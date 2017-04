TPO - Triều Tiên ngày 24/4 tuyên bố nước này sẽ tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân để tự vệ trước mối đe dọa quân sự từ Mỹ.

Tổng Cty Đường sắt Việt Nam cho hay, một đoàn tàu của Tổng công ty gặp tai nạn nghiêm trọng với xe ô tô con khiến 4 người chết, 2 người bị thương. Cụ thể, vào lúc 13h46, đoàn tàu khách mang số hiệu TN1 do đầu máy 967 kéo, khi đến Km 1102+200 (đường ngang phòng vệ bằng tín hiệu cảnh báo tự động, thiết bị hoạt động bình thường) khu gian Diêu Trì - Tân Vinh, tuyến đường sắt Thống Nhất (thuộc xã Phước Thành, huyện Tuy Hòa, tỉnh Bình Định) đã va chạm với xe ô tô loại 7 chỗ BKS 78A-036.52. Hậu quả làm 4 người chết (trong đó, có 2 người chết tại chỗ, 2 người chết tại bệnh viện) và 2 nạn nhân bị thương.

Chiều 24/4, ông Vũ Minh Thao – Phó chủ tịch UBND huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho hay, sẽ bốc thăm giao 14 nền nhà trong khu dân cư cho 14 hộ dân có nhà bị sập xuống sông. UBND tỉnh cũng giao cho huyện xây 200 nền nhà với diện tích 4,8 ha tại xã Mỹ Hội Đông, dự kiến ngày 28/4 sẽ khởi công. Cũng theo ông Thao, hiện nay các hộ dân đã sơ tán đến nơi an toàn. Một số hộ thì đến nhà bà con ở tạm, số còn lại thì di dời đến trường Tiểu học A Mỹ Hội Đông và chùa Liên Hoa. Vùng nguy hiểm sạt lở được các lực lượng chức năng phong tỏa không cho người dân đến gần. (Xem chi tiết) Cụ thể, vào lúc 13h46, đoàn tàu khách mang số hiệu TN1 do đầu máy 967 kéo, khi đến Km 1102+200 (đường ngang phòng vệ bằng tín hiệu cảnh báo tự động, thiết bị hoạt động bình thường) khu gian Diêu Trì - Tân Vinh, tuyến đường sắt Thống Nhất (thuộc xã Phước Thành, huyện Tuy Hòa, tỉnh Bình Định) đã va chạm với xe ô tô loại 7 chỗ BKS 78A-036.52. Hậu quả làm 4 người chết (trong đó, có 2 người chết tại chỗ, 2 người chết tại bệnh viện) và 2 nạn nhân bị thương. (Xem chi tiết)

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa đưa ra lấy ý kiến lần 2 dự thảo mới về Bộ Luật Lao động (sửa đổi). Dự thảo đưa ra lần này đã chỉnh sửa lại một số nội dung so với dự thảo lần 1, đặc biệt về tăng tuổi nghỉ hưu, giờ làm thêm, nghỉ ngơi với lao động nữ kỳ kinh nguyệt. Về tuổi nghỉ hưu, Bộ LĐ-TB&XH tiếp tục đưa ra 2 phương án, trong đó có phương án tiếp tục giữ nguyên tuổi nghỉ hưu hiện nay (nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi). Đáng chú ý, ở phương án về tuổi nghỉ hưu, thay vì đề xuất áp dụng tăng tuổi nghỉ hưu ngay khi luật có hiệu lực như dự thảo lần trước, lần này Bộ LĐ-TB&XH đề xuất chỉ áp dụng tăng tuổi nghỉ hưu từ ngày 1/1/2021. Đồng thời, thời gian tăng tuổi hưu cũng nhanh hơn. (Xem chi tiết)

Ngày 24/4, Sở GTVT TPHCM cho biết đã giao Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn triển khai thí điểm bổ sung biển báo chỉ đường bằng tiếng Anh tại một số giao lộ trung tâm. Việc này góp phần hỗ trợ khách du lịch nước ngoài trong việc di chuyển, tham quan thành phố. Theo kế hoạch, khoảng đầu tháng 5, biển báo chỉ đường bằng tiếng Anh sẽ được triển khai tại 2 giao lộ Võ Văn Kiệt – Nguyễn Thái Học và Võ Văn Kiệt – Ký Con. Sau thời gian thí điểm, đánh giá kết quả sơ bộ, cơ quan chức năng sẽ có kế hoạch triển khai ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và một số tuyến quốc lộ qua địa bàn thành phố.

Sau hơn 1 tháng dừng thu phí vì “vướng” sự phản đối của người dân, trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ (Km67+300, Quốc lộ32) hoàn vốn đầu tư Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn từ Quốc lộ 2 đến Hương Nộn và nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 32 đoạn từ Cổ Tiết đến Cầu Trung Hà theo hình thức Hợp đồng BOT (trạm BOT Tam Nông) sẽ hoạt động trở lại từ ngày 25/4 và áp dụng miễn, giảm phí đường bộ với một số trường hợp qua trạm theo yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải. Cụ thể, việc miễn, giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương tiện của chủ sở hữu có hộ khẩu và phương tiện đường bộ của các cơ quan Nhà nước đóng trên địa bàn huyện Tam Nông, Phú Thọ và các xã Thái Hòa, Phú Sơn của huyện Ba Vì (thành phố Hà Nội).

Liên quan đến vụ thiếu tá CSGT Lê Quang Minh (41 tuổi, cán bộ thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) bị xe tải cán tử vong, chiều 24-4, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết vừa có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Trần Mạnh Thống (25 tuổi, quê Hà Tĩnh) để điều tra về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Cuộc bầu cử tổng thống Pháp đã bước qua nửa chặng đường với kết quả vòng 1 không nằm ngoài dự đoán của giới phân tích. Hai ứng cử viên đi tiếp vào vòng hai, diễn ra sau 2 tuần nữa, đều là những nhân vật trẻ về tuổi đời, có người còn bị đánh giá là ít kinh nghiệm chính trường hơn nhiều ứng cử viên còn lại. Đó là ứng cử viên độc lập theo tư tưởng trung dung Emmanuel Macron, 39 tuổi, và Chủ tịch đảng cực hữu Mặt trận quốc gia (FN) Marine Le Pen, 49 tuổi. Kết quả vòng 1 không tạo ra bất ngờ, nhưng nó cũng bộc lộ rõ nước Pháp đang bị chia rẽ đến mức độ nào, và uy tín của các đảng phái lớn, từng cầm quyền ở Pháp nhiều thập kỷ qua đã sa sút ra sao. Lần đầu tiên kể từ năm 1981, cả hai đảng lớn là đảng Cộng hòa và đảng Xã hội Pháp đều mất quyền lãnh đạo đất nước.

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã chấp nhận đơn từ chức của Bộ trưởng Quốc phòng Abdullah Habibi và Tham mưu trưởng Quân đội Qadam Shah Shahim liên quan đến vụ Taliban tấn công căn cứ quân sự lớn nhất miền bắc đất nước khiến hơn 100 binh lính chính phủ thiệt mạng hôm 21/4. Thông tin này đã được Dinh Tổng thống xác nhận hôm thứ Hai (24/4) trên trang Twitter chính thức. (Xem chi tiết) Twitter

Ngày 24/4, một vụ đánh bom xe đã xảy ra gần sân bay ở thành phố Khost, miền Đông Afghanistan. Theo các nguồn tin, vụ nổ rất lớn do đó có thể gây ra thiệt hại về người. Vụ đánh bom chỉ xảy ra vài ngày sau một cuộc tấn công đẫm máu của Taliban vào một căn cứ tại miền Bắc nước này, khiến hơn 100 binh sỹ thiệt mạng.