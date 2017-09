Bản tin 8H: Mỹ điều tàu tấn công, máy bay chiến đấu tới gần Triều Tiên

Bước đầu xác định 3 CSGT bị đình chỉ gồm: Thượng uý Nguyễn Thịnh Phú, Thượng uý Nguyễn Minh Hải và Trung uý Trịnh Xuân Phúc thuộc Đội CSGT Tân Sơn Nhất - Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TPHCM. Theo Đại tá Quang, Công an TPHCM sẽ xử lý nghiêm, kiên quyết, không bao che, dung túng cho cán bộ vi phạm. Trước đó, sáng 7/9, 1 tờ báo đã có bài viết kèm clip phản ánh 1 tổ công tác gồm CSGT và CSCĐ lập chốt trên đường Hoàng Minh Giám, quận Phú Nhuận chặn xe, xử lý có nghi vấn vi phạm điều lệ và tiêu cực. Cụ thể, tổ công tác này bị cho là đã nhận tiền của người điều khiển phương tiện rồi cho đi chóng vánh, bỏ qua vi phạm.Nạn nhân là cháu V.T.Đ (11 tuổi, học sinh lớp 6, trường THCS Quỳnh Thạch), con anh V.T.D, trú tại xóm 3, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu. Trước đó vào khoảng 16h30 cùng ngày, khi đi làm đồng về qua trạm bơm thuộc địa phận xóm 10, xã Quỳnh Thạch, người dân địa phương tá hỏa phát hiện thi thể một bé trai nổi trên mặt nước. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Theo thông tin ban đầu, nhiều khả năng cháu Đ. tắm mương rồi bị đuối nước. Thi thể nạn nhân sau đó trôi đến trạm bơm.Tầng trệt ngôi nhà là nơi giữ xe, tầng một kê hệ thống máy đánh bạc cho hàng chục người ăn thua. Khu game vui chơi giải trí này hoạt động 24/24h, gắn nhiều camera quan sát khách. Mỗi ngày có hàng trăm người đến sát phạt, mức độ ăn thua lên đến vài chục triệu đồng. Bộ Công an đang sàng lọc những người tổ chức đánh bạc, mở rộng điều tra.Kết quả, không có việc thiếu nữ mất tích bí ẩn, các trường hợp khác chủ yếu là do tự ý bỏ gia đình đi.