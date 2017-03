TPO - Ngày 8/3, hai vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại một đám cưới ở ngôi làng Hajjaj, cách thành phố Tikrit của Iraq 20km về phía Bắc, khiến ít nhất 23 người thiệt mạng.

Hiện trường một vụ đánh bom ở Iraq. (Nguồn: AP)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, hôm nay, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trời rét. Độ ẩm từ 70-99%. Nhiệt độ từ 14-22 độ C. Miền Trung trời nắng, nhiệt độ từ 20-32 độ C. Nam Bộ nắng nóng, nhiệt độ từ 22-35 độ C.

Ngày 6/3, bà Hiếu đã có buổi giải trình với cán bộ công chức nơi mình công tác. Bà Hiếu cho rằng tài xế là người bẻ hoa, báo chí đã quy chụp bà bẻ hoa khi không nhìn thấy hành động bà bẻ cành, và ở địa điểm đó không có biển cấm hái, cấm bẻ hoa.

Hiện, số xe công đã thanh lý là 1.105 xe. Trong đó, các đơn vị báo cáo số tiền thu được của 761 xe là 35,15 tỷ đồng, bình quân mỗi xe 46,2 triệu đồng. Ngoài ra, còn 2.000 xe công được xác định dư thừa phải thanh lý nhưng bộ ngành, địa phương chưa báo cáo về Bộ Tài chính.

Cụ thể, ngày 8/2, trên mạng xã hội xuất hiện một clip ghi lại hình ảnh xe buýt 92B 00869 do tài xế Lâm và phụ xe Tường phụ trách đã cố tình phớt lờ, không chở một hành khách bị khuyết tật. Đoạn clip ngắn nhanh chóng khiến cộng đồng bức xúc, nhiều người lên án gay gắt thái độ phục vụ của tài xế và nhân viên xe buýt.

Trong giai đoạn thanh tra, Bộ trưởng Bộ Công Thương còn bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh giữ chức vụ Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Cán sự, Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp (Quyết định số 1169/QĐ-BCT ngày 04/02/2015). Theo báo cáo của Bộ Công Thương, Bộ này hiện không quản lý hồ sơ công chức của ông Trịnh Xuân Thanh, vì ông Thanh đã chuyển công tác về tỉnh Hậu Giang từ ngày 27/5/2015, mặt khác các nội dung liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Cụ thể, thành phố đang hoàn thiện bản kế hoạch để bắt đầu từ tháng 4/2017 sẽ chính thức giao cho các ban ngành, đơn vị liên quan tập trung giải tỏa hành lang vỉa hè, quy định, bố trí bãi đậu xe phù hợp, đồng bộ các tuyến đường, giành lại vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ...

Cú va chạm mạnh khiến 3 nữ sinh ngã ra đường, bị thương nặng. Họ được người dân địa phương đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Chủ ngôi nhà không đồng ý đưa thi thể vào nhà để vận chuyển xuống tầng 1, bàn giao cho gia đình nạn nhân. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 3 đã huy động xe thang và 8 cán bộ, chiến sĩ đến hỗ trợ. Khoảng 19h50 cùng ngày, thi thể anh Bách mới được đưa xuống.

Hiện vẫn chưa có tổ chức nào thừa nhận tiến hành vụ tấn công nêu trên. Trước đó vào hồi tháng 11/2016, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tiến hành nhiều vụ đánh bom nhằm vào hai thành phố Tikrit và Samarra ở phía Bắc thủ đô Baghdad, nhằm đánh lạc hướng lực lượng Iraq đang tiến hành chiến dịch giành lại thành phố Mosul.