Bản tin 20H: Xông vào bệnh viện đánh chết đối thủ đang cấp cứu

Khoảng 11h20 ngày 7/9, bà Nguyễn Thị M. (SN 1967, trú tại xã Hải Giang, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) đang điều khiển xe đạp lưu thông trên quốc lộ 21B, khi đi đến gần khu vực giữa cầu Hải Giang thì bất ngờ bị sét đánh tử vong tại chỗ. Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã thông báo chính quyền địa phương. Nhận được tin báo của nhân dân, Công an xã Hải Giang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ danh tính nạn nhân và thông báo cho người nhà.

Các bác sĩ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM ngày 7/9 tiếp nhận cấp cứu và tiến hành tháo máy ra khỏi bàn tay phải của bệnh nhân. May mắn ở đốt ngón số hai bị máy xay cuốn dính, vết thương không dập nát nhiều. Bác sĩ đã rửa, cắt lọc và khâu vết thương ngón tay cũng như nẹp bột cẳng bàn tay phải. Bệnh nhân được theo dõi nguy cơ hoại tử đốt xa ngón tay do chèn ép lâu. Chị làm việc tại một quán cơm chay ở TP HCM, khi đang dùng máy xay thịt để nghiền đậu phụ thì tay bị cuốn vào máy.

Bà Thủy nhấn mạnh địa phương cần có biện pháp cụ thể về sử dụng vũ khí, biện pháp an toàn để bảo đảm lễ hội an toàn cho người dân và những người tham gia lễ hội. Về giải pháp ngăn chặn thương mại trục lợi, bà Thủy yêu cầu BTC làm tốt niêm yết giá, tránh để hiện tượng đưa trâu ngoài vào lừa người mua.Theo đó, nguồn gốc số đinh trên mặt cao tốc được xác định là do một xe tải chở phế liệu từ công ty sản xuất ốc vít có trụ sở tại khu công nghiệp Đình Trám (Việt Yên, Bắc Giang) về làng sắt Đa Hội (Bắc Ninh). Trên đường đi, vật liệu kim loại được đựng trong thùng phuy trên xe tải không đậy nắp đã rơi xuống mặt đường trên cao tốc. Về việc xử lý người để rơi vật liệu kim loại gây ra hàng loạt vụ thủng săm dẫn đến nguy cơ mất an toàn giao thông trên cao tốc, trưởng công an thành phố Bắc Ninh cho hay, sau khi làm rõ, đơn vị đã cử cán bộ truy tìm và mời người chở vật liệu để rơi vãi số đinh xuống đường lên trụ sở công an để làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.Tại cơ quan công an, cô gái này được xác định tên A., ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Người này thừa nhận mang tăm lên hồ Gươm để bán nhân đạo ủng hộ tuy nhiên chưa kịp bán đã bị một người phụ nữ và nam thanh niên giữ lại, báo công an. Về phản ánh nhóm này có nhiều người, trong đó có hai thanh niên bảo kê mỗi khi có người gây sự, phản ứng, vị cán bộ công an phường cho biết do không xác định được bị hại về việc có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nên sau khi lấy lời khai, cơ quan công an đã xử phạt cô hành chính đối với cô gái này về hành vi bán hàng rong phố cấm 150.000 đồng. Đồng thời yêu cầu người này ký cam kết không tái phạm.Hoàn cùng hai người bạn bị thương phải vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Xuyên. Đến rạng sáng 3/9, nhóm bạn của Mạnh tiếp tục kéo đến bệnh viện hành hung ba bệnh nhân này. Trận đòn thứ hai khiến Hoàn bị chấn thương sọ não, tử vong. Hai người bạn bị thương nặng. Công an huyện Phú Xuyên cho hay Mạnh đã ra đầu thú vào chiều 5/9. Đơn vị đang truy bắt Nguyễn Trung Dự, Nguyễn Thế Sáng, Lê Văn Dương và Đoàn Trung Tiền.Công an quận Thủ Đức (TP HCM) tình nghi, vụ việc có sự tham gia của một số tài xế xe ôm truyền thống đang hành nghề gần đó.Ngoài ra, quân đội Syria cũng cảnh báo về những hậu quả nguy hiểm của hành động gây trên đối với an ninh và ổn định trong khu vực.Trả lời phỏng vấn hãng truyền thông Anh BBC, ông Browne cho biết gần một nửa trong tổng số 1.800 người dân trên đảo Barbuda rơi vào cảnh mất nhà do bão Irma. Cứ 10 tòa nhà thì có chín tòa bị ảnh hưởng nặng nề do bão, trong đó nhiều tòa bị phá hủy hoàn toàn. Tính đến thời điểm hiện tại, bão Irma đã cướp đi sinh mạng của ít nhất một trẻ nhỏ 2 tuổi tại đảo Barbuda và tám người khác ở đảo St Martin thuộc Pháp đồng thời phá hủy 95% hòn đảo nghỉ dưỡng hoang sơ này.

Phan Thiên