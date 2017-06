TPO - Ngày 28/6, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã tấn công các vị trí của quân đội Syria để đáp trả việc lực lượng chính phủ Syria bắn đạn súng cối lạc vào các khu vực do Israel kiểm soát trên Cao nguyên Golan.

Khói bốc lên sau cuộc giao tranh ở gần thành phố Quneitra trên Cao nguyên Golan ngày 24/6. Ảnh: EPA/TTXVN.

Chiều 28/6, anh Trần Hoàng Đang (29 tuổi) về phòng trọ ở hẻm 220 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.12, Q.Bình Thạnh, TP.HCM thì phát hiện Trần Anh Tú (25 tuổi, quê Sóc Trăng) gục chết trong nhà vệ sinh, bên cạnh có vũng máu nên trình báo công an. Nhận tin báo, Công an Q.Bình Thạnh phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan. Theo người dân địa phương, Đang và Tú là hai anh em họ, hằng ngày Tú bán nước trước con hẻm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Vụ việc đang được công an điều tra.

Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel khẳng định thế giới cần một nước Nga mang tính xây dựng ở Syria, Libya, Afghanistan, cũng như ở miền Đông Ukraine. Bộ Ngoại giao Đức dẫn lời ông Gabriel phát biểu trước chuyến thăm Krasnodar (Nga), nơi sẽ diễn ra hội nghị các thành phố đối tác Nga và Đức, cho biết: "Chúng ta chỉ có thể vượt qua các xung đột quốc tế lớn trong thời đại hiện nay bằng cách cùng làm việc với nhau và trong sự tin cậy lẫn nhau. Tôi cũng sẽ nói về điều này với các đối tác tại Nga".

Ngày 28/6, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã tấn công các vị trí của quân đội Syria để đáp trả việc lực lượng chính phủ Syria bắn đạn súng cối lạc vào các khu vực do Israel kiểm soát trên Cao nguyên Golan. IDF cho biết đạn cối do quân đội Syria bắn đã rơi vào một khu vực trống ở phía Bắc cao nguyên Golan và không gây ra thương vong. Quân đội Israel đã đáp trả bằng việc "nhắm vào các vị trí nơi quân đội Syria đã bắn pháo." Tuy nhiên, phía Israel không cho biết đã đáp trả bằng các cuộc không kích hay từ mặt đất.

Ngày 28/6, các tay súng đã tấn công một đoàn xe của Phái đoàn hỗ trợ Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL) ở một địa điểm gần thủ đô Tripoli và bắt cóc 7 nhân viên Liên hợp quốc, trước khi trả tự do cho những người này. Tướng Najmi al-Nakoua thuộc Đơn vị Bảo vệ tổng thống Libya cho hay vụ tấn trên diễn ra gần khu vực Zawiyah, cách thủ đô Tripoli khoảng 50 km về phía Tây. Các nhân viên Liên hợp quốc "đã được thả, tất cả đều an toàn," sau một cuộc thương thuyết kéo dài nhiều giờ.

Dự báo, từ hôm nay (29/6) đến hết ngày 30/6 ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa, có nơi mưa to; vùng núi, trung du phía Bắc có mưa to đến rất to và dông, đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa từ hôm nay đến hết ngày 30/6 ở vùng núi, trung du Bắc Bộ phổ biến 70-150mm; một số nơi ở các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn có mưa trên 200mm. Do mưa lớn, nên các tỉnh trên có nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất. (Xem chi tiết) trên các diễn đàn của ngành y, các đồng nghiệp của bác sĩ Lương, nhiều người trong đó có những GS,TS đầu ngành đều cho rằng, bắt giam bác sĩ Lương dễ dẫn đến những hiệu ứng tiêu cực. (Xem chi tiết) Theo các công nhân, buổi trưa họ ăn cơm trong công ty với các món: trứng luộc, bò xào, canh rau ngót. Sau khoảng một tiếng, hàng trăm người đồng loạt có dấu hiệu mệt mỏi, khó thở, nôn ói, ngất xỉu. (Xem chi tiết) . Lúc này, bà Nguyễn Thị Thịnh (SN 1939, trú tại phường Thổ Quan) đi bộ sang đường, tuy nhiên lại đi chéo, sát đầu xe rác. Do khuất tầm nhìn của lái xe, khi chiếc xe di chuyển lên đã cuốn bà cụ vào gầm xe dẫn đến tử vong. (Xem chi tiết) Trong khi đó, giới chức Nga cùng ngày cũng bày tỏ việc lấy làm tiếc về quyết định này và chỉ ra rằng các hạn chế không thể giải quyết bất kỳ vướng mắc nào mà EU phải đối diện trong quan hệ với Nga. (Xem chi tiết) Yonhap dẫn thông báo Cục quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) cho biết, đã ký một thỏa thuận trị giá 256 tỷ won (223 triệu USD) với Hanjin Heavy Industries, một xưởng đóng tàu nội địa, cho 4 tàu tuần tra tốc độ cao 200 tấn.