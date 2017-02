TPO - Theo quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành, đối tượng tham gia kỳ thi này phải đảm bảo các điều kiện: hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên, học lực không bị xếp loại kém ở năm lớp 12.

Ảnh minh họa

Ngày 1/2/2017 (mùng 5 Tết), tại Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội huy động 100% quân số, gồm các Đội Cảnh sát giao thông, các quận, huyện phối hợp với lực lượng 141, cơ động, trật tự, thanh tra, dân phòng cơ sở tại các địa phương ra quân, ứng trực, chốt trực tại 361 nút giao thông trong thành phố để phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông phục vụ nhân dân sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Đặc biệt tại 15 tuyến quốc lộ, trục chính ra vào Thủ đô và 5 tuyến cao tốc, lực lượng công an chốt trực 24/24 giờ để phân luồng từ xa, kịp thời giải tỏa ùn tắc, tai nạn giao thông xảy ra.

Năm nào hội Gióng đền Sóc cũng nóng màn cướp giò hoa tre. Khai hội 7h sáng, dân làng các vùng dâng các lễ vật như nữ tướng trẻ, cầu húc, voi chiến, ngựa sắt, trầu cau, ngà voi và cỏ voi. Lễ hội kéo dài từ mồng 6 tới mồng 8 tháng Giêng tại khu di tích đền Sóc.

Trong khi đó, ở khu vực miền Trung, khả năng sẽ xuất hiện nhiều ngày có mưa. Mưa trái mùa cũng có nhiều dấu hiệu xuất hiện trong tháng 2 tại Tây Nguyên và Nam bộ.

Trong đó có hơn 19.500 trường hợp va chạm nhẹ được xử trí và cho về trong ngày, có 11.454 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú và gần 2.300 trường hợp phải chuyển tuyến điều trị.

Riêng người học thuộc diện không phải xếp loại hạnh kiểm và người học theo hình thức tự học có hướng dẫn ở GDTX thì không yêu cầu xếp loại hạnh kiểm. Với thí sinh tự do, trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại yếu về hạnh kiểm ở lớp 12, phải được UBND cấp xã nơi cư trú xác nhận không vi phạm pháp luật.

Ông Rex Tillerson trở thành tân Ngoại trưởng Mỹ với 56 phiếu thuận và 43 phiếu chống từ Thượng viện. Tất cả các thành viên đảng Cộng hòa đều ủng hộ cựu giám đốc điều hành tập đoàn dầu khí Exxon Mobil. Đây là lần thông qua chức vụ ngoại trưởng có cách biệt sít sao nhất về số phiếu trong vòng 50 năm. Ông John Kerry, người tiền nhiệm của ông Tillerson, từng được phê chuẩn chức vụ với 94 phiếu thuận và ba phiếu chống.

Theo phát ngôn viên của Tổng thống Ukraine, sự việc trên xảy ra trong khu vực mỏ khí Odessa. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Ukraine cùng ngày tuyên bố rằng máy bay vận tải hải quân AN-26 bị bắn từ pháo cỡ nhỏ từ các giàn khoan dầu khí của Nga. Tuy nhiên, tập đoàn dầu khí Nga Chernamorskneftegaz đã Nga phủ nhận thông tin về vụ pháo kích vào máy bay Ukraine.