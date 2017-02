TPO - Ít nhất 60 người đã thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết xảy ra trưa 24/2 gần thành phố Al-Bab ở miền Bắc Syria gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Vụ tấn công được cho là do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiến hành nhằm vào lực lượng nổi dậy được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

Hiện trường vụ đánh bom ở thị trấn gần Al-bab. (Nguồn: AFP)

Chiều 24/2, ông Lê Văn Luyện - Chủ tịch UBND xã Kỳ Hà (TX. Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, khoảng 9h sáng 23/2, người dân ở vùng cửa biển của xã bất ngờ phát hiện 1 vệt nước màu đỏ hồng dài khoảng 30 m, rộng chừng 50m2. Nhận tin báo, chính quyền địa phương đã xuống hiện trường đồng thời báo cáo lên Phòng Tài nguyên và Môi trường TX. Kỳ Anh cùng cơ quan chức năng để tiến hành kiểm tra vệt nước lạ này. Ông Luyện cho biết thêm, đây là lần đầu tiên vùng ven đê, cửa biển của xã này xuất hiện hiện tượng như trên. Vệt nước màu đỏ trên xuất hiện cũng khá nhanh và từ sáng đến trưa thì bị sóng đánh tan.

Trước đó, theo quyết định 58/2010, Hà Nội quy định thủ trưởng các cơ quan đơn vị quyết định số lượng thủ tục hành chính theo thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết vào thứ 7 hàng tuần căn cứ nhu cầu thực tế của cá nhân, tổ chức và điều kiện cơ quan. Tuy nhiên, điều này dẫn đến sự không đồng bộ giữa các cơ quan, một số nơi chưa thực hiện nghiêm yêu cầu làm việc vào thứ 7.

Theo đó, hình thức kỷ luật với nguyên Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang, Ban cán sự Đảng Bộ TN&MT sẽ căn cứ kết luận của UB Kiểm tra TƯ. Bộ cũng đã ban hành quyết định điều chuyển công tác đối với ông Mai Thanh Dung (nguyên Cục trưởng Cục Thẩm định và đánh giá tác động môi trường, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường), xem xét hình thức kỷ luật đối với ông Lương Duy Hanh (Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, thuộc Tổng cục Môi trường).

Cụ thể, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1 đã yêu cầu các lực lượng chúc năng phá bỏ bức tường cao 4m nằm giữa quán lẩu Hong Kong và tòa nhà Central Park nằm nhô ra ngoài lấn chiếm vỉa hè đường Nguyễn Trãi để làm thông thoáng vỉa hè. Tiếp đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1 chỉ đạo lực lượng chức năng cẩu xe ôtô biển xanh 80B đậu trái phép ở lề đường Nguyễn Thị Minh Khai trong giờ tan tầm gây khó khăn cho các phương tiện giao thông.

Theo Bộ Giao thông Vận tải, trong năm 2016 và hai tháng đầu năm 2017, liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy, nổ xe ôtô vận tải hành khách; trong đó chủ yếu là loại hình phương tiện xe khách giường nằm. Tai nạn trên gây mất trật tự an toàn giao thông, làm thiệt hại lớn về vật chất, con người và tài sản, gây tâm lý lo sợ cho hành khách khi lựa chọn loại hình phương tiện này.

Đây là con tàu đánh cá vỏ thép lưới chụp lớn nhất và đầu tiên tại tỉnh Quảng Trị được đóng theo Nghị định 67. Tàu đánh cá mang tên “Việt Chiến 09” đã được bàn giao cho ông Bùi Đình Chiến ở thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đưa vào khai thác đánh bắt thủy sản. Tàu có công suất thiết kế 829 CV, chiều dài 30,8m, chiều rộng 7,8m, chiều cao mạn là 3,6m và các trang thiết bị hàng hải hiện đại với tổng vốn đầu tư hơn 20 tỷ đồng.

Dự báo, khoảng chiều tối và đêm nay, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dòng xiết gió Tây trên cao, ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Hà Nội hôm nay có mưa, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-15 độ C.

Vụ tấn công xảy ra tại Susian, cách thành phố Al-Bab 8km về phía Đông Bắc. Kẻ tấn công đã làm nổ một chiếc xe chứa chất nổ bên ngoài trung tâm chỉ huy của lực lượng nổi dậy được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Vụ nổ phá hủy 2 cơ sở chỉ huy và làm ít nhất 60 người thiệt mạng. Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria, phần lớn người thương vong là thành viên của lực lượng nổi dậy nói trên.

Sau khi mất quyền kiểm soát miền Đông Mosul, trong hơn một tuần trở lại đây, tổ chức khủng bố Hồi giáo IS đã thực hiện hàng loạt các vụ đánh bom xe nhằm vào thủ đô Baghdad, gây thương vong cho hàng chục dân thường.

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Nga cũng nhấn mạnh quân đội nước này đã gây ra thiệt hại đáng kể cho các tổ chức và tay súng khủng bố ở Syria. Tổng thống Nga đồng thời ca ngợi các binh lính Nga đã đóng góp lớn vào nỗ lực chống khủng bố của quốc tế, tạo điều kiện cho hoà đàm giữa chính phủ Syria và lực lượng đối lập có vũ trang.