Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay (26/4), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng gần sáng và ngày mai (27/4), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta. Nhiều khả năng đây sẽ là đợt không khí lạnh cuối cùng của tháng 4. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ chiều tối và đêm nay ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông; từ chiều mai ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Trước tình hình sạt lở nghiêm trọng bờ sông Vàm Nao thuộc khu vực ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang làm 14 căn nhà bị sập đổ, nhiều hộ dân đã phải khẩn cấp di dời, tối 25/4, đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường do Bộ trưởng Trần Hồng Hà dẫn đầu đã có buổi làm việc với đạo tỉnh An Giang. Tại buổi làm việc, tỉnh An Giang kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất Chính phủ có chính sách về nhà ở để hỗ trợ di dời cho 20.000 hộ bị ảnh hưởng do sạt lở bờ sông trong 5 năm tới. Trước mắt kiến nghị Chính phủ hỗ trợ kinh phí xử lý ngay các vấn đề khó khăn tại các nơi xảy ra sạt lở nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh An Giang trong thời gian qua.

Khoảng 22h ngày 25/4, ngọn lửa bùng phát tại gara ô tô Quang Dũng tại số 130A Ngô Quyền, phường Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội). Theo một số nhân chứng, họ nghe thấy 3 tiếng nổ lớn phát ra từ bên trong gara ô tô rồi lửa bùng lên dữ dội. Nhận được tin báo, lực lượng PCCC Hà Đông đã nhiều xe cứu hỏa, huy động xe bồn chứa nước của công ty môi trường, cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường để dập lửa. Tới khoảng 22h50 cùng ngày, lực lượng PCCC đã cơ bản khống chế được ngọn lửa, không để cháy lan sang các khu vực liền kề. Diện tích cháy tại gara nói trên khoảng 150m2. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại. (Xem chi tiết)

Lúc 21h30 ngày 25/4, tại gầm cầu vượt Kim Mã - Liễu Giai (quận Ba Đình, Hà Nội), chiếc xe máy biển số Thái Bình do một nam thanh niên điều khiển chở một cô gái ngồi phía sau, đến ngã tư Đào Tấn - Liễu Giai đã xảy ra va chạm với ôtô tải biển số Hà Nội. Cú va chạm khiến hai người đi xe máy ngã xuống đường, cô gái ngồi sau xe (chưa rõ danh tính) bị xe tải cán qua người tử vong tại chỗ, nam thanh niên bị thương nhẹ.

Tối 25/4, ôtô giường nằm chở hàng chục hành khách chạy trên Quốc lộ 1A, từ Bình Định đi TP HCM. Đến xã Xuân Phương (thị xã Sông Cầu, Phú Yên), xe bất ngờ lao lên dải phân cách, trượt dài rồi đâm vào ôtô tải ngược chiều. Cú tông mạnh khiến ôtô lật ngang, hư hỏng. Hàng chục hành khách hoảng loạn, la hét kêu cứu. Người dân phá cửa, kéo các nạn nhân bị thương ra ngoài, chuyển đi cấp cứu. Theo đó, vụ tai nạn làm ít nhất 11 người trên xe bị thương. (Xem chi tiết)

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có công văn đề nghị Sở Y tế Đồng Tháp báo cáo về vụ việc bệnh nhân Trần Trúc Giang (16 tuổi) bị cắt 1/3 chân sau điều trị. Trước đó, thông tin trên báo chí phản ánh về trường hợp bệnh nhân Trần Trúc Giang phải cắt cụt 1/3 chân sau khi được bác sĩ nẹp chân do ngã xe. Khi bị tai nạn Giang được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tân Hồng (Đồng Tháp) lúc 17h ngày 11/4, được chẩn đoán trật khớp gối, theo dõi chèn ép động mạch khoeo chân. Sau khi được điều trị tại đây hơn 10 tiếng, bệnh nhân được chuyển tiếp lên Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp. Tại đây, Bệnh viện đưa ra chẩn đoán tương tự, theo dõi, điều trị bệnh nhân chỉ hơn 3 giờ đồng hồ rồi chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy thông báo bệnh nhân phải cắt chân vì hoại tử bàn chân phải, tắc động mạch khoeo phải, trật khớp gối phải. (Xem chi tiết)

Các tay súng thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã cải trang thành các lực lượng an ninh, sát hại ít nhất 15 dân thường ở trung tâm Mosul, cách thủ đô Baghdad của Iraq khoảng 400 km về phía Bắc, sau khi khu vực này được giải phóng. Bộ Chỉ huy chiến dịch hỗn hợp Iraq ngày 25/4 cho biết các tay súng trên mặc trang phục cảnh sát, vào thành cổ Mosul ngày 24/4, giả làm các lực lượng liên bang như một cách để kiểm tra phản ứng của người dân. Vụ sát hại đã gieo rắc nỗi sợ hãi trong dân chúng.

Hàn Quốc đã quyết định mua thêm hai hệ thống radar phát hiện tên lửa đạn đạo trong bối cảnh mối đe dọa từ Triều Tiên ngày càng gia tăng. Hãng Yonhap ngày 25/4 dẫn thông báo của Cơ quan Quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc cho biết, kế hoạch mua hai hệ thống radar phát hiện tên lửa đạn đạo đã được thông qua tại cuộc họp về các dự án mua sắm vũ khí, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo. Dự kiến, Hàn Quốc sẽ bắt đầu tiếp nhận các hệ thống radar này ngay trong năm nay. (Xem chi tiết)

Quân đội Mỹ đêm qua triển khai hệ thống phòng thủ hiện đại tới vị trí ở khu vực phía đông nam Hàn Quốc. 6 xe moóc được cho là vận chuyển hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) cùng các thành phần khác được trông thấy tiến vào vị trí ở Seongju, tỉnh Bắc Gyeongsang, Yonhap hôm nay đưa tin. Hoạt động này diễn ra trong đêm và không được công bố. Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc không phát thông cáo về động thái này, nhưng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã xác nhận việc khởi động triển khai toàn diện hệ thống.

Về việc chênh lệch giữa giá lợn hơi và tại các điểm bán lẻ, Bộ Công Thương cho biết, khảo sát tại các chợ truyền thống, người bán lẻ cho biết giá nhập thịt lợn không giảm nhiều do các đầu mối cung cấp (những người giết mổ tự do) không giảm giá thịt xẻ. Chỉ đến gần đây các thương lái giết mổ mới giảm giá bán khoảng 10.000-20.000 đồng/kg) nhưng mức giảm này so với diễn biến của thị trường là không nhiều.