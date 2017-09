Bản tin 20H: Xe tăng Nga bắn nhầm đồng đội, một binh sĩ thiệt mạng

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ gần 70 kg tôm nguyên liệu có chứa tạp chất CMC và chất CMC pha đặc, ống tiêm và 9 ký CMC chưa pha,… Đoàn kiểm tra liên ngành do Chánh thanh tra Sở NN- PTNT Bạc Liêu làm trưởng đoàn đã lập biên bản, thu giữ một số tang vật để xử lý theo quy định của pháp luật.

"Theo quy định nếu gây rối gây ách tắch giao thông từ 2 tiếng trở lên sẽ bị xử lý hình sự."-GĐ công an tỉnh cho biết. (Xem chi tiết) Dự thảo nghị quyết do Mỹ soạn thảo cũng bao gồm việc kêu gọi đóng băng tài sản của nhà lãnh đạo Triều Tiêu Kim Jong-un, đã được gửi đến 15 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Washington hy vọng các thành viên trong Hội đồng thực thi những biện pháp trừng phạt Triều Tiên triệt để hơn trong cuộc họp ngày 11/9 tới đây.Một quả đạn sau khi được khai hỏa từ xe tăng đã bay lệnh quỹ đạo dự kiến, nảy lên khỏi mặt đất và phát nổ gần vị trí luyện tập của một nhóm binh sĩ, gây ra thương vong. Một ủy ban điều tra quân sự đã được thành lập để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, trong khi các quân nhân bị thương được đưa tới bệnh viện để chữa trị.