TPO - Trong chuyến thăm làm việc tại Mỹ từ ngày 20-23/3, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc chuyển lời của lãnh đạo cấp cao Việt Nam mời Tổng thống Donald Trump thăm Việt Nam.

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong ba tháng đầu năm 2017 (tính từ ngày 16/12/2016 đến 15/3/2017), toàn quốc xảy ra 4.812 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.114 người, bị thương 3.835 người. “So với ba tháng đầu năm 2016, tai nạn giao thông giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể, giảm 175 vụ (giảm 3,5%), số người chết giảm 80 người (giảm 3,6%), số người bị thương giảm 687 người (giảm 15,1%),” ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nhấn mạnh.

Nguồn tin từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết, Tập đoàn vừa có văn bản gửi Bộ Công thương về việc thực hiện yêu cầu hủy quyết định khen thưởng Tổng công ty xây lắp dầu khí (PVC) và ông Trịnh Xuân Thanh. Theo đó, PVN đã triển khai xin ý kiến về việc huỷ các quyết định khen thưởng: Huân chương lao động hạng nhất, hạng nhì và danh hiệu Anh hùng Lao động của PVC; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Lao động hạng ba của ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị PVC. (Xem chi tiết)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an và các địa phương thực hiện tổng kiểm tra, rà soát biển số xe quân đội trên phạm vi toàn quốc. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp gắn biển số đỏ giả lưu thông trên các tuyến đường. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã yêu cầu Bộ Công an kiên quyết thu hồi biển số 80A, 80B của 516 xe đã cấp cho các doanh nghiệp như đã xác định, hoàn thành trước ngày 30/6/2017, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ. (Xem chi tiết)

Sáng nay, 23/3, trao đổi với báo chí, ông Trần Đức Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất (Hà Nội) thừa nhận, việc chặt hạ nhiều cây xanh trên đường liên thôn thuộc xã Cẩm Yên là không đúng với tinh thần chỉ đạo của huyện. Theo ông Nguyên, chính quyền xã Cẩm Yên phải xác định cây xanh nào lấn chiếm hành lang an toàn giao thông thì di dời đến các vị trí hợp lý hơn, hoặc cắt tỉa cành cây, để không làm phản cảm, gây bức xúc dư luận. (Xem chi tiết)

Ngày 23/3, Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường ký quyết định tạm dừng nhập khẩu thịt gia súc, gia cầm từ Brazil do nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tạm ngừng nhập khẩu thịt gia súc, gia cầm của 21 nhà máy giết mổ, chế biến thịt của Brazil đang bị điều tra do nghi ngờ sử dụng chất có nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm, kể từ ngày 23/3/2017. Theo Cục Thú y, từ đầu năm 2017 đến nay, Việt Nam đã nhập khẩu khoảng 3.000 tấn thịt và sản phẩm thịt từ Brazil. Lượng thịt nhập khẩu từ Brazil của Việt Nam rất nhỏ so với tổng số gần 6 triệu tấn thịt từ nước này xuất khẩu hằng năm tới các nước trên thế giới. (Xem chi tiết)

Trong cuộc hội đàm sáng nay (23/3) tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nhất trí quan điểm về vấn đề biển Đông, về việc cần phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong xử lý các vấn đề chiến lược của khu vực. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nói rằng, về nguyên tắc, tất cả các thành viên ASEAN đều chia sẻ những lợi ích chung về việc thiết lập trật tự quốc tế dựa trên luật pháp. Bên cạnh đó tất cả các tranh chấp trên biển Đông cần được giải quyết trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế trong đó có UNCLOS 1982 (Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển). (Xem chi tiết)

Trong chuyến thăm làm việc tại Mỹ từ ngày 20-23/3, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc chuyển lời của lãnh đạo cấp cao Việt Nam mời Tổng thống Donald Trump thăm Việt Nam. Thứ trưởng cho rằng hai bên cần duy trì đà phát triển của quan hệ kinh tế - thương mại - trọng tâm và động lực của quan hệ hai nước, tăng cường hợp tác về giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, an ninh – quốc phòng, khắc phục hậu quả chiến tranh, nhân đạo... (Xem chi tiết)

Ngày 23/3, cảnh sát trưởng thành phố Kiev (Ukraine) Andriy Kryshchenko cho biết cựu nghị sỹ Duma quốc gia (Hạ viện) Nga Denis Voronenkov đã tử vong tại Kiev do bị bắn. Theo ông Kryshchenko, một vụ nổ súng đã xảy ra ngay cạnh lối vào khách sạn Premier Palace khiến một người tử vong và 2 người bị thương. Ông Voronenkov chuyển sang sống tại Ukraine từ tháng 10/2016. Từ tháng 12/2016, ông được công nhận là công dân Ukraine và từ bỏ quyền công dân Nga. Từ ngày 15/2/2017, ông Voronenkov bị truy nã ở Nga và từ ngày 27/2/2017, ông này bị truy nã quốc tế với cáo buộc tổ chức lừa đảo quy mô lớn.