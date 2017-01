TPO - Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey ngày 10/1 cho biết FBI không tìm thấy bằng chứng về việc Nga đã can thiệp vào chiến dịch tranh cử của Tổng thống đắc cử Donald Trump cũng như Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng hòa (RNC).

Từ khi Việt Nam và Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, khuôn khổ quan hệ giữa hai nướckhông ngừng được nâng cấp với nội dung hợp tác ngày càng sâu rộng.

Theo điều tra ban đầu, vào giữa năm 2016, qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc có quy mô lớn trên mạng ​Internet thông qua trang web Vwin... với lượng tiền giao dịch lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Trong phiên điều trần đầu tiên trước quốc hội kể từ khi ông Trump đánh bại ứng cử viên Dân chủ Hillary Clinton trong cuộc bầu cử hôm 8/11/2016, ông Comney nhấn mạnh: "Chúng tôi không tìm thấy bất kỳ chứng cớ nào cho thấy chiến dịch tranh cử của ông Trump, hay RNC hiện nay, đã bị xâm nhập".

Lugovoi và Kovtun bị nghi dính líu đến vụ ám sát cựu điệp viên Alexander Litvinenko năm 2006. Bộ Tài chính Mỹ ngày 9/1 đưa Bastrykin, Lugovoi và Kovtun vào Đạo luật Magnitsky, cấm những người Nga trong danh sách đen nhập cảnh Mỹ, phong tỏa tài sản của họ tại nước này.

Khoảng 250 binh sĩ Mỹ đã đến khu vực phía Tây Nam của Ba Lan hồi đầu tuần. Trước đó, phát biểu trên đài truyền hình, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Antony Macherevich đã tuyên bố rằng, lữ đoàn tăng Mỹ sẽ hiện diện ở Ba Lan vào ngày 12/1 tới. Lữ đoàn chiến đấu bao gồm khoảng 3.500 binh sĩ, 87 xe tăng, 18 pháo tự hành Paladin, hơn 400 xe bọc thép Humvee và 144 xe bọc thép Bradley. Tính tổng cộng hơn 7.000 binh sĩ Mỹ sẽ hiện diện ở Ba Lan (không chỉ trong thành phần lữ đoàn tăng thiết giáp).

Việc phi đội F-35B được triển khai tới căn cứ không quân Iwakuni của Lính thủy đánh bộ Mỹ trên đảo Honshu là một dấu mốc quan trọng đối với loại máy bay chiến đấu vốn gây tranh cãi này, do những trục trặc kỹ thuật và chi phí tăng vọt. Với tổng giá thành cho 2.443 chiếc lên tới 379 tỷ USD, máy bay F-35 của tập đoàn Lockheed Martin là dòng máy bay đắt giá nhất trong lịch sử và chi phí dự kiến sẽ còn tăng cao.

Bộ trưởng Nội vụ Afghanistan, ông Sediq Sediqqi xác nhận hai vụ đánh bom gây thương vong lớn. Cả hai vụ đều xảy ra ở khu vực có nhiều văn phòng chính phủ, ông Sediqqi nói thêm. Vụ đánh bom nhằm mục tiêu vào một đoàn quan chức đang rời văn phòng chính phủ. Tổ chức khủng bố Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm cho vụ này.