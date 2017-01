TPO - Ngày 3/1, Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Peter Cook cho biết liên quân do Mỹ đứng đầu đã tiến hành các chuyến bay nhằm hỗ trợ lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tại thị trấn al-Bab của Syria hiện do nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kiểm soát, song không thực hiện các vụ không kích.

Binh sỹ thuộc lực lượng ủng hộ Chính phủ Syria tuần tra ở khu vực thị trấn al-Bab. (Nguồn: AFP/TTXVN) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 4/1, thời tiết các tỉnh phía Bắc vẫn xu hướng tốt, Nam Bộ bắt đầu bước vào mùa khô. Nhiệt độ cao nhất tại Thủ đô Hà Nội cũng như các tỉnh Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn, Lào Cai, Điện Biên Phủ trong khoảng 22-26 độ C. Các tỉnh Trung Bộ từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định đôi lúc có mưa rào nhẹ. Nhiệt độ tăng dần từ Bắc vào Nam, các thành phố Thanh Hóa đến Huế phổ biến với mức nhiệt 24-26 độ C, thành phố Đà Nẵng, Quy Nhơn 27-28 độ C, các thành phố Nha Trang, Phan Thiết 29-30 độ C. Mới đi vào vận hành vài ngày, tuyến buýt nhanh BRT bất ngờ đón nhận hơn 10.000 lượt khách/ngày. Sáng 3/1/2017, hầu hết các chuyến xe buýt BRT đều đầy ắp người. Ngoài một số hành khách có nhu cầu di chuyển về công việc thì phần nhiều hành khách lên xe chỉ để đi thử xe buýt BRT có gì khác so với xe buýt thường. Nhìn chung khách đi xe buýt đều có ý thức cao. Chỉ một số trường hợp phải nhắc nhở nhường ghế cho người già, trẻ em, phụ nữ mang thai. Hơn một triệu người là công chức, lãnh đạo, cán bộ quản lý các cấp vừa hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 theo Luật Phòng chống tham nhũng và Nghị định 78/2013 của Chính phủ về minh bạch, tài sản thu nhập. Tuy nhiên, khi được hỏi về tính hiệu quả của việc kê khai trên, nhiều người thẳng thắn nhận xét rằng "còn nặng tính hình thức". Theo báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015, số người phải kê khai tài sản thu nhập là trên một triệu người nhưng chỉ có 5 người bị kết luận là không trung thực. 