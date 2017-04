TPO - Phái bộ giám sát đặc biệt của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cho biết một chiếc xe của phái bộ này đã phát nổ tại miền Đông Ukraine vào ngày 23/4, khiến ít nhất một nhân viên OSCE thiệt mạng.

Các quan sát viên thuộc Tổ chức OSCE điều tra ngôi nhà riêng bị phá hủy sau một vụ nã pháo ở Avdiivka, Ukraine. Nguồn: EPA/TTXVN.

Mưa bao trùm các khu vực trên cả nước, tại Bắc Bộ trời lạnh về đêm và sáng, có nơi dưới 18 độ C; Tây Nguyên và Nam Bộ đề phòng khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Đó là nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương về diễn biến thời tiết đêm 23, ngày 24/4.

Thời gian qua, trên các phương tiện truyền thông đã có phóng sự phản ánh trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện có 300 trụ nước chữa cháy hư hỏng hoặc không có nước. Phóng sự cũng đề cập đến bất cập trong việc phân cấp quản lý các trụ nước này khi đơn vị trực tiếp sử dụng là Cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhưng đơn vị quản lý, duy tu lại là Sở Xây dựng. Về các nội dung trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo kiểm tra nội dung báo chí phản ánh, xử lý theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 10/5.

Chiều 23/4, lửa bùng lên tại khu để xe tại tầng trệt nhà nghỉ 3 tầng ở TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. Nhiều người xung quanh tri hô, dùng bình chữa cháy dập nhưng bất thành. Hơn 5 người trong các phòng ở tầng trên bị mắc kẹt. Nhận được tin báo, hàng chục cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương cùng nhiều xe cứu hỏa, xe thang đến dập lửa, đưa các nạn nhân xuống đất an toàn. Hơn 30 phút sau, đám cháy được dập tắt. Hỏa hoạn không gây thương vong, song đã thiêu rụi 5 xe máy, một xe đạp; 3 xe máy khác bị cháy xém. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Vào lúc 17h30 hôm nay, tại khu đô thị Nam Cường Hà Đông (Hà Nội), một toán thanh niên gồm cả nam nữ, dàn hàng ngang trên đường nẹt bô, chạy với tốc độ rất cao. Sau đó, một môtô BKS 29A1… hiệu Ducati chở sau một nữ thanh niên không làm chủ tốc độ đã đâm vào đuôi ôtô bán tải chạy cùng chiều. Vụ va chạm khiến cho nữ thanh niên bật tung lên trời rơi xuống đất bất động. Nam thanh niên điều khiển chiếc xe máy trên bị thương rất nặng nằm bên cạnh chiếc xe máy bị hư hại phần đầu. Hiện chưa rõ thương vong về người trong vụ tai nạn này.

Ngày 23/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau một thời gian xác minh, mới đây, Công an huyện Bá Thước đã tìm thấy và đưa nữ sinh H.T.K (SN 2001), hiện đang là học sinh lớp 10, trường THPT Bá Thước 3, huyện Bá Thước về đoàn tụ với gia đình. Trước đó, ngày 25/3/2017, ông Hà Văn Soạn, ở thôn Thanh Điền, xã Điền Hạ, huyện Bá Thước đã đến Công an huyện Bá Thước trình báo về việc con gái ông là cháu H.T.K đã bỏ nhà đi từ ngày 20/3. Sau khi phát hiện cháu mất tích, gia đình ông Soạn đã tổ chức tìm kiếm nhiều ngày nhưng không thấy.

Nguyễn Trí Tâm (35 tuổi, phường Long Điền, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) mang theo khẩu súng K59 đến tiệm vàng Thành Đô ở xã Định Hòa, huyện Gò Quao để trộm, rạng sáng 21/4. Tâm mở cửa sắt đột nhập tiệm vàng, lấy túi xách đựng tiền. Trong lúc anh ta loay hoay mở tủ tìm vàng, tín hiệu camera an ninh đã báo vào điện thoại của vợ chồng chủ tiệm đang ngủ ở tầng trên. Phát hiện có kẻ đột nhập, họ bí mật báo cảnh sát. Ba công an xã nhanh chóng đến hiện trường. Phát hiện bị vây bắt, Tâm giương súng bắn loạn xạ vào camera, sau đó chạy ra ngoài. Bị truy đuổi, hắn nã nhiều phát đạn các chiến sĩ nhưng không trúng. Chạy được khoảng 500 m, Tâm bị khống chế.

Phái bộ giám sát đặc biệt của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cho biết một chiếc xe của phái bộ này đã phát nổ tại miền Đông Ukraine vào ngày 23/4, khiến ít nhất một nhân viên OSCE thiệt mạng. Sự việc xảy ra trên lãnh thổ thuộc quyền kiểm soát của Cộng hòa nhân dân Lugansk tự xưng. Theo Chủ tịch OSCE Sebastian Kurz, chiếc xe thực hiện nhiệm vụ tuần tra của phái bộ OSCE ở Ukraine đã cán phải một quả mìn ở Donbass.