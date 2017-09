Bản tin 8H: Bị đe dọa, ông Đoàn Ngọc Hải vẫn xuống đường dẹp vỉa hè

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, hiện nay (10/9), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ Vĩ Bắc đang bị nén yếu bởi một bộ phận áp cao lục địa ở phía Bắc dịch dần xuống phía Nam, kết hợp với hội tụ gió mực 1500m, nên trong ngày và đêm qua (tính đến 1 giờ ngày 10/9) ở Bắc Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi mưa to đến rất to như: Tam Đường (Lai Châu) 36mm, Bắc Quang (Hà Giang) 65mm, Bãi Cháy (Quảng Ninh) 101mm, Sơn Tây (Hà Nội) 38mm,… Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lục địa, kết hợp với hội tụ gió mực 1500m, từ ngày hôm nay (10/9) đến hết ngày 12/9 ở Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to; vùng núi và trung du có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ 70-150mm/đợt; các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên lượng mưa 150-250mm/đợt, có nơi trên 300mm. Thời gian mưa lớn xảy ra về đêm và sáng.

Tối 9/9, ông Đoàn Ngọc Hải - Phó chủ tịch UBND quận 1 - cùng đoàn liên ngành tiếp tục xuống đường chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng lề đường. Sau khi trình báo Quận ủy, công an quận về việc bị bị nhắn tin, gọi điện dọa giết, bị người lạ mặt theo về đến tận nhà, ông Hải cho biết mình vẫn bị gọi điện đe dọa. Nhưng Phó chủ tịch quận 1 cho rằng không vì thế mà ông lo sợ, dừng việc xuống đường xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đô thị ông đang phụ trách. Trước khách sạn năm sao trên đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, đoàn liên ngành thấy 6 ôtô đậu vỉa hè. Trong đó có hai xe khách 50 chỗ nên lập biên bản xử phạt 700.000 đồng, yêu cầu tài xế lái xe khỏi nơi vi phạm. Trên đường Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Thủ... lực lượng chức năng phạt nhiều quán nhậu bày bàn ghế trên vỉa hè, yêu cầu lãnh đạo, công an phường ra bàn giao để họ giám sát, tránh tái phạm. Tại vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai, một ôtô không tài xế đã bị đoàn niêm phong, cẩu đi…

Khoảng 2h sáng 10/9, anh Thạch Thành Nhân (SN 1997, ngụ tỉnh Sóc Trăng) điều khiển xe máy mang BKS: 59C1-783.79, lưu thông trên đường số 2, hướng từ đường số 3 ra đường Nguyễn Văn Bá. Khi đến đoạn gần đến đường Nguyễn Văn Bá thuộc phường Trường Thọ, quận Thủ Đức thì bất ngờ tông mạnh vào rơ mooc của xe đầu kéo mang BKS: 51C-550.77 đang lùi vào bãi xe. Cú tông mạnh khiến chiếc xe máy vỡ nát dưới bánh sau xe đầu kéo, anh Nhân đập đầu vào rơ mooc rồi văng ra ngoài nằm bất tỉnh. Nạn nhân nhanh chóng được chuyển vào bệnh viện Đa khoa quận Thủ Đức cấp cứu nhưng đã tử vong.

Chiều 9/9, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã bắt được 2 nghi phạm liên quan đến vụ bảo vệ trường dân tộc nội trú bị đâm tử vong. Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều tối 8/9, sau khi nhậu xong, 4 học sinh trường THPT Khâm Đức là Hồ Văn B. (SN 2000), Hồ Văn K. (SN 2002), Hồ Văn N. (SN 2001) và Nguyễn Đức Q. (SN 2000) kéo sang khu nội trú của trường trêu ghẹo các nữ sinh. Lúc này, ông Nguyễn Mạnh Tùng (SN 1974) - bảo vệ của trường lên nhắc nhở các nam sinh và có dùng gậy cao su đánh B. và Q. một cái. Sau đó, B. gọi điện thoại cho cậu ruột là Hồ Văn Bổng và rủ thêm Hồ Văn Mượn (cùng SN 1996, trú xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn) tìm đánh ông Tùng. Bổng dùng gậy 3 khúc đánh một cái vào đầu ông Tùng và sau đó ôm giữ người đàn ông này từ phía sau. Mượn tiếp tục dùng dao tự chế dài khoảng 50cm đâm vào đùi trái ông Tùng gây đứt động mạch dẫn đến tử vong.

UBND huyện An Dương (Hải Phòng) đã có thông tin chính thức về việc cô Tr.Th.TH, 41 tuổi, giáo viên trường THCS Quốc Tuấn uống thuốc ngủ tự tử. Trước đó, vào khoảng 9h ngày 8/9, cô Tr.Th.Th. được đồng nghiệp phát hiện nằm bất động tại nhà riêng trong tình trạng chân tay bủn rủn, miệng nôn trớ, sùi bọt mép. Ngay sau đó cô Th. đã được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.Theo các bác sỹ, qua thăm khám, chẩn đoán bệnh nhân Th. bị ngộ độc thuốc ngủ nên đã tiến hành rửa dạ dày và truyền dịch cho bệnh nhân. Sau đó, bệnh nhân được chuyển lên điều trị tại khoa Nội 1 của bệnh viện. Đến sáng 9/9, bệnh nhân Th. sức khỏe đã ổn định, tiếp xúc và nói chuyện bình thường. Nguyên nhân sự việc đang điều được điều tra, làm rõ.

Tổng thống Pháp, Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ hôm qua có cuộc điện đàm thảo luận về việc gia tăng sức ép lên Triều Tiên. Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cùng nhấn mạnh cộng đồng quốc tế phải có "phản ứng thống nhất và kiên quyết" trước Triều Tiên, Reuters dẫn thông báo từ văn phòng ông Macron cho hay. Tổng thống Pháp khẳng định những "hành động khiêu khích lặp đi lặp lại" của Bình Nhưỡng thực sự là "mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế". Ông Macron đồng thời thể hiện "tình đoàn kết" của Pháp đối với Nhật Bản. Ngày 10/9, đoàn thủy thủ gồm 6 nữ sỹ quan hải quân Ấn Độ sẽ bắt đầu sứ mệnh đi vòng quanh thế giới. Đây là một dự án mang tính cách mạng tại Ấn Độ. Trung sĩ Vartika Joshi, người chỉ huy cuộc hành trình, cho biết, đoàn sẽ khởi hành ở bang Goa và hy vọng quyết tâm của họ sẽ tạo ra niềm hứng khởi cho người dân Ấn Độ.

Ngày 9/9, quân đội Syria và lực lượng vũ trang đối lập đã mở các đợt tấn công riêng rẽ nhằm vào những cứ điểm của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại tỉnh Deir al-Zor với mục tiêu thu hẹp sự kiểm soát của nhóm này ở khu vực gần biên giới với Iraq.

Theo số liệu của chính phủ Nga, trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến hết tháng 6 năm nay, lượng xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ của Nga sang CHDCND Triều Tiên đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Theo nhận định của báo chí Nga, việc phát triển quan hệ kinh tế giữa Nga và CHDCND Triều Tiên không vi phạm nghị quyết của LHQ về những biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên.

