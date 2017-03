TPO - Triều Tiên đe dọa sẽ thực hiện hành động tấn công phủ đầu để đáp trả cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc đang diễn ra trên bán đảo Triều Tiên.

Một vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên.

Chiều nay 26/3, theo thông tin từ Sở VHTTDL tỉnh Tiền Giang thì ông Nguyễn Đức Đảm-Giám đốc Sở VHTTDL Tiền Giang đã ký văn bản 388/SVHTTDL- TTr yêu cầu phòng Văn hoá thông tin các huyện, thành phố và thị xã trong tỉnh thu hồi khẩn cấp 2 công văn có liên quan đến việc cấm ca khúc “Màu hoa đỏ”. Theo văn bản này, lý do khiến các công văn kể trên bị thu hồi là "có một số sai sót, đặc biệt là sai sót đến ca khúc “Màu hoa đỏ”- Nhạc: Thuận Yến- Thơ: Nguyễn Đức Mậu". (Xem chi tiết)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều nay (26/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ duy trì gió mạnh cấp 6, giật cấp 8-9. Dự báo: Đêm nay (26/03), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Các tỉnh Bắc Bộ đêm và sáng trời rét, khu vực vùng núi có nơi rét đậm; nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng, trung du đêm nay phổ biến 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. (Xem chi tiết)

Khoảng 16h ngày 26/3, tài xế (khoảng 40 tuổi) điều khiến xế hộp 4 chỗ mang BKS: 51F-501.58 lưu thông trên Quốc lộ 13, hướng từ quận Thủ Đức vào trung tâm TP.HCM. Vừa đi qua đoạn trước cổng trường tiểu học Hiệp Bình Phước thuộc phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức thì bất chiếc ô tô bất ngờ nổ lốp khiến xe chao đảo, tông vào dải phân cách giữa đường. Chiếc ô tô tiếp tục lao qua phần đường hướng ngược lại, tông vào 1 xe máy mang BKS: 63B1 - 497.31 do nam thanh niên (ngoài 20 tuổi) điều khiển rồi lật ngang giữa đường. Tại hiện trường, xe ô tô lật ngang nằm trên làn ô tô, xe máy của nạn nhân biến dạng. Nạn nhân được người dân và tài xế ô tô đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Sau đó, có 6 học sinh xuống biển tắm, không may, các em Nguyễn Văn Hưng, Lê Phước Nhật và Lê Viết Cường đã bị tử vong do đuối nước.

Cục trưởng Hàng không Lại Xuân Thanh cho hay, máy bay Boeing 727 này đã hết khả năng bay và không thể khôi phục để phục vụ vận tải hàng không. Chi phí bán chiếc máy bay sẽ đưa về ngân sách Nhà nước, sau đó ưu tiên cho các khoản chi phí như chi phí triển khai công tác đấu giá, chi phí sân đỗ của máy bay tại sân bay Nội Bài (ước tính đã lên tới hơn 10 tỷ đồng).

Ít nhất một người thiệt mạng và 14 người bị thương trong vụ nổ súng sáng sớm nay tại một hộp đêm ở bang Ohio, Mỹ. Vụ nổ súng xảy ra tại hộp đêm Cameo, thành phố Cincinnati, bang Ohio, vào khoảng 1h sáng, theo CNN. Nhà chức trách cho biết có một người thiệt mạng và ít nhất 15 người bị thương, trong đó có vài người nguy kịch. "Chúng tôi đang trong tình huống rất tồi tệ, xảy ra tại hộp đêm với nhiều nạn nhân", trợ lý cảnh sát trưởng Paul Neudigate nói. Có hàng trăm người trong Cameo vào thời điểm xảy ra vụ việc.