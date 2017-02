TPO - Ngày 3/2, truyền thông Mỹ cho biết đã có hơn 100.000 thị thực bị thu hồi sau lệnh cấm nhập cảnh của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với công dân từ 7 nước có người Hồi giáo chiếm đa số.

(Nguồn: US Embassy in The Bahamas)

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay (4/2), do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường, các tỉnh Bắc Bộ có mưa vài nơi vào sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C. Các tỉnh thuộc khu vực Nam Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tại thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù. Nhiệt độ thấp nhất từ khoảng từ 18 – 21 độ C. (Xem chi tiết)

Sản phẩm được mua bán ở chợ chủ yếu là cây trồng để lấy gỗ, cây hoa cây cảnh, các loại cây ăn quả, thậm chí cả cây cà, cây chanh, cây ớt. Và sau nữa là đến các vật dụng sản xuất nhỏ của nhà nông.

Bệnh nhân này 63 tuổi, ở Nam Định nhập viện sáng mùng 2 Tết trong tình trạng sốt, tiêu chảy, xuất huyết, sốc nhiễm khuẩn, suy đa phủ tạng và gia đình xin về sau gần 1 ngày nằm viện. Trước đó, bệnh nhân trên đã ăn tiết canh lợn vào ngày 30 tết.

Theo đó, các tổ chức và cá nhân làm việc, sinh sống, công tác, tham quan, học tập trên địa bàn không nên nói to, gây ồn ào; nói tục, chửi bậy; hút thuốc, khạc nhổ, phóng uế tùy tiện; xả rác thải, chất thải trái nơi quy định; viết bậy, bôi bẩn lên các công trình công cộng và không mặc trang phục hở hang trái với thuần phong mỹ tục, gây phản cảm… Tổ chức, cá nhân thực hiện tốt Quy tắc sẽ được biểu dương, khen thưởng và nếu vi phạm sẽ bị nhắc nhở, phê bình công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Tài xế Anh vội leo lên xe nổ máy lái ra khỏi cây xăng khoảng 15 m. Do lửa bao trùm, tài xế không chịu nổi sức nóng nên nhảy khỏi xe cùng mọi người dập lửa nhưng bất thành. Hàng chục cảnh sát phòng cháy chữa cháy huyện Tịnh Biên cùng 4 xe cứu hỏa đến hiện trường dập tắt ngọn lửa sau 30 phút. Rất may không có thương vong.

Hai thanh niên và CSGT đã có mặt kịp thời cứu hộ chị Oanh, cháu bé và chiếc xe máy.

Trước đó, ngày 31/1, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Sean Spicer tuyên bố sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump không cho người tị nạn cũng như người dân từ 7 quốc gia có người Hồi giáo chiếm đa số được tới Mỹ không phải là “một lệnh cấm nhập cảnh”, mà chỉ một cơ chế xét duyệt lý lịch nhằm giữ cho nước Mỹ được an toàn.

Nhiều binh sĩ không nhận thấy ý nghĩa thực sự của cuộc tấn công vào phía Đông Nam nước này. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Igor Pavlovsky hôm 1/2 thừa nhận quân đội nước này đang thực hiện cuộc tấn công tại Donbass. Bộ Quốc phòng Ukraine cũng từ chối bình luận về vấn đề tuân thủ các Thỏa thuận Minsk, trong đó có việc rút vũ khí hạng nặng ra khỏi đường giới tuyến.

Một đạn pháo rơi cách lối vào chính tại đại sứ quán khoảng 20 m, quả đạn còn lại rơi xuống khu vực giữa văn phòng và khu nhà ở phía trong. Vụ việc chỉ gây thiệt hại về vật chất, không có thương vong. "Tội ác này cần bị trừng phạt", Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo. Cơ quan này cho rằng những kẻ khủng bố muốn phá hoại lệnh ngừng bắn ở Syria và làm chệch hướng các nỗ lực, được Moscow ủng hộ, vì một "tiến trình chính trị" giúp thiết lập hòa bình lâu dài.