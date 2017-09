Bản tin 8H: IS nã đạn cối, hai lính Nga tại Syria thiệt mạng

Hôm nay (5/9), gần 22 triệu học sinh, sinh viên cả nước tưng bừng dự lễ khai giảng đón chào năm học 2017 - 2018 với nhiều đổi mới. Theo quy định của Bộ GD&ĐT, Lễ khai giảng diễn ra trong một tiếng, đồng loạt từ 7h30. Buổi lễ theo yêu cầu mới là ngắn gọn, trang nghiêm với nghi thức chào cờ, tự hát Quốc ca, không dùng băng lời bài hát và đọc thư của Chủ tịch nước. Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, năm học 2017-2018, quy mô mầm non là hơn 5,085 triệu trẻ (gồm 680 nghìn trẻ nhà trẻ và 4,5 triệu trẻ mẫu giáo); giáo dục tiểu học 7,801 triệu học sinh, THCS 5,325 triệu học sinh và THPT là 2,477 triệu học sinh. Đối với các trường cao đẳng sư phạm và các trường đại học có quy mô khoảng 1,753 triệu sinh viên. (Xem chi tiết)

Theo báo cáo chiều 4/9 của Ủy ban ATGT quốc gia, trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, toàn quốc xảy ra 75 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 58 người, bị thương 58 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 74 vụ, làm chết 58 người, bị thương 56 người; đường sắt xảy ra 1 vụ, làm bị thương 2 người; đường thủy nội địa không xảy ra tai nạn. (Xem chi tiết)

Khoảng 4h sáng 4/9, lũ ống, lũ quét bất ngờ xảy ra tại thôn 4, xã Đạm Ploa (huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng). Nước từ thượng nguồn suối Đạ Xị (huyện Bảo Lâm) cuồn cuộn đổ về khiến hàng chục hộ dân không kịp trở tay. Hàng chục héc ta bưởi, sầu riêng, cà phê và ao cá hai bên suối Đạ Xị bị thiệt hại. Nhiều vườn cây đang trong giai đoạn thu hoạch bị lũ cuốn phăng hoặc ngã đổ, một số ao cá bị vỡ; 2 ngôi nhà bị nhấn chìm trong nước; hệ thống tưới tự động của nhiều gia đình bị lũ cuốn trôi; một số trụ điện nghiêng ngã gây mất điện cục bộ. (Xem chi tiết)

Khoảng 13h ngày 4/9, tại TP Long Xuyên (An Giang) xảy ra một vụ hỏa hoạn thiêu rụi hoàn toàn 2 căn nhà và 4 căn khác bị ảnh hưởng. Thiệt hại ban đầu ước tính trên 4,5 tỷ đồng. Rất may là không có thiệt hại về người trong vụ cháy. Thời điểm trên, anh Nguyễn Văn Bảy (SN 1966, trú tại địa phương) phát hiện ngọn lửa phát ra từ phía sau kho hàng tạp hóa của chị Phùng Thị Phương Thảo (SN 1972, thuộc Tổ 4, khóm Phó Quế, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên) liền tri hô để mọi người thoát ra ngoài và cùng tham gia chữa cháy. Sau khi nhận tin báo cháy, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh đã điều động 4 xe chữa cháy cùng 70 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với lực lượng chữa cháy tại chỗ và người dân tham gia dập lửa. Đồng thời, Công an thành phố Long Xuyên đã huy động hàng trăn cán bộ, chiến sĩ tổ chức phân luồng giao thông, bảo vệ tài sản của người dân. Do trong kho hàng tạp hóa chứa nhiều mặt hàng dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát và lan nhanh sang các nhà kế bên. Đến khoảng 14h30 cùng ngày, ngọn lửa được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Ngày 4/9, Công an TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) cho biết vừa bắt Hồ Thanh Sang (17 tuổi, trú huyện Lộc Hà) và Trương Minh Tiệp (22 tuổi, trú huyện Thạch Hà) để điều tra tội Trộm cắp tài sản. Theo cơ quan điều tra, rạng sáng 30/8, Sang và Tiệp đột nhập nhà chị Ngân (trú phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) lấy trộm hai xe máy và ba điện thoại di động. Tổng giá trị tài sản trị giá khoảng 50 triệu đồng. Gây án xong, bộ đôi còn lục tủ lạnh, ăn uống hết sạch đồ rồi mới rời đi. Sau 4 ngày điều tra, cảnh sát đã tìm ra hai đạo chích. Sang và Tiệp khai lợi dụng lúc nhiều gia đình đi nghỉ trong dịp lễ 2/9 nên đột nhập trộm tài sản. Ngoài vụ việc trên, bộ đôi còn gây ra hai vụ trộm khác, lấy đi một xe máy, ba điện thoại di động cùng hơn 6 triệu đồng.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 4/9 cho biết hai binh sĩ nước này thiệt mạng trong một cuộc phục kích của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại tỉnh Deir ez-Zor, miền trung Syria. Các phiến quân đã bắn nhiều quả đạn cối vào đoàn xe chở sĩ quan giám sát lệnh ngừng bắn, Reuters đưa tin. Binh sĩ thứ nhất hy sinh tại chỗ, trong khi người còn lại thiệt mạng trong bệnh viện do vết thương quá nặng. Hai binh sĩ sẽ được truy tặng các huân chương của quân đội Nga.

Yonhap dẫn thông báo của Hải quân Hàn Quốc ngày 5/9 cho biết nhiều phương tiện quân sự như tàu chiến Gangwon 2.500 tấn, tàu tuần tra 1.000 tấn, các tàu chiến mang tên lửa và các tàu cao tốc 130 tấn đã tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn trên biển Nhật Bản. “Cuộc tập trận lần này nhằm cải thiện năng lực đáp trả nhanh chóng của quân đội với các động thái khiêu khích của kẻ thù. Nếu kẻ thù khiêu khích ở bất kỳ đâu, dù là trên hay dưới mặt nước, chúng ta sẽ ngay lập tức đáp trả và chôn vùi kẻ thù dưới đáy biển”, Đại tá Choi Young-chan, chỉ huy Nhóm Tác chiến hàng hải số 13 của Hải quân Hàn Quốc, cho biết. Cuộc tập trận trên diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch hôm 3/9.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 4/9 đã triệu tập một cuộc họp khẩn nhằm thảo luận về một phản ứng quốc tế trước vụ thử hạt nhân trước đó một ngày của Triều Tiên. Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley khẳng định đây là lúc HĐBA áp đặt "những biện pháp cứng rắn nhất có thể" đối với Triều Tiên, sau khi nước này tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 và cũng là lớn nhất từ trước đến nay.

Thứ trưởng ngoại giao Nga Sergey Ryabkov đã chỉ trích hành động của Washington trong vấn đề các trụ sở ngoại giao của Nga tại Mỹ là “côn đồ nhà nước” và Moscow sẽ có hình thức đáp trả hành động này. Phát biểu với các nhà báo tại Hạ Môn (Trung Quốc), ông Ryabkov nói: “Khám xét các trụ sở của chúng tôi là hành động đáng phẫn nộ. Phía Mỹ đang giả vờ, lấp liếm bằng lời lẽ chứ không phải bằng nội dung trong chính sách của mình khi khẳng định đây là các cuộc kiểm tra. Đó không phải kiểm tra mà là khám xét."



Hệ thống có thể đánh chặn và phá hủy các tên lửa của kẻ địch bay với tốc độ siêu thanh.

