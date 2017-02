TPO - Bé trai 15 tháng tuổi được người dân phát hiện rơi từ tầng 5 khu chung cư ở phường Mân Thái (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) xuống đất. Nạn nhân bị đa chấn thương, biến dạng phần mặt.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, ngày hôm nay (15/2) tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi rét đậm với nền nhiệt độ dao động từ 13 đến 22 độ C, trong khi đó Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa, riêng Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Khu vực Hà Nội nhiệt độ từ 16-21 độ C. Miền Trung nhiệt độ từ 20-31 độ C. Miền Nam nhiệt độ từ 22-33 độ C.

Bí thư Thành ủy Hà Nội gợi ý, dù biên chế không đông, nhưng mỗi buổi sáng, lực lượng công an phân công nhau làm một vòng xe, nhà nào vứt rác bừa bãi thì nhắc nhở. Hoàn toàn có thể cấm kinh doanh vì không đáp ứng được yêu cầu.

Trước đó, VEC có văn bản báo cáo Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận phương án điều tiết giao thông trên tuyến cao tốc Tp. Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây. Trong đó, VEC kiến nghị điều chỉnh mức cước phí tăng gấp 2 lần vào các khung giờ cao điểm (từ 7 giờ đến 19 giờ) và điều chỉnh giảm 1/2 mức phí vào giờ thấp điểm (từ 19 giờ đến 7 giờ sáng hôm sau) so với mức phí hiện tại đang áp dụng.

Bệnh nhi là cháu D.T.Tr. (trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Hiện tại cháu đang được thở máy, sốt cao, hôn mê và vẫn còn nguy kịch. Kết quả chụp CT cho thấy có xuất huyết vùng trán bên trái, tụ khí trong não, phù não lan tỏa nặng, vỡ xương sọ trán, chụp X quang thấy gãy 1/3 xương đùi bên trái, gãy 1/3 xương cánh tay phải.

Thời điểm trên, xe khách biển kiểm soát 51B-176.41 lưu thông trên đường Mỹ Phước-Tân Vạn theo hướng từ thị xã Bến Cát về thị xã Dĩ An đã tông vào đuôi xe ôtô 4 chỗ đang dừng đèn đỏ, sau đó tiếp tục lùa ít nhất 4 xe máy dưới gầm, kéo lê hàng chục mét vào khu dân cư, tông sập cột đèn đường rồi mới dừng lại, gây nên vụ tai nạn kinh hoàng.

Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 8 cho hay ngay khi nhận được tin nhắn, đơn vị này đã khẩn trương đưa 8 xe tới hiện trường. Khu vực bị cháy là dãy nhà kho lợp tôn rộng chừng hơn 100m2. Hơn 21h, đám cháy đã được khống chế.

Theo tờ trình do ông Vũ Chí Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc ký, để đảm bảo ổn định trật tự xã hội, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết cho việc nghiên cứu các khu vực nghĩa trang tập trung của tỉnh, UBND tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho dừng chủ trương nghiên cứu triển khai lập quy hoạch xây dựng 2 khu nghĩa trang (trong đó có nghĩa trang trên đất rừng phòng hộ tại Tam Đảo).

Theo ông Hernandez, tổng cộng có 3 vụ việc liên quan đến các máy bay Nga và khu trục hạm USS Porter. Vụ thứ nhất liên quan đến 2 chiến đấu cơ Su-24, vụ thứ hai liên quan đến một chiến đấu cơ Su-24 và vụ thứ ba liên quan đến một máy bay chống ngầm và tuần thám biển IL-38.

Báo cáo cho biết ngân sách quốc phòng chính thức của Trung Quốc đạt mức 145 tỷ USD trong năm ngoái, gấp 1,8 lần so với cả Hàn Quốc và Nhật Bản cộng lại. Bắc Kinh cũng chiếm hơn 1/3 tổng chi tiêu quân sự của châu Á trong năm 2016.