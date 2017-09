Bản tin 8H: Giải cứu 7 người thoát khỏi căn nhà cháy lúc 2h đêm

Khoảng 2h rạng sáng nay 6/9, người dân phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút từ căn nhà 4 tầng ở địa chỉ 12 đường số 7 (phường 4, quận 8, TPHCM) nên hô hoán cho mọi người bên trong. Nghe tri hô cháy, những người có mặt trong căn nhà hốt hoảng tháo chạy ra ngoài nhưng lửa bốc lên ở tầng trệt tạo thành bức tường lửa khiến mọi người phải thoát lên sân thượng và mắc kẹt tại đây. Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận 8, quận 1 và Phòng Cứu nạn – cứu hộ đã điều hơn 10 xe các loại và cả trăm chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa và giải cứu được 7 người bị mắc kẹt ra ngoài an toàn. Tuy nhiên sau khi dập tắt lửa mới phát hiện còn 1 người đã tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Hiệp Anh (29 tuổi, quê Đồng Tháp). Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Cơn mưa lớn tối 5/9 khiến nhiều nơi ở TP Biên Hòa (Đồng Nai) như phường Tân Hiệp, Bình Đa, Long Bình... ngập nặng. Trong đó, đoạn đường chừng 500 m Quốc lộ 51 qua phường Long Bình Tân ngập sâu gần mét. Nước ngập lút bánh xe khiến hàng loạt người phải hì hục dắt bộ. Nhiều ôtô không dám băng qua do nước chảy xiết khiến quốc lộ kẹt xe trầm trọng kéo dài nhiều km. Công nhân Khu công nghiệp Biên Hòa 1 và 2 không thể về nhà, đứng chờ nước rút. Nước mưa còn tràn vào hàng chục khu trọ, cửa hàng, trường học... ở phường Long Bình Tân. Nhiều xe máy, đồ đạc không kịp kê lên cao đã bị nước nhấn chìm, gây hư hỏng. Theo người dân, tình trạng ngập mỗi khi mưa lớn đã kéo dài nhiều năm nay nhưng chưa được khắc phục.

Để giấu súng, vị khách đã tháo rời các bộ phận thành ba phần gồm một ống kim loại hình trụ màu trắng bạc dài khoảng 15 cm, một ống giảm thanh bằng kim loại màu đen dài khoảng 20 cm và một ống nối kim loại màu xám bạc dài khoảng 7 cm. Tất cả các bộ phận này được giấu kín giữa nhiều đồ vật trong hành lý nhằm qua mặt lực lượng an ninh hàng không. Trung tâm an ninh hàng không Tân Sơn Nhất đã bàn giao vụ việc cho cơ quan chức năng làm rõ. (Xem chi tiết) Xác một con cọp đặt trong bể rượu cùng một số loại hạt, củ và rễ cây. Xác con cọp còn lại lớn hơn (nặng trên 10 kg) đang cất giữ trong tủ đông lạnh. Bước đầu ông Huy thừa nhận đã mua 2 xác cọp trên về ngâm rượu để uống và sử dụng làm quà biếu.Các cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản, niêm phong 2 xác cọp đưa về Công an huyện Đức Trọng để tiếp tục điều tra xử lý.