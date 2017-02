TPO - Ngày 28/2, Tổng cục Tình báo Nội địa Italy vừa đưa ra cảnh báo về nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công khủng bố từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhằm vào nước này và thủ đô Rome là mục tiêu có nguy cơ bị tấn công cao nhất.

Cảnh sát Italy canh gác ở phía trước nhà thờ Saint Peter tại Rome. (Nguồn: Reuters)

Ngày 28/2, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải làm việc với quận Tây Hồ. Tại đây, ông Hải dành nhiều thời gian nói về quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố và nêu rõ địa bàn nào để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng mà không xử lý, nhắc nhở thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải lưu ý về việc xử lý lấn chiếm vỉa hè, các đơn vị không làm theo phong trào mà cần phải làm thường xuyên, phải gắn với văn hóa người dân thành phố. (Xem chi tiết)

Sau khi cẩu chiếc xe BKS 17B-00517 thì toàn bộ nhà xe phản đối nên việc cẩu xe tạm dừng. Lực lượng CSGT đã tuyên truyền để các lái xe đưa xe đi nơi khác. Được biết, số xe khách được kéo về trạm dừng nghỉ 239 ở địa phận tỉnh Hà Nam.

Qua đó, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị chuyển cơ quan công an điều tra hai vụ việc. Trong đó, Thanh tra Chính phủ phát hiện Dự án Đại Thanh (huyện Thanh Trì, Hà Nội) có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng của cơ quan quản lý nhà nước thuộc UBND TP Hà Nội. Đến thời điểm thanh tra, dự án chưa có quyết định giao đất, chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt dự án, mục đích sử dụng đất là sản xuất gạch ngói, các bên tham gia thực hiện dự án đã chuyển nhượng bất hợp pháp.

Đến khúc cua gần Đài tưởng niệm, chiếc xe bất ngờ bị mất lái và lật ngửa bụng sau khi va chạm với một xe máy đi cùng chiều. Hai nam thanh niên trên xe máy bị thương khá nặng và đã được đưa đi cấp cứu. Những người có mặt trên ôtô sau khi thoát ra ngoài cũng tỏ ra khá hoảng sợ.

Không khí lạnh kèm mưa khiến nền nhiệt ban đêm giảm sâu, nhiệt độ Trung du và đồng bằng từ 14-16 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C. Khu vực các tỉnh Trung Bộ từ đêm nay mưa nhiều hơn và chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nên nền nhiệt độ cũng giảm xuống từ 16-18 độ C, Nam Trung Bộ từ 18-22 độ C

Nguyên nhân vụ việc do một công nhân đang làm thủ tục để rời công trường sau ca làm thì máy quẹt thẻ từ bị lỗi. Sau đó, đội bảo vệ đưa công nhân này vào phòng làm việc, 2 bên lời qua tiếng lại, những công nhân đang xếp hàng phía sau thấy vậy đứng ra bênh vực công nhân đó và xảy ra xô xát. Theo công nhân đang thi công tại nhà máy Samsung Display Việt Nam, vụ xô xát có người bị thương và tài sản bị đập phá. Trong khi phía Samsung khẳng định không có công nhân nào bị thương. (Xem chi tiết)

Tại cơ quan Biên phòng, Bế Văn Quý khai nhận vận chuyển thuê số gà trên cho một đối tượng không rõ địa chỉ từ khu vực biên giới vào nội địa tiêu thụ. Đồn Biên phòng Quảng Đức và Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số gà trên và hoàn tất hồ sơ, tiến hành tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Tại cơ sở chế biến đậu phụ do bà Trần Thị V. (ngụ thôn Tây Thành, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, TT-Huế) làm chủ, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 10 kg bột thạch cao không rõ nguồn gốc xuất xứ, được dùng trái phép trong sản xuất thực phẩm. Trong khi, đây là chất cấm trong chế biến thực phẩm. Được biết, mỗi ngày, cơ sở của bà V. sản xuất từ 50 đến 200kg đậu phụ, tiêu thụ tại chợ đầu mối Phú Hậu (thành phố Huế) và Đà Nẵng.

Đồng thời, người đứng đầu Nhà Trắng không loại trừ việc tăng ngân sách quốc phòng thêm 84 tỷ USD so với ngân sách năm 2016 là 573 tỷ USD. Ông Trump cam kết tăng thêm 54 tỷ so với ngân sách quốc phòng trong năm tài chính 2016. Trước đó, ông Trump đã đề xuất để tăng ngân sách cho lĩnh vực quân sự và giảm kinh phí của các chương trình viện trợ quốc tế.

Báo cáo của Tổng cục Tình báo Nội địa Italy, được Thủ tướng Paolo Gentiloni và người đứng đầu cơ quan tình báo này Alessandro Pansa trình bày trước Hạ viện hôm 27/2, khẳng định nguy cơ khủng bố Hồi giáo ở nước này cũng như nhiều nơi khác ở châu Âu là rất cao. Hiện đã xuất hiện mối lo ngại cụ thể sau khi IS đề cập đến “Rumiyah” - tên của thủ đô Rome bằng tiếng Arab - trong ấn phẩm mới nhất trên tạp chí Dabiq của tổ chức này.