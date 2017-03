TPO - Ngày 15/3, một quan chức cấp cao Ngân hàng Trung ương Ukraine cho biết, nước này đã áp đặt các biện pháp trừng phạt 5 chi nhánh ở Ukraine của các ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước Nga.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Bloomberg)

Sáng sớm nay (16/3), nhiều khu vực ở thủ đô Hà Nội bị bao phủ bởi sương mù dày đặc. Nhiều nhà cao tầng, trường học... chìm trong sương mù. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 16/3, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục mưa nhỏ, nồm ẩm. Khu vực phía Nam nắng nóng, có mưa dông về chiều, đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Khu vực thủ đô Hà Nội trời rét, có mưa nhỏ. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 20 độ C. (Xem chi tiết)

Việc đe dọa liên quan đếndự án nạo vét, duy tu luồng đường thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm trên sông Cầu. UBND tỉnh Bắc Ninh đã ra văn bản đề nghị dừng thực hiện dự án.

Trong đó có tới trên 1.000 tài xế dừng đỗ sai quy định, phần lớn là xe ôtô. Theo kế hoạch của Phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, từ 10/3 đến hết năm 2017, đơn vị huy động tối đa lực lượng để phân luồng, điều tiết giao thông và tập trung xử lý xe dừng đỗ lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

. Về vụ án này, mặc dù Công an TP.Vũng Tàu đã khởi tố vụ án từ tháng 8/2016, nhưng hơn 7 tháng sau đó vụ án vẫn chưa có nhiều biến chuyển, thậm chí có dấu hiệu chìm xuống. Do đó, vào ngày 12/3, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã yêu cầu lãnh đạo Bộ Công an và VKSND tối cao chỉ đạo các cơ quan tư pháp vào cuộc điều tra, sớm làm rõ và có kết luận về vụ việc.

Trước đó gia đình chị N.T.L ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã làm đơn gửi Công an quận Hoàng Mai tố cáo C.M.H (SN 1983, quê Đông Hưng, Thái Bình) có hành vi xâm hại tình dục với con gái mình là cháu N (SN 2008).

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ và kiểm tra hiện trường, đoàn công tác đã kết luận một trong những nguyên nhân gây nên sự cố vỡ đập thải là do chủ doanh nghiệp chưa tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý sản xuất an toàn và bảo vệ môi trường.

Cú va chạm khiến anh Dâng ngã ra đường, cùng lúc này ôtô khách 45 chỗ chạy hướng ngược lại cán qua người, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Anh Dâng là giáo viên đang dạy tại một trường trên địa bàn huyện Lắk.

“Cùng tham gia hoạt động kiểm tra sẵn sàng chiến đấu trên còn có hơn 10 tàu và 100 thiết bị các loại”, ông Vyacheslav Trukhachev, người phụ trách thông tin báo chí tại Hạm đội Biển Đen Nga cho biết. Các ê-kíp điều khiển Bastion đã thực hiện phóng tên lửa giả định vào các mục tiêu trên mặt nước.

Đây là một phần của hành động trấn áp quy mô lớn hơn liên quan đến những căng thẳng gia tăng tại các khu vực ly khai miền Đông Ukraine. Trả lời họp báo, Phó Giám đốc Ngân hàng Trung ương Ukraine Kateryna Rozhkova nói rằng lệnh trừng phạt trên sẽ cấm các chi nhánh ngân hàng Nga đưa tiền ra khỏi Ukraine. Hiện có 3 ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước của Nga nằm trong số 20 ngân hàng hàng đầu Ukraine và chiếm tổng cộng 8% thị phần.