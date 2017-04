Trong thời điểm căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên ngày càng “nóng”, Mỹ đã cử phi cơ “đánh hơi hạt nhân” WC-135 của không quân nước này tới Nhật Bản.

Máy bay WC-135 của Mỹ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, sáng nay (13/4) dưới tác động của không khí lạnh, nhiệt độ một số nơi tại khu vực các tỉnh Bắc Bộ đã giảm xuống mức thấp khoảng 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Đến trưa và chiều nay mưa sẽ giảm dần, không khí chuyển khô ráo và thoáng đãng, nhiệt độ tăng nhẹ từ 1 -2 độ so với ngày hôm qua.

Bộ GTVT vừa trình Chính phủ phương án bổ sung, sửa đổi đầu tư tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Theo đó, Bộ GTVT đưa ra ba phương án và đề nghị Chính phủ ưu tiên chọn phương án 2. Cụ thể, theo phương án được ưu tiên này, Nhà nước chi khoảng 55.000 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng toàn tuyến; đầu tư tuyến cao tốc Bắc - Nam với chiều dài giai đoạn 1 khoảng 684km. Các đoạn đầu tư xây dựng trước hết gồm: Cao Bồ (Nam Định) - Bãi Vọt (Hà Tĩnh), đoạn Cam Lộ (Quảng Trị) - Túy Loan (Đà Nẵng) theo hình thức BT và đoạn Cam Lâm (Khánh Hòa, ĐT655B) - Dầu Giây (Đồng Nai). (Xem chi tiết)

Vào khoảng 21h ngày 12/4, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại 1 khu nhà xưởng ở xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai). Thời điểm trên người dân phát hiện lửa bốc lên từ khu nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Cảnh sát PCCC tỉnh đã huy động hàng chục xe chữa cháy, cùng hàng trăm chiến sĩ tham gia chữa cháy. Tuy nhiên khu nhà xưởng này là cơ sở tái chế dầu nhớt thải chứa hàng trăm phuy dầu nhớt đã nhanh chóng bốc cháy dữ dội và liên tục nổ tạo nên những cột lửa, khói cao hàng chục mét và thiêu rụi hoàn toàn khu nhà xưởng. (Xem chi tiết)

Tối 12/4, thầy Phạm Đức Thuần, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nhị Hà, xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đã xác nhận hai học sinh của trường vừa bị tai nạn đuối nước. Hai em học sinh xấu số trên là Nguyễn Thế Đan, sinh 2008 và Trần Minh Tuyến, sinh 2008 cùng học lớp 3A. Theo thông tin của Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Nhị Hà, chiều 11/4, sau khi tan học về, 4 em học sinh đã rủ nhau đi bắt cá tại ao cách trường không xa. Người dân thấy và đã đuổi về, riêng hai em Đan và Tuyến quay lại xuống ao bắt cá. Do sơ suất, hai em đã trượt chân xuống chỗ nước sâu, dẫn đến đuối nước.

Sau năm 2020, khi chương trình mới triển khai đến hết cấp THPT, học sinh nào tích lũy đủ kiến thức thì được xét tốt nghiệp, không nhất thiết phải thi. Đó là khẳng định của GS Nguyễn Minh Thuyết, Tổng chủ biên Chương trình - SGK mới, tại buổi họp báo giới thiệu dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể do Bộ GD&ĐT tổ chức ngày 12/4 tại Hà Nội. (Xem chi tiết)

Ngày 12/4, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án và ra lệnh bắt tạm giam ông Trần Đức Trung (SN 1961), nguyên Chủ tịch HĐQT và bà Lê Thị Hằng (SN 1963), Tổng giám đốc "Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới" để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chiều cùng ngày, CQĐT đã thi hành lệnh khám xét nơi ở của ông Trần Đức Trung tại phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Trước khi bị bắt, ông Trung đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng biên tập phụ trách tạp chí Doanh nghiệp & Thương hiệu và tạp chí Văn Hiến. Theo thông tin ban đầu, ông Trung và bà Hằng đã núp dưới danh nghĩa Chương trình "Trái tim Việt Nam" để lừa hàng chục tỷ đồng của hàng nghìn người dân nghèo tại Bắc Giang, Nam Định, Thanh Hóa, Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An... (Xem chi tiết)