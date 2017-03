TPO - Ngày 17/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã có cuộc hội đàm thượng đỉnh đầu tiên kể từ khi ông Trump trở thành tổng thống thứ 45 của Mỹ.

Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Đức Angela Merkel tại cuộc hội đàm. (Nguồn: AP)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, tại miền Bắc từ hôm nay đến ngày 22 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Sang tới ngày 23 và 24 tiếp tục có mưa nhỏ và sương mù rải rác tập trung tại vùng đồng bằng và ven biển. Từ ngày 25 đến 27, có mưa nhỏ trong ngày 25, sau có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Trời lạnh. Miền Bắc hôm nay nhiệt độ phổ biến từ 18-24 độ C. Miền Trung có nơi có mưa, nhiệt độ từ 22-32 độ C. Miền Nam trời nắng nóng, nhiệt độ từ 26-35 độ C.

Theo thông tin sơ bộ ban đầu tại bản Chả, xã Pú Hồng, mưa đá kèm theo gió lớn đã làm 6 gia đình bị tốc mái hoàn toàn, nhà cửa hư hỏng, thiệt hại khoảng 40%. Tại bản Chiềng Lề, 3 nhà bị hỏng nặng. Tại xã Phì Nhừ, cũng có 3 nhà bị hỏng nặng và nhiều nhà bị tốc mái. Mật độ mưa đá dày cũng đã làm chết nhiều gia cầm, diện tích cây nông nghiệp của người dân.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng nhà ga hành khách Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (phương án thiết kế kiến trúc) được lựa chọn phải hợp lý về công năng, đảm bảo tính kinh tế, thân thiện với môi trường và có dấu ấn mang tính hiện đại, đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam cả về kiến trúc không gian và nội thất, ngoại thất công trình.

Cụ thể, ông Phan Minh Tuấn, Phó Chi cục trưởng Đường thuỷ phía Bắc (trực thuộc Cục Đường thuỷ nội địa) vừa ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 3 cán bộ thuộc Đội Thanh tra – An toàn đường thuỷ số 2 (quản lý luồng sông Cầu qua Bắc Ninh – Bắc Giang, nơi lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh bị đe doạ do dừng dự án nạo vét luồng lạch, tận thu cát trên sông Cầu.

Sự việc xảy ra vào ngày 15/3 khi chỉ có 4 học sinh/ 27 học sinh trong làm được bài kiểm tra chất lượng của trường. Số học sinh còn lại bị điểm thấp. Khi trả bài kiểm tra, cô giáo Quang Thị Hương-giáo viên chủ nhiệm lớp 4A đã gọi từng học sinh không làm được bài lên bảng rồi dùng tay, thước đánh các học sinh này.

Lực lượng chức năng đã phá dỡ 126 bục bệ, cầu dắt xe; tháo dỡ 119 mái che, mái vẩy, ô dù, biển quảng cáo nhếch nhác, gây mất mỹ quan đô thị; thu giữ 254 bàn ghế các loại; tháo dỡ 108 mái che, bạt che, cầu dắt xe, ô dù, biển quảng cáo... Riêng lĩnh vực vệ sinh môi trường, lãnh đạo phòng Quản lý đô thị Hoàn Kiếm cho biết, đã xử lý 53 trường hợp, trong đó có 5 vụ vứt rác sai quy định, bị phạt từ 3 - 6 triệu đồng mỗi người.

"Cơ quan chức năng đang điều tra, xử lý hành vi ba thanh niên này. Nếu say xỉn dẫn đến hành động bộc phát vô tình mở van hồ chứa nước thì có thể xem xét xử lý hành chính. Còn việc làm này có tổ chức, tính toán âm mưu phá hoại từ trước thì phải xử lý hình sự", ông Thế nói. Rạng sáng 15/3, người dân địa phương cấp báo hồ chứa nước Suối Vực bất ngờ xả lũ cuốn trôi mía, gây ngập úng hoa màu... Tại công trình hồ chứa Suối Vực bị ba thanh niên say xỉn đập phá cửa tủ điện vận hành, các nút vận hành đều bị mở.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết ông đã có cuộc thảo luận “rất hiệu quả” với bà Merkel. Nhà lãnh đạo Mỹ tái khẳng định “sự ủng hộ mạnh mẽ” của Washington dành cho NATO. Tuy nhiên, Tổng thống Trump một lần nữa hối thúc Berlin tăng ngân sách quốc phòng lên mức 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), đồng thời nhấn mạnh các đồng minh NATO của Mỹ cần phải “đóng góp một cách công bằng” cho chi phí quốc phòng.

Trong một bài diễn văn, Tổng thống Poroshenko tuyên bố: "Tôi không ủng hộ các cuộc bầu cử đột xuất... Do vậy, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra." Ông Poroshenko tuyên bố rằng quốc hội hiện nay có đủ thời gian để thúc đẩy sự phát triển của Ukraine trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2019.

Theo các quan chức trên, 2 quả tên lửa đã được bắn vào nhà thờ Hồi giáo này nằm bên trong doanh trại quân đội Kofal, ở khu vực phía Tây tỉnh Marib. Hiện phần lớn tỉnh Marib nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng trung thành với Tổng thống Abd Rabbu Mansour al-Hadi. Trong khi đó, lực lượng phiến quân Houthi đang chiến đấu chống lại chính phủ được quốc tế công nhận của ông Hadi.