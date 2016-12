TPO - Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa phải nhận án phạt 38.000 USD (hơn 800 triệu đồng) sau vụ cổ động viên Việt Nam ném đá vỡ cửa kính xe chở tuyển Indonesia tại AFF Suzuki Cup 2016.

Cửa sổ xe cổ động viên Indonesia bị ném vỡ. (Ảnh: FourFourTwo)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều tối 29/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ở ngoài khơi Trung Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8. Dự báo tối và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao dưới 6 độ C; nhiệt độ thấp nhất ở Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến 15-18 độ C. Hà Nội trời rét với nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C.

Trong đó, Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề đang rất bức xúc trong dư luận, đó là công tác quản lý đô thị và yêu cầu các địa phương cần chấn chỉnh kịp thời, không để quá muộn. Thủ tướng cũng nêu vấn đề rất lạ, là tất cả các cơ sở di dời ra khỏi nội thành đều trở thành các khu đô thị cao tầng, mật độ rất cao, nhiều khu chung cư cao 40 - 50 tầng dày đặc, gây ách tắc giao thông, quá tải trầm trọng giao thông, cấp thoát nước, môi trường.

20 xe buýt BRT xuất bến, hoạt động vào giờ cao điểm khiến nhiều đoạn đường từ bến xe Kim Mã đến bến xe Yên Nghĩa ùn tắc. Điểm tắc nghẽn nhất phải kể đến đoạn nhà chờ Tố Hữu - Khuất Duy Tiến. Đáng chú ý, mặc dù có sự xuất hiện của lực lượng chức năng nhưng nhiều xe máy, ô tô vẫn tạt đầu, không nhường đường cho BRT, thậm chí còn chạy thẳng vào làn đường dành cho BRT.

Nút giao thông được thiết kế theo hầm chui có hình dạng chữ Y với tổng chiều dài 409m, độ tĩnh không là 4,75m. Theo thiết kế, nhánh đường Điện Biên Phủ (vào trung tâm thành phố) có bề rộng 48m, trong đó đường gom 2 bên rộng 14m, đường dành riêng cho xe buýt nhanh BRT 7m, đường dẫn vào hầm rộng 19m và vỉa hè 8m. Công trình này có vốn đầu tư 118,3 tỷ đồng từ Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng với thời gian thi công là 12 tháng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng Công an quận Thủ Đức cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an TPHCM có mặt, tiến hành phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng điều tra vụ việc. Theo người dân sống tại chung cư này, nạn nhân là người đàn ông quốc tịch Philippines, khoảng 50 tuổi, sống trên tầng 16 của chung cư đã nhiều năm nay.

Sự việc diễn ra sau trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 tối ngày 7/12 trên sân Mỹ Đình. Tuyển Việt Nam nhận trận hòa 2-2 và bị loại chung cuộc với tỷ số 3-4. Sau trận đấu, những cổ động viên Việt Nam quá khích đã ném đá vỡ cửa kính xe chở đội tuyển Indonesia và khiến vài nhân viên của đội bóng này bị thương.

Trước đó, hôm 28/12, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này và Nga đã chuẩn bị một thỏa thuận ngừng bắn ở Syria. Chi tiết của thỏa thuận này vẫn chưa được rõ ràng. Ngoại trưởng Cavusoglu cũng tái khẳng định rằng Thổ Nhĩ Kỳ cùng với Nga muốn bảo đảm cho thỏa thuận ngừng bắn trên.

Phát biểu với các phóng viên, Bộ trưởng Maxim Sokolov nói: "Tất nhiên là thiết bị đã hoạt động không bình thường. Các chuyên gia vẫn đang tiến hành điều tra chuyện gì đã xảy ra". Ngoài ra, ông cũng cho hay kết luận sơ bộ có thể được công bố vào tháng 1/2017.