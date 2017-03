TPO - Chiều 27/3, thông tin chính thức về nguyên nhân cái chết của bé Lê Thị Nhật Linh đã được công bố. “Chết do nghẹt thở” là thông tin được sở cảnh sát Chiba, nơi xảy ra vụ trọng án công bố với báo chí vào chiều 27/3.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, đợt không khí lạnh cuối mùa đã suy yếu nên từ hôm nay, khu vực miền Bắc trời sẽ ấm dần lên. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, có nơi dưới 15 độ. Các khu vực trên cả nước đều có mưa về đêm, Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét, riêng khu vực Tây Nguyên và Nam bộ ngày nắng. Cảnh báo, khu vực Tây Bắc bộ và Nam bộ có dông, trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, dông sét, mưa đá và gió giật mạnh. (Xem chi tiết)

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã giao Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tính toán các phương án điều chỉnh giá điện. Liên quan tới giá điện, các phương án xây dựng giá bán điện sẽ theo các kịch bản, giá than, giá khí điều chỉnh hoặc không điều chỉnh theo giá thị trường. Trong một chỉ đạo khác gần đây, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân các năm 2016 – 2020 theo hướng bình quân tối thiểu là 6 tháng/lần. Như vậy, kể từ lần tăng gần nhất vào tháng 3/2015 với mức tăng 7,5%, giá điện có thể sắp trải qua đợt điều chỉnh mới.

Sở Xây dựng đã cử đoàn công tác xuống hiện trường để điều tra tình trạng chặt hàng loạt cây xanh trong chiến dịch đòi lại vỉa hè ở các xã Đồng Trúc, Hạ Bằng, Tân Xã, Bình Yên (Thạch Thất, Hà Nội). Tới nay, chiến dịch giành lại vỉa hè huyện Thạch Thất đã triệt hạ hơn 500 cây xanh. Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trong quản lý cây xanh đã nêu rõ trách nhiệm thuộc về quận, huyện, thị xã; UBND xã không có chức năng quản lý cây xanh. Sở Xây dựng khẳng định sẽ có kiến nghị xử lý trách nhiệm những tập thể, cá nhân liên quan. (Xem chi tiết)

Ngày 27/3, Đội tình nguyện bảo vệ đàn voọc gáy trắng (xã Thạch Hóa và Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) cho biết, vào lúc 9h ngày 27/3, tại thôn Đồng Giang, xã Đồng Hóa (Tuyên Hóa) các thành viên đội đã bắt gặp và ghi lại hình ảnh chiếc ôtô mang biển xanh của Trung tâm y tế dự phòng huyện Tuyên Hóa chở theo Giám đốc trung tâm ông Cao Sĩ Phượng, cùng Phó Giám đốc Phạm Công Thành đang bốc gỗ hương giáng lậu lên xe. Theo các thành viên đội bảo vệ, đã có tổng số có 4 gốc gỗ hương giáng bị khai thác lậu tại xã Đồng Hóa được đưa lên xe và ông Cao Sỹ Phượng đã trực tiếp trả tiền cho những người bốc gỗ lên chiếc xe biển số xanh đó.

Khoảng 17h ngày 27/3, Ưng Hoàng Long (8 tuổi) cùng em trai Ưng Hoàng Quân (4 tuổi) ra khu vực đang san lấp mặt bằng ở phường Trường Xuân (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) cách nhà khoảng 200 mét để chơi. Một lúc sau, những người đang thi công mặt bằng tại đây phát hiện hai em đã rơi xuống hố nước. Khi được đưa lên bờ, Quân tử vong, Long đi cấp cứu trong tình trạng sức khoẻ nguy kịch. Ông Nguyễn Văn Hưng, Bí thư phường Trường Xuân cho biết, hố nước được tạo ra trong quá trình đổ đất san lấp mặt bằng, không có biển cảnh báo.

Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện 427/CĐ-TTg về việc tập trung phòng chống virus cúm A/H7N9 và các chủng virus cúm gia cầm có khả năng lây sang người xâm nhiễm vào Việt Nam. Để chủ động ngăn chặn virus cúm A/H7N9 và các chủng virus cúm gia cầm khác xâm nhiễm vào Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Nghiêm cấm mọi hình thức vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu, kể cả hình thức cho, tặng gia cầm và sản phẩm gia cầm qua biên giới của các tổ chức, cá nhân và cư dân khu vực biên giới.

Ngày 27/3, do không khí lạnh tăng cường, vùng biển Quảng Ngãi đã có sóng to, gió lớn làm tàu cá QNg-55939 TS, công suất 90CV của ngư dân Lê Văn Do, thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, bị chìm. Hàng trăm người dân đã nỗ lực cứu tàu cùng ngư dân gặp nạn. Khi gặp nạn, các thuyền viên vội bơi vào bờ và được các tàu của ngư dân chạy ra ứng cứu an toàn.

Ngày 27/3, Sở Cảnh Sát London ra tuyên bố cho biết không có bằng chứng nào cho thấy Khalid Masood, kẻ gây ra vụ tấn công bên ngoài trụ sở Quốc hội Anh, có liên quan đến lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Phó Trợ lý Ủy viên Cảnh sát Thành phố Neil Basu cho biết: "Hiện chưa thấy có bằng chứng nào cho thấy Khalid Masood đã bàn bạc kế hoạch của mình với người nào khác". Tuy nhiên, Sở Cảnh Sát London cũng cho biết rõ ràng Masood có quan tâm đến thánh chiến Hồi giáo và cách thức gây ra vụ tấn công giống với cách mà các thủ lĩnh của IS cổ súy.