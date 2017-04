TPO - Ngày 4/4, Nhà Trắng đã trực tiếp cáo buộc các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại tỉnh Idlib, Syria là do Chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad tiến hành, đồng thời khẳng định vụ việc này "đáng bị chỉ trích và thế giới văn minh không thể làm ngơ".

Người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 5/4, các tỉnh Bắc Bộ nắng gián đoạn, Nam Bộ vẫn còn có mưa về chiều tối. Sáng sớm nay khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, có sương mù nhẹ, trong khi đó một số nơi ở Tây Bắc Bộ có mưa dông. Đến trưa, sương tan, mưa dứt, cả khu vực Bắc Bộ nắng lên. Đông Bắc Bộ nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất tại Ninh Bình, Hải Phòng, Hà Nội, Lạng Sơn 25-28 độ C. Các tỉnh, thành phía Tây Bắc nắng lên nhiều hơn, hấp thu nhiệt cao hơn kéo nhiệt độ tăng lên nhanh. Tại Lào Cai, Sơn La, Điện Biên Phủ, nhiệt độ 28 - 31 độ C.

Tối 4/4, lãnh đạo Công an thị trấn Dương Đông (Phú Quốc, Kiên Giang), cho biết hai nạn nhân trong vụ nổ thùng phuy đã xuất viện. Vụ việc xảy ra vào chiều cùng ngày tại thị trấn Dương Đông. Lúc đó, anh Nguyễn Kim Hùng (38 tuổi) và anh Dương Thành Trị (30 tuổi) cưa thùng phuy cho khách tại cơ sở nhôm sắt. Khi cưa được khoảng 20 cm thì chiếc thùng phuy phát nổ làm hai công nhân văng xa. Anh Hùng sau đó nhập viện với vết thương mất nhiều máu ở đầu gối, còn anh Trị bị bỏng da. Thùng phuy từng chứa dầu nên khi cưa gây ra độ nóng khiến vật này phát nổ.

Một vụ cháy lớn vừa xảy ra vào khoảng 3h sáng nay (5/4) tại một ngôi nhà trên đường Nguyễn Tư Giản, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng khiến 3 người tử vong. Theo người dân địa phương, vào thời điểm trên, ngọn lửa bất ngờ bùng lên dữ dội. Trong nhà lúc này có 6 người và cửa khóa trong. Khi đám cháy xảy ra, chỉ có 2 vợ chồng và 1 con nhỏ kịp phá cửa để thoát ra ngoài, 3 người còn lại tử vong trong đám cháy.

Trong năm 2016, hàng trăm cán bộ cơ sở của các cơ quan như Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội của các địa phương ở Hậu Giang đã làm đơn xin nghỉ việc với nhiều lý do khác nhau, trong đó chủ yếu là vì kinh tế. Tỉnh Hậu Giang năm 2016 có 281 cán bộ cơ sở ở các cơ quan xin nghỉ việc với lý do lương thấp, không đủ trang trải cuộc sống. Tỉnh này còn có 214 đảng viên bị xóa tên, nguyên nhân chủ yếu do phụ cấp thấp, kinh tế khó khăn nên bỏ công việc đi làm ăn xa, bỏ sinh hoạt trên 3 tháng.

Mặc dù vẫn còn những tồn tại, khó khăn, nhưng phấn đấu đến ngày 30/6 tới sẽ cấp xong giấy chứng nhận đối với các thửa đất có đủ điều kiện theo đúng chỉ đạo của thành phố- đó là khẳng định của ông Nguyễn Hữu Nghĩa- Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại cuộc họp giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức vào chiều 4/4/2017. Đặc biệt, Sở đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến cấp, phát giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện, thủ tục hành chính trong lĩnh vực này đã cắt giảm từ 30 ngày xuống còn 14 ngày.

Ngày 4/4, Cơ quan thực thi hàng hải Malaysia (MMEA) thông báo một ngư dân người Việt bị tạm giữ vì đánh cá bất hợp pháp đã tử vong vào sáng cùng ngày ở Miri, bang Sarawak của nước này. Người Việt nói trên là ngư dân Trần Văn Phương, một trong 28 ngư dân Việt Nam bị MMEA bắt do đánh cá trái phép ở Miri vào ngày 3/4. Ông Phương được cho là bị bệnh nặng trong lúc bị tạm giữ trên thuyền và đã tử vong vào sáng 4/4. Chỉ huy của MMEA Miri, ông Hambali Yaakub nói rằng khi phát hiện ông Phương bị bệnh, họ đã ngay lập tức đưa ông đi bệnh viện Miri nhưng ông không qua khỏi.

Một nhóm cứu trợ y tế của Syria cho biết vụ tấn công được cho là tấn công hóa học tại tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria ngày 4/4, đã khiến ít nhất 100 người thiệt mạng và 400 người chịu các vấn đề về hô hấp. Theo Liên hiệp các Tổ chức chăm sóc y tế, số người chết trong vụ việc này có thể còn gia tăng. Cũng theo tổ chức này, làng Khan Sheikhoun, phía Nam tỉnh Idlib ban đầu đã bị tấn công, trước khi diễn ra các vụ không kích nhằm vào trung tâm cấp cứu của tổ chức Mũ Sắt Trắng tại ngôi làng này cũng như bệnh viện Al-Rahme.

Quân đội Hàn Quốc cho biết ngày 5/4, Triều Tiên đã phóng một vật được cho là tên lửa đạn đạo xuống Biển Nhật Bản. Vụ phóng xảy ra vào khoảng 6 giờ 40 phút (giờ Hàn Quốc), và trước khi diễn ra cuộc hội đàm thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tuần này. Hiện vẫn chưa thể xác nhận chính xác loại vật thể này, song các quan chức của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS) cho biết đây không phải là một loại pháo.