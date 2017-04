TPO - Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Ủy ban thường trực Hội đồng An ninh Quốc gia nước này sẽ họp vào lúc 9 giờ 30 phút sáng 16/4 để đánh giá tình hình an ninh, sau khi Triều Tiên vừa tiến hành một vụ phóng tên lửa thất bại.

Tên lửa của Triều Tiên được cho là nổ ngay sau khi phóng. Ảnh minh họa: AP.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương kiểm tra, làm rõ nội dung báo chí phản ánh về việc “1 Sở có 6 Phó giám đốc”, “cán bộ huyện dùng xe công đi lễ chùa”, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/4/2017. Cụ thể, ngày 13 - 14/4, một số báo chí phản ánh Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định hiện có 6 Phó giám đốc Sở và một số công chức Phòng Tài chính huyện Thạch Thành, Thanh Hóa dùng xe công đi lễ chùa trong giờ hành chính.

Mỗi năm huy động khoảng 10 tỷ USD cho xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn trở thành những vùng miền đáng sống. Việc đầu tiên cần làm trong giai đoạn tới là phải xử lý được nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới. Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường tại hội nghị toàn quốc Văn phòng Điều phối Nông thôn mới các cấp năm 2017, tại Hà Tĩnh, ngày 15/4.

Ngày 15/4, lực lượng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi cùng Ban Chỉ huy quân sự huyện Sơn Tịnh đã tiến hành tiêu hủy 137 quả bom bi và 2 đầu đạn M-79 trên Núi Khỉ, thuộc xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh. Núi Khỉ có diện tích khoảng 30ha, từng là nơi giao tranh ác liệt trong chiến tranh. Thông tin từ Sở NN-PTNT tỉnh Bạc Liêu, hiện trên địa bàn tỉnh có 876 ha tôm nuôi từ 15 - 60 ngày tuổi bị thiệt hại; trong đó mức độ thiệt hại từ 30 - 70% là 643 ha, số còn lại thiệt hại trên 70%. Nguyên nhân tôm chết là do ảnh hưởng thời tiết nắng nóng, môi trường biến đổi đột ngột, mực nước trong ao nuôi cạn kiệt, độ mặn tăng cao...

Khoảng 19h ngày 15/4, xe tải chở heo mang biển số 60C-107.62 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên quốc lộ 1A, từ Biên Hòa về TPHCM. Ở khu vực cầu vượt ngã tư Vũng Tàu, thấy xe có biểu hiện vi phạm luật giao thông, lực lượng CSGT (thuộc phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) đang làm nhiệm vụ tại đây ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên tài xế không chấp hành mà cố tình nhấn ga bỏ chạy. Một chiến sĩ CSGT đã dùng xe máy đuổi theo để chặn lại. Khi đến trạm thu phí cầu Đồng Nai, chiến sĩ CSGT xảy ra va chạm với xe tải, bị bánh xe cán qua người tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, tài xế đã xuống xe rời khỏi hiện trường. Khoảng 16h chiều 15/4, ông Lê Thanh Phước (56 tuổi, ngụ xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) chạy mô tô chở theo một bao đường cát 50 kg lưu thông trên tuyến tỉnh lộ 879. Khi xe di chuyển đến giữa cầu Vĩ - cầu sắt lót ván gỗ giáp ranh xã Mỹ Phong và phường 3, TP Mỹ Tho, ông bất ngờ bị loạng choạng tay lái khiến cả xe lẫn người ngã xuống. Ông Phước lọt qua khoảng trống lan can cầu rơi xuống sông mất tích. Ngay sau đó, Công an TP Mỹ Tho, cảnh sát PCCC cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Tiền Giang huy động lực lượng và điều ca nô đến hiện trường để tìm kiếm cứu nạn và khám nghiệm hiện trường. Một quan chức giấu tên của Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết Seoul vẫn đang phân tích loại tên lửa Triều Tiên vừa phóng cùng một số thông tin khác. Một sỹ quan quân đội Iraq giấu tên cho biết phiến quân tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tiến hành một vụ tấn công bằng khí độc tại một khu vực mới được giải phóng ở phía Tây thành phố Mosul. Theo sỹ quan thuộc lực lượng chống chủ nghĩa khủng bố này, vụ tấn công xảy ra vào đêm trước đó tại khu vực al-Albar, khi IS bắn một tên lửa mang đầu đạn chứa khí clo.