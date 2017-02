TPO - Ngày 14/2, Triều Tiên đã kịch liệt bác bỏ tuyên bố của Liên hợp quốc về vụ phóng tên lửa của nước này, đồng thời tuyên bố tất cả các vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng đều là “các biện pháp tự vệ” nhằm bảo vệ người dân.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giám sát vụ phóng tên lửa đất đối đất Pukguksong-2 tại căn cứ không quân Banghyon ngày 12/2. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Ngày 14/2, Công an TP.Tây Ninh (Tây Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đinh Thanh Đình (23 tuổi) và Nguyễn Minh Cường (20 tuổi) về hành vi Trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Năm 2016, Đình và Cường có lệnh gọi công dân nhập ngũ lần đầu nhưng không chấp hành. Sau đó chính quyền địa phương nơi hai thanh niên này cư trú đã ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu. Trong đợt kêu gọi nhập ngũ đầu năm 2017, Ban chỉ huy quân sự TP Tây Ninh tiếp tục gọi Đình và Cường khám sức khỏe nhưng cả hai không chấp hành.

Tính đến ngày 31/10/2016, quận đã phá dỡ xong sàn tầng 19, toàn bộ 585 dầm và 17/36 cột. Hiện quận đang chỉ đạo xây dựng phương án phá dỡ giai đoạn 2. Theo Bí thư Hoàng Trung Hải, Sở Xây dựng cùng với quận phải có giải pháp thiết kế an toàn, rồi tiếp tục phá dỡ theo phê duyệt của Bộ Xây dựng.

Trước đó, lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội cho biết, đã giao cho thanh tra chủ trì phối hợp với cảnh sát, công an theo dõi, xử lý nghiêm. Với Phòng vận tải, cần rà soát biểu đồ xe chạy, nếu trong 1 tháng qua (kể từ ngày thực hiện điều chuyển 2/1), nhà xe nào không đáp ứng đủ số 70% số lượt xe hoạt động tại bến, lập danh sách cụ thể để Sở GTVT có biện pháp xử lý, trong đó có việc cắt nốt.

Theo ông Võ Quốc Hưng, phó chủ tịch UBND phường Bến Nghé, từ khi lắp barie, tình trạng xe máy lưu thông trên vỉa hè đã giảm đáng kể. Phường không còn phải cắt cử lực lượng bảo vệ khu phố, Đoàn thanh niên túc trực vào các giờ cao điểm tại Bảo tàng TPHCM, trường Nguyễn Bỉnh Khiêm để chặn xe máy leo lên vỉa hè.

Theo nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào thời điểm trên, đám cháy bất ngờ bốc lên dữ dội bên ngoài mái hiên trên tầng 3 của Khoa Ngoại-Sản. Bên trong phòng lúc này có khoảng 10 bệnh nhân, chủ yếu là trẻ em đang nằm điều trị nội trú và khoảng 10 người là người nhà của bệnh nhân. Ngay khi phát hiện vụ cháy, người nhà bệnh nhân đã tri hô và cùng với đội ngũ cán bộ, y bác sỹ nhanh chóng sơ tán bệnh nhân và các trang thiết bị của bệnh viện đến nơi an toàn. Hơn 15 phút sau, ngọn lửa đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Rất may vụ cháy không có thiệt hại về người.

Khí hậu biến đổi nhanh khiến nhiều diện tích cây công nghiệp lâu năm với giá trị kinh tế cao của nông dân đang kỳ ra hoa nhưng không thể kết trái và bị chết. Năng suất, sản lượng cây trồng chỉ đạt khoảng 30% so với những mùa vụ trước.

Phần đất sạt lở dài trên 500m và vào sâu trên 50m, có đoạn vào sâu gần 100m. Triều cường cũng đã làm 1 căn nhà của người dân bị hư hỏng hoàn toàn, 500m đê bao dân sinh và 250m đường dân sinh bị sụt lún, nhiều trụ điện bị đổ ngã làm mất điện toàn khu vực Cồn Nhàn.

Tài xế đánh lái vào lề đường và kịp thời thoát ra ngoài, dùng bình cứu hỏa mini dập lửa nhưng bất thành. Lúc này, thùng xe tải có hàng trăm hộp các tông hàng hoá, tài xế đã cầu cứu sự hỗ trợ của người đi đường. Một số chủ phương tiện dừng xe lấy bình cứu hoả mini tham gia khống chế đám cháy, tiếp đó nhiều người đi đường lao vào cùng tài xế xe tải di chuyển các hộp các tông ra ngoài. Lực lượng chữa cháy cũng có mặt tại hiện trường, khống chế đám cháy sau đó khoảng 45 phút. Tại hiện trường, ca bin xe tải bị thiêu rụi hoàn toàn, thùng xe chịu ảnh hưởng nhẹ. Phần lớn hàng hóa là bánh kẹo, mì tôm, đồ khô… được di chuyển kịp thời, không bị cháy.

Phát biểu tại Hội nghị Giải trừ quân bị, tân Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc, ông Han Tae Song nói: “Một loạt các vụ phóng thử do Triều Tiên tiến hành là để xây dựng năng lực tự vệ, không có ngoại lệ, các biện pháp tự vệ nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia và an toàn cho người dân chống lại các mối đe dọa trực tiếp của các thế lực thù địch. Trên khía cạnh này, phái đoàn của chúng tôi cực lực bác bỏ tuyên bố mới nhất của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và tất cả các nghị quyết của Liên hợp quốc chống lại đất nước chúng tôi”.