "Công văn nói trên đặt ra nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến hoạt động của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam nhưng Bộ VHTTDL đã không một lần gặp gỡ với Liên hiệp để điều tra xác minh, đơn phương đưa ra nhiều thông tin thất thiệt và những kết luận chưa thỏa đáng, mang tính chủ quan làm ảnh hưởng đến uy tín và lợi ích hợp pháp của Liên hiệp”, đại diện Liên hiệp phản ứng.

Chiều 10/9, ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương (Nghệ An) cho hay, huyện đã hoàn thành việc chi trả gần 5,7 tỷ đồng tiền hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh nghèo năm học 2013-2014 mà đơn vị quên trả sau ba năm. Cùng việc hoàn trả tiền, thay mặt UBND huyện, Chủ tịch có một lá thư xin lỗi toàn thể nhân dân và học sinh huyện nhà. Chính quyền Tương Dương cũng hứa tiếp tục rà soát việc thực hiện các chế độ, chính sách trên địa bàn, đặc biệt đối với giáo dục. Nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm khắc những tập thể, cá nhân liên quan.

Hiện nay (10/9), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-26 độ Vĩ Bắc tiếp tục bị nén bởi bộ phận áp cao lục địa ở phía Bắc và dịch dần xuống phía Nam. Trên cao hội tụ gió tiếp tục duy trì. Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên cao 1500-5000m nên từ đêm nay đến hết ngày 12/9 ở Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to; vùng núi và trung du có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ 70-150mm/đợt; các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên lượng mưa 150-250mm/đợt, có nơi trên 300mm. Thời gian mưa lớn xảy ra về đêm và sáng. Khu vực Hà Nội từ đêm nay đến ngày 12/9, có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Khoảng 14h ngày 10/9, nhiều người dân nghe thấy tiếng nổ phát ra tại một công trình xây dựng gần ngõ Xã Đàn 2 phố Xã Đàn (phường Nam Đồng, quận Đống Đa, TP Hà Nội). Không lâu sau đó, một người đàn ông được đưa ra từ công trường xây dựng trên người loang vết máu. Người này nhanh chóng được đưa lên taxi đến bệnh viện cấp cứu. Theo một số người, nguyên nhân xảy ra vụ việc có thể do nổ thùng phuy trong công trường. Công an phường Nam Đồng đang điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)

Xảy ra mâu thuẫn, Nguyễn Tấn Thịnh (SN 1983, phường Yên Thế, Tp. Pleiku, Gia Lai) đã dùng dao đâm gần bốn chục nhát vào vợ là chị Nguyễn Thị Diễm Kiều (SN 1994) khiến nạn nhân tử vong sau đó. Em ruột chị Kiều là Tr. vào can ngăn cũng bị Thịnh dùng dao đâm bị thương. Gây án xong, Thịnh vứt dao xuống giếng nước trong vườn nhà rồi bỏ trốn. Công an tỉnh Gia Lai đang truy bắt đối tượng Thịnh để làm rõ vụ án.

Sau khi móc nối với một nhân viên Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn làm giả 20 tờ “Giấy chuyển tuyến” bán từ 3-4 triệu đồng cho bệnh nhân có nhu cầu, Trần Thị Thảo (43 tuổi, trú Sơn La) cầm đống giấy tờ giả này đến gặp lãnh đạo Bệnh viện đòi 150 triệu đồng để “mua sự im lặng”. Công an Hà Nội đã khởi tố bị can Thảo về hành vi Cưỡng đoạt tài sản. (Xem chi tiết)

Công an Hà Nội đã khởi tố bị can Thảo về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Phát hiện két sắt phòng tài vụ một trường THCS trên địa bàn quận để nhiều tiền, bảo vệ tại đây là Trần Văn Tuấn (34 tuổi, ở quận Đống Đa) đã lợi dụng đêm tối dùng búa đinh đập phá két sắt lấy hơn 300 triệu đồng. Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã khởi tố bị can Tuấn về hành vi Trộm tài sản.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết lực lượng tuần duyên Triều Tiên hôm nay (10/9) bắt giữ một du thuyền nước này nhưng sau đó đã thả ra. "Trung tâm điều phối vào 13h giờ địa phương (3h GMT) thông báo về việc một du thuyền Nga bị bắt giữ. Lãnh sự quán Nga đã nhận được thông báo. Tuần duyên Triều Tiên dường như quyết định không đưa du thuyền về cảng mà để nó dời đi", Sputnik dẫn lời đại diện Bộ Ngoại giao Nga tại thành phố Vladivostok cho biết. Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên đang hứng chịu chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế vì hai vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hồi tháng 7 và vụ thử hạt nhân lần 6 ngày 3/9.

Tổng thư ký NATO hôm nay kêu gọi thế giới phản ứng mạnh mẽ trước những "hành vi liều lĩnh" của Triều Tiên. "Hành vi liêu lĩnh của Triều Tiên là một mối đe dọa toàn cầu, vì thế đòi hỏi phải có phản ứng toàn cầu, vậy nên chắc chắn cần bao gồm cả Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)", Reuters dẫn lời Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói. "Chúng tôi hiện tại hoàn toàn tập trung vào việc làm thế nào để xây dựng một giải pháp hòa bình cho xung đột", ông Stoltenberg nhấn mạnh. Ngày 10/9, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho rằng Triều Tiên có thể đang sở hữu các vũ khí hạt nhân có thể được sử dụng trong một cuộc chiến thực sự. Nhận định này được đưa ra sau vụ thử hạt nhân lần thứ 6 của Triều Tiên cách đây một tuần. Phát biểu với báo giới, ông Onodera cho biết sức công phá trong vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên là "160 kiloton, gấp 10 lần sức công phá của bom nguyên tử mà Mỹ thả xuống thành phố Hiroshima" năm 1945. Người đứng đầu ngành quốc phòng Nhật Bản nhận định: "Tôi không thể nào phủ nhận khả năng Triều Tiên đang sở hữu các vũ khí hạt nhân".

