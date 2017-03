TPO - Tòa án quận trung tâm Seoul đã phê chuẩn lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Park Geun-hye liên quan đến các cáo buộc tham nhũng và lạm quyền.

Bà Park Geun-hye.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, hôm nay (31/3), bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta khiến nền nhiệt giảm, trời chuyển rét. Vùng đồng bằng nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 16-18 độ C, vùng núi 13-16 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. Hà Nội có mưa, mưa rào, từ đêm nay trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ C.

Vào lúc 21h20 ngày 30/3, một đám cháy lớn đã xảy ra tại số nhà 237B Lương Thế Vinh, Trung Văn, Hà Nội. Một người dân gần đấy cho biết, đám cháy khởi phát từ một nhà người dân gần đấy rồi bén lửa sang bốt điện. Khoảng 10 phút sau, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội đã điều xe thang chữa cháy tới hiện trường và tích cực dập lửa. Tới 21h55 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ cháy đã khiến toàn bộ khu vực bị mất điện, 1 người bị bỏng.

Khoảng 21h ngày 30/3, căn nhà bốn tầng số 246B đường Đà Nẵng, thành phố Hải Phòng bất ngờ bốc cháy. Phía trước ngôi nhà có một biển hiệu lớn kéo dài từ tầng một lên tận tầng bốn. Vào thời điểm trên, biển hiểu tại khu vực tầng bốn bất ngờ bốc cháy. Ban đầu gia đình số nhà 246 không biết và vẫn bán hàng bên dưới, chỉ đến khi thấy người dân hô hoán báo cháy gia đình nạn nhân mới biết. Rất may lực lượng cứu hỏa đã có mặt kịp thời dập tắt, giúp thiệt hại do ngọn lửa gây ra không đáng kể.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, trong quý 1/2017, tính chung cả vốn thu hút được dưới hình thức cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút được qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong các doanh nghiệp trong nước, thành phố thu hút được 574,71 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI), tăng 56,7% so với cùng kỳ. Malaysia là quốc gia có vốn đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất (33,3%) với hơn 44 triệu USD, tiếp theo là Nhật Bản chiếm 22% với hơn 29 triệu USD.

Chiều 30/3, tỉnh Hà Nam đã tổ chức khen thưởng đột xuất lực lượng công an tỉnh Hà Nam và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an vừa phối hợp triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Sơn La về Hà Nam. Theo Công an tỉnh Hà Nam, khoảng 2h30 ngày 29/3, tại quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, Hà Nam, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 6 đối tượng, thu giữ 12,5 bánh heroin; 41.600 viên ma túy tổng hợp; 4 gói ketamin; 8 gói ma túy tổng hợp dạng đá; 1 khẩu súng thể thao; 15 viên đạn ghém; 4 xe ôtô và một số tang vật có liên quan. Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Ngày 23/3, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley tuyên bố Washington không còn coi việc lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad là trọng tâm trong chính sách tại quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá này. Phát biểu trước một nhóm nhỏ các phóng viên tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, bà Haley nói: "Ưu tiên của chúng tôi không còn là 'cắm rễ' ở đó và 'nhăm nhăm' tìm cách lật đổ ông Assad. Ưu tiên của chúng tôi là nghiêm túc xem xét chúng tôi có thể giúp được gì cho quốc gia này, và chúng tôi cần hợp tác với những ai để thực sự tạo ra sự khác biệt cho người dân Syria. Chúng tôi không nhất thiết phải tập trung vào Assad như chính quyền tiền nhiệm đã làm".

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục hợp tác chống khủng bố ở Syria, sự hợp tác này cần được mở rộng cho đến khi đập tan các phiến quân ở quốc gia Trung Đông này. Đó là tuyên bố của ông Konstantin Kosachev, chủ nhiệm Ủy ban quốc tế tại Hội đồng Liên bang Nga hôm 30/3. Buổi sáng cùng ngày, Thủ tướng Binali Yildirim cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã ngừng các hoạt động quân sự của nước này ở miền Bắc Syria. Theo người đứng đầu chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, quân đội đã hoàn thành xuất sắc chiến dịch "Lá chắn sông Euphrates" ở phía Bắc quốc gia láng giềng Syria.

Tòa án quận trung tâm Seoul đã phê chuẩn lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Park Geun-hye. Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã bị bắt giữ vào sáng nay (31/3) sau buổi thẩm vấn kéo dài vào hôm qua 30/3. Hiện, bà Park đối mặt với 13 cáo buộc hình sự, trong đó có tham nhũng, lạm quyền, ép buộc hối lộ, tiết lộ bí mật của chính phủ...