TPO - Thỏa thuận ngừng bắn tại Syria chính thức có hiệu lực từ 0 giờ ngày 30/12 theo giờ địa phương và gần như được tuân thủ trên khắp lãnh thổ nước này. Tuy nhiên, vẫn có thông tin về các vụ đụng độ rải rác gần thủ đô Damascus.

Cảnh đổ nát cả các tòa nhà sau các cuộc xung đột ở thị trấn Douma, khu vực bên ngoài thủ đô Damascus. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Khoảng 20h tối 31/12, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một ngôi nhà nằm trên đường Phạm Hùng (quận Bình Chánh, TPHCM). Đám cháy lớn sau đó nhanh chóng lan sang 3 ngôi nhà liền kề khiến người dân hốt hoảng. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC cùng xe cứu hỏa được huy động, nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập tắt đám cháy.

Tài xế và phụ xe may mắn thoát chết. Hàng chục tấn gỗ trên xe được tài xế khai là chở từ tỉnh Gia Lai về Phú Yên. Tuy nhiên, công an huyện Phú Hòa vẫn đang tiếp tục đo đếm, kiểm tra nguồn gốc.

Cục Cảnh sát giao thông đã tổ chức 230 tổ công tác tuần tra, kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1, phát hiện và lập biên bản xử lý 1.454 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp kho bạc Nhà nước 1,107 tỷ đồng; tạm giữ 101 phương tiện; tước 122 giấy phép lái xe.

Một số hãng tin cho hay con số bị thương trong khoảng từ 40-60 người. Trước đó, theo chuyên gia an ninh Abdullah Agar, một cảnh sát và một dân thường đã thiệt mạng trong vụ tấn công nói trên. Các tay súng cải trang thành ông già Noel và nói tiếng Arập, mang theo súng trường tấn công.

Theo hãng tin Anadolu, cảnh sát cũng đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến IS trong chiến dịch bắt giữ nêu trên. Trước đó một ngày, khoảng 40 nghi can IS đã bị bắt giữ tại tỉnh Adana, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong thông điệp chúc năm mới, Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc mừng ông Donald Trump đã chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đồng thời hi vọng sau khi ông này tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1 tới, hai nước Nga-Mỹ sẽ “có những bước tiến mang tính xây dựng, tiến tới khôi phục các cơ chế hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực và đưa sự tương tác giữa hai nước tại trường quốc tế lên mức độ hoàn toàn mới”.

Trước đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), trong một cuộc họp giữa các quan chức cấp cao của cơ quan này, cho rằng al-Baghdadi đã chết hồi đầu tháng 12/2016. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNN, người phát ngôn Lầu Năm Góc Peter Cook khẳng định thủ lĩnh IS nói trên vẫn còn sống.

Trước đó một ngày, ngày 30/12, Nga đã đệ trình một dự thảo nghị quyết lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với nội dung ủng hộ lệnh ngừng bắn nêu trên, cũng như cuộc đàm phán hòa bình dự kiến diễn ra tại thủ đô Astana của Kazakhstan. Thỏa thuận ngừng bắn tại Syria chính thức có hiệu lực từ 0 giờ ngày 30/12 theo giờ địa phương và gần như được tuân thủ trên khắp lãnh thổ nước này. Tuy nhiên, vẫn có thông tin về các vụ đụng độ rải rác gần thủ đô Damascus.

Trong một thông cáo, bộ trên cho hay: "Cuộc gặp tập trung thảo luận những diễn biến gần đây tại Syria, bao gồm một lệnh ngừng bắn lâu dài, viện trợ nhân đạo, cuộc chiến chống các nhóm khủng bố cũng như sáng kiến chính trị cần thiết cho các cuộc đàm phán và hòa bình ở Syria".

Đây là tuần thứ 10 liên tiếp người dân Hàn Quốc đổ xuống đường biểu tình. Theo các nhà tổ chức, số người tham gia biểu tình có thể vượt hơn 600.000 người. Những người biểu tình mang theo nến và biểu ngữ, hô vang các khẩu hiệu đòi Tổng thống Park Geun-hye từ chức và bắt giữ nữ chính khách này, đã tuần hành hướng đến các tòa nhà quan trọng ở thủ đô Seoul trong đó có Nhà Xanh và Văn phòng Thủ tướng.