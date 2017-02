TPO - Ngày 9/2, Anh cho biết nước này đã triển khai một số lượng không xác địch các máy bay chiến đấu đa năng Typhoon để theo dõi 2 máy bay bém bom Blackjack của Nga bay gần không phận Anh.

Máy bay chiến đấu Typhoon của Anh (phải) bay phía sau máy bay AN26 Curl của Nga tại vùng trời ngoài khơi bờ biển Baltic ngày 12/5/2016. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh bổ sung, hôm nay (10/2), vùng núi cao ở Bắc Bộ nhiệt độ giảm xuống dưới 5 độ C, Mẫu Sơn giảm còn 4 độ C. Những khu vực độ cao trên 1.500m trong 1-2 ngày tới khả năng xuất hiện băng giá, nhưng không xảy ra trên diện rộng. Đợt rét này sẽ kéo dài đến khoảng ngày 11/2. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi sẽ có mưa, mưa rào.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra T.Ư, bà Thoa có phần trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016, liên quan tới vụ việc xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương của ông Vũ Huy Hoàng.

Ban giám hiệu nhà trường cũng nộp kiểm điểm cho Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xem xét giải quyết. Đối với học sinh liên quan đến vụ việc, căn cứ vào mức độ vi phạm, nhà trường sẽ làm thủ tục kỷ luật học sinh.

Báo cáo nêu rõ không có việc các đối tượng lâm tặc dùng súng đe dọa, hành hung cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh để cướp 45 lóng gỗ như một số báo đã nêu.

Trước đó, Công an huyện Chương Mỹ đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Nguyễn Bá Nhu và con trai Nhu là Nguyễn Bá Tài (SN 1992) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Khoảng 1 giờ sáng ngày 8/2, tại thôn A Bát, xã Chà Vàl, huyện Nam Giang (là khu vực gần biên giới Việt-Lào), tổ tuần tra của Đồn Công an Chà Vàl phát hiện xe ôtô có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra. Lực lượng Công an phát hiện trên xe có 16 phách gỗ gõ, tài xế Phạm Văn Tú (31 tuổi, trú xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gỗ trên.

"Chúng tôi cho rằng chính phủ đã không chứng minh được những lợi ích trong đơn kháng cáo," thẩm phán liên bang tại tòa phúc thẩm San Francisco cho hay. Tòa đã từ chối yêu cầu của chính quyền nhằm khôi phục sắc lệnh cấm nhập cư trên cơ sở dựa trên những trường hợp khẩn cấp, đồng nghĩa với việc phán quyết của tòa cấp dưới có hiệu lực ngay lập tức.

Sự việc xảy ra gần thị trấn Al-Bab của Syria chiều tối ngày 9/2. Thông báo của Bộ Tổng tham mưu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, ba binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng và 11 người khác bị thương do kết quả hoạt động ngoài ý muốn của không quân Nga. Trong cuộc không kích vào các cứ điểm của nhóm “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng, các máy bay Nga vô tình tấn công nhầm tòa nhà, nơi các quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ tham gia hoạt động “Lá chắn Euphrates”.

Người phát ngôn Không quân Hoàng gia Anh ra tuyên bố cho hay: "Chúng tôi có thể xác nhận máy bay Typhoon từ sân bay RAF Lossiemouth và RAF Coningsby đã được xuất kích để giám sát 2 máy bay ném bom Blackjack khi chúng bay gần không phận Anh". Đây là vụ việc mới nhất trong hàng loạt vụ máy bay Nga bay gần Anh, thường nhằm mục đích kiểm tra thời gian phản ứng của các máy bay Anh.