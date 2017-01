TPO - Những ngày cuối năm do nhu cầu rút tiền mặt của người dân tăng cao nên tại những cây ATM ở Hà Nội luôn xảy ra tình trạng đông đúc, xếp hàng chờ đợi để rút tiền.

Ngày 21/1, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Đoàn công tác Trung ương đã về thăm, chúc Tết, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình nghèo ở huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang); tới thăm và dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng; thăm, kiểm tra công tác và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang tỉnh An Giang. Chủ tịch nước chúc đồng bào các dân tộc tỉnh An Giang vui Xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo không khí hăng say bước vào năm mới 2017 với khí thế thi đua lao động sản xuất đạt nhiều thành tích to lớn hơn, cùng cả nước thực hiện thành công mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.

Một nhân viên tại trạm chờ buýt nhanh cho biết, kể từ khi có dải phân cách cứng, toàn bộ ô tô đều đi đúng làn, không lấn tuyến buýt nhanh. Tuy nhiên vẫn còn những trường hợp điều khiển xe máy lấn làn buýt nhanh khi giao thông ùn ứ. Tại các điểm chưa lắp dải phân cách, hàng trăm ô tô, xe máy lấn làn khiến buýt nhanh tê liệt, di chuyển khó khăn.

Chiều 21/1, lãnh đạo Cảng Hàng không Nội Bài cho biết, dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, tại sân bay Nội Bài tiếp đón 2,1 triệu lượt khách. Bình quân mỗi ngày có khoảng 400 chuyến bay, tăng mạnh để đáp ứng nhu cầu người dân.

cho chữ. Năm nay ban tổ chức bố trí mỗi lều 1 người viết tại khu vực Hồ Văn thuộc khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Ông đồ đều là những người đã được tuyển lựa từ các cuộc sát hạch từ những năm trước và có thêm khoảng 10 ông đồ được tuyển từ cuộc triển lãm viết thư pháp chuẩn bị cho Hội chữ Xuân Đinh Dậu.

Năm nay, TPHCM có 3 chợ hoa tết cấp thành phố gồm chợ hoa tết ở Công viên 23 tháng 9, Công viên Gia Định và Lê Văn Tám. Ngoài ra ở các quận huyện có thêm 110 điểm chợ hoa tết để phục vụ người dân mua sắm, tham quan.

Rất nhiều công nhân đến kỳ lĩnh lương và thưởng Tết đã đồng loạt ra ATM để rút tiền. Lượng người đổ về nhiều nhất vào khoảng từ 16-18 giờ chiều. Mỗi công nhân đến rút tiền đều phải chờ đợi, xếp hàng từ 30-45 phút mới đến lượt.

Đến điểm trên, phương tiện này tông trúng người đàn ông khoảng 35 tuổi, đang đi bộ qua đường, nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, tài xế rời khỏi hiện trường. Siêu xe này được nhập về Việt Nam từ năm 2010, từng giữ kỷ lục chiếc ôtô đắt nhất Việt Nam với giá trị sau thuế lên tới 1,3 triệu USD.

So với hôm qua, sáng 21/1 nhiệt độ miền Bắc giảm thêm 1-2 độ C. Trong đó thấp nhất là Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 4 độ C, kế đó là Sa Pa (Lào Cai) 8 độ C, Trùng Khánh (Cao Bằng) 12 độ C. Hà Nội lúc 7h sáng nay các trạm đo ghi nhận phổ biến mức 16 độ C. Đến 10h, mức nhiệt này vẫn duy trì. Dự báo nhiệt độ cao nhất hôm nay chỉ 18-19 độ C.

Theo đó, chừng 17h55' ngày 19/1, tại Trạm thu phí Bến Thủy 2, một ôtô 4 chỗ chạy hướng Hà Tĩnh - Nghệ An đi vào làn số 5, sau một xe tang. Do xe tang được miễn phí nên nữ nhân viên Nguyễn Bảo An mở barie cho qua. Chiếc xe 4 chỗ bám theo sau và bị gọi dừng lại trả phí. Lời qua tiếng lại, lái xe qua trạm chừng vài chục mét, tài xế này đi bộ quay lại cabin soát vé, đá liên tục vào An khiến chị bị ngã. Sự việc chỉ dừng lại khi một nam nhân viên vào can ngăn. Hiện dữ liệu camera ghi trọn cảnh hành hung đã được giao nộp nhà chức trách.

Đến điểm trên, phương tiện này tông trực diện vào xe tải biển số tỉnh Quảng Bình (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông hướng ngược lại. Vụ va chạm làm phần đầu 2 phương tiện biến dạng, bé trai 9 tuổi ngồi cạnh tài xế xe khách tử vong tại chỗ, nhiều người khác trên ôtô biển số Bình Thuận bị thương.