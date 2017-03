TPO - Ngày 6/3, Triều Tiên thông báo sẽ trục xuất Đại sứ Malaysia trong vòng 48 giờ, động thái được xem là đáp trả việc Malaysia trục xuất Đại sứ Triều Tiên ở Malaysia, ông Kang-Chol.

Chiều nay (6/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Dự báo đêm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Bắc Trung Bộ đêm nay có mưa và mưa nhỏ rải rác. Phía Đông Bắc Bộ, đêm 6/3 trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Hà Nội, đêm và sáng sớm trời rét với nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C.

Cụ thể, theo công bố của liên bộ Công Thương-Tài chính, mặt hàng xăng RON 92 giảm 76 đồng/lít; Xăng E5 giảm 58 đồng/lít. ​Ngược lại, dầu diesel 0,05S tăng 142 đồng/lít, dầu hỏa tăng 76 đồng/lít và dầu mazút 3,5S tăng 55 đồng/kg. Như vậy, mức giá trần mới đối với xăng RON 92 là 18.022 đồng/lít, xăng E5 cao nhất 17.760 đồng/lít, dầu diesel 0,05S có mức trần là 14.447 đồng/lít, dầu hỏa cao nhất là 12.834 đồng/lít và dầu mazút 3,5S có mức trần là 11.378 đồng/kg.

Trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động được 16.877 tỷ đồng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam huy động được 9.050 tỷ đồng. Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch mua bán lại đạt hơn 705 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 68,5 nghìn tỷ đồng, tăng 178,7% về giá trị so với tháng 1/2017.

Sở GTVT đề nghị các cơ quan liên quan, trong tháng 3 tập trung hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân và nhân dân hai bên mặt phố nắm rõ chủ trương, chỉ đạo của UBND thành phố; từ 1/4, sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp chủ xe vi phạm.

Bệnh ho gà là bệnh truyền nhiễm lây lan nhanh qua đường hô hấp, diễn biến bệnh có thể dẫn đến tử vong. Bệnh đã có vắcxin phòng bệnh.

Thanh tra Bộ sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, phối hợp xử lý sim rác. Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các đơn vị viễn thông không được kích hoạt lại gần 20 triệu SIM đã thu hồi mà chờ Bộ đưa ra phương án xử lý mới, liên quan đến kế hoạch đổi mã di động cho các thuê bao 11 số.

Theo đó, đêm bắn pháo hoa đầu tiên (đêm Hỏa) sẽ thay đổi từ tối 29/4 chuyển sang tối 30/4. Các đêm khác vẫn chưa có sự thay đổi lịch. Lễ hội đường phố sẽ diễn ra vào thứ Sáu hàng tuần từ ngày 5/5 đến ngày 23/6/ với 9 xe hoa, gồm 8 xe hoa theo truyền thống văn hóa của 8 quốc gia tham dự và một xe hoa biểu tượng của thành phố Đà Nẵng). Không gian ẩm thực Ngũ hành gồm 5 khu ẩm thực diễn ra tại khu vực bờ Tây sông Hàn, phía Bắc cầu Nguyễn Văn Trỗi liên tục từ 6h đến 22h các ngày từ 20/4 đến 30/9.

Đây là vụ trộm sâm Ngọc Linh có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại huyện Nam Trà My. Trước đó, vào tối 28/2/2017, tại nóc Takngo (chốt ông Hồ Văn Dương), thôn 2 xã Trà Linh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, xảy ra vụ mất trộm hơn 500 gốc sâm Ngọc Linh (tương đương khoảng trên 10kg sâm các loại tuổi).

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 6/3 cho biết nước này coi Đại sứ Malaysia tại Triều Tiên là "người không được hoan nghênh" đồng thời yêu cầu Đại sứ Malaysia rời khỏi Triều Tiên trong vòng 48 giờ, tính từ 10 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 5/3 và phải rời khỏi Bình Nhưỡng trước 10 giờ sáng ngày 7/3.