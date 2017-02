TPO - Chủ tịch Hạ viện Anh John Bercow ngày 6/2 bất ngờ đưa ra tuyên bố sẽ ngăn không để cho Tổng thống Mỹ Donald Trump có cơ hội phát biểu trước quốc hội Anh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay, ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày mai (9/2), ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi phía Bắc trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Cảnh báo, ngày 10/02 không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn nên trong hai ngày 10-11/02 ở Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm diện rộng. (Xem chi tiết)

Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đề nghị truy tố bị can Huỳnh Nam Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT MHB, kiêm Chủ tịch HĐQT Cty MHBS, Nguyễn Phước Hòa, nguyên Tổng giám đốc, và nhiều bị can khác liên quan.

Theo đó, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam áp dụng công nghệ thông tin, kết nối mạng giữa các cơ quan bảo hiểm xã hội của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tạo lập cơ sở dữ liệu bảo hiểm xã hội tập trung của cả nước, tiến tới thực hiện giao dịch điện tử đối với các thủ tục kê khai, thu nộp và giải quyết chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam nghiên cứu thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế điện tử, tiến tới tích hợp các thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp vào một thẻ điện tử chung.

Trước đó, ngày 28/1 (tức mùng 1 tết) địa bàn thị trấn Bằng Lũng (huyện Chợ Đồn) cũng xuất hiện những hố sụt lún tương tự gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Ông Tạ Hữu Huân - Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn cho biết chính quyền đã xuống xã Ngọc Phái để tìm hiểu sự việc, tuy nhiên chưa rõ nguyên nhân và huyện đang mời các cơ quan chuyên môn vào cuộc.

Sau khi tài xế cho xe chở container dừng lại, 2 người nhảy khỏi cabin rồi dùng bình cứu hỏa mini dập lửa nhưng bất thành. Gần nửa giờ sau, lực lượng cứu hộ dập tắt lửa, hỏa hoạn khiến phần đầu xe cháy trơ khung.

Va chạm đã khiến anh T., chị L. và cả 2 thanh niên ngồi trên xe máy kia cùng ngã xuống đường. Anh T. bị hất văng trúng dải phân cách, chết tại chỗ; chị L. bị thương rất nặng nên cũng đã tử vong ngay sau đó. Riêng 2 thanh niên đi xe máy trong vụ va chạm bị xây xát nhẹ.

Ông Bercow là một trong 3 nhân vật "chủ chốt" tại Quốc hội Anh nhưng đã không thể cản được chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Trump đến Anh. Lý do ông Bercow đưa ra quyết định trên là do sắc lệnh mà ông Trump mới ban hành về việc cấm nhập cư tạm thời vào Mỹ đối với công dân của 7 nước Hồi giáo, bao gồm cả người tị nạn.

Phát biểu tại phiên họp của Ủy ban hòa giải các đảng phái quốc hội Ukraine, bà Tymoshenko nhấn mạnh: "Chính xác chúng ta cần phải thông qua luật về những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, cần phải áp đặt tình trạng chiến tranh tại hai tỉnh Donetsk và Lugansk”. Bà Tymoshenko nhấn mạnh chính quyền phải giữ lập trường rằng đây là "cuộc chiến tranh của Nga chống lại Ukraine".

Thư ký báo chí Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov khẳng định rằng giữa Moskva-Kiev không có xung đột và tình hình ở Donbass chỉ là cuộc xung đột bên trong nội bộ Ukraine.

Ông Sergei Ryabkov, Thứ trưởng Ngoại giao Nga chỉ trích việc Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt Iran sau khi Tehran thử tên lửa đạn đạo, cho rằng vụ thử không vi phạm các thoả thuận hiện có. Mỹ hôm 3/2 áp thêm lệnh trừng phạt với Iran vì nước này thử tên lửa đạn đạo và "hỗ trợ phiến quân Houthi ở Yemen".