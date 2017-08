Bản tin 8H: Mỹ đóng cửa lãnh sự quán Nga để trả đũa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng nay (1/9) áp thấp nhiệt đới trên biển Đông đã mạnh lên thành bão. Đây là cơn bão số 8 trong năm nay. Hồi 4h ngày 1/9, vị trí tâm bão số 8 ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 118,4 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 560km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh lên. (Xem chi tiết) Hồi 4h ngày 1/9, vị trí tâm bão số 8 ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 118,4 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 560km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh lên.

Từ ngày 1/9, Thông tư 04 của Bộ Nội vụ hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng có hiệu lực. Cụ thể, cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã được hưởng 1.846.000 đồng/tháng. Với cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, thường trực Đảng ủy, ủy viên thư ký UBND, thư ký HĐND xã, xã đội trưởng, trưởng công an xã thì được hưởng 1.786.000 đồng/tháng. Các chức danh còn lại hưởng 1.653.000 đồng/tháng.

Đại diện hãng taxi Mai Linh cho biết, đang phối hợp cùng cơ quan chức năng tìm người thân cho bé trai bị bỏ rơi trên xe taxi khi đến bệnh viện ở TPHCM. Theo trình bày của tài xế Vũ Thị Hiền, chiều 30/8, bà có chở một khách nữ (khoảng 30 tuổi) bồng theo bé trai (khoảng 2 tháng tuổi) di chuyển từ bến xe Miền Đông đi bệnh viện nhân dân Gia Định, quận Bình Thạnh, TPHCM. Đến bệnh viện, người phụ nữ này nhờ bà Hiền bế con giúp để vào trong mua sổ khám bệnh. Đợi cả tiếng sau nhưng không thấy người này trở lại đón con, nữ tài xế tìm trong túi đồ để lại trên xe thì thấy một bình sữa và tờ giấy ghi nội dung: “Mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Nhờ bà con nuôi hộ”. (Xem chi tiết)

Thông tin tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều ngày 31/8 cho thấy, số ca mắc sốt xuất huyết ở Hà Nội đã giảm 18%, nhưng vẫn còn 20% số gia đình có bọ gậy. Các chuyên gia đánh giá dịch bệnh này ở Hà Nội đang giảm, nhưng chưa bền vững. Về công tác điều trị, PGS.TS Nguyễn Văn Kính- Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư cho hay, số bệnh nhân sốt xuất huyết đến khám hiện nay đã giảm một nửa so với thời kỳ cao điểm.

Tối 31/8, xe tải chở thư báo chạy qua hầm chui Kim Liên (Hà Nội) theo hướng từ Xã Đàn về Đại Cồ Việt. Khi qua cửa hầm được vài mét, xe tải va chạm với người đàn ông khoảng 50 tuổi đi xe máy khiến cả người và xe văng xuống đường. Nạn nhân bị cuốn vào gầm và bị bánh ôtô chèn qua tử vong tại chỗ. 22h cùng ngày, hai xe cứu thương cùng xe công an có mặt tại hiện trường. Nhà chức trách phải chặn một chiều trong hầm để khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Việt Nam quan ngại sâu sắc trước việc CHDCND Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo qua không phận Nhật Bản ngày 29/8, vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, làm gia tăng căng thẳng ở khu vực. “Việt Nam nhất quán ủng hộ mọi nỗ lực thúc đẩy đối thoại và duy trì hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên; kêu gọi các bên tuân thủ nghiêm túc các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và có những hành động mang tính xây dựng, thiết thực, đóng góp cho việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định của khu vực và trên thế giới”, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói ngày 31/8.

Giới chức Mỹ ngày 31/8 yêu cầu Nga đóng cửa lãnh sự quán ở San Francisco và hai tòa nhà lãnh sự ở Washington và New York để trả đũa việc Moscow buộc Mỹ cắt giảm nhân viên ngoại giao ở Nga. Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: "Với tinh thần bình đẳng mà người Nga nhắc đến, chúng tôi yêu cầu chính phủ Nga đóng cửa tổng lãnh sự quán ở San Francisco, tòa nhà lãnh sự ở Washington và tòa nhà lãnh sự tại New York. Việc đóng cửa phải diễn ra trước ngày 2/9". Nhà Trắng hiện chưa đưa ra bình luận về quyết định này.

Chỉ huy lực lượng Mỹ tại Syria và Iraq, Tướng Stephen Townsend cho biết Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, có thể đang lẩn trốn ở đâu đó trong khu vực Trung tâm Thung lũng sông Euphrates nằm giữa Iraq và Syria. Phát biểu với báo giới từ thủ đô Baghdad (Iraq), ông Townsend nói: "Tôi nghĩ hắn đang ở đâu đó trong khu vực Trung tâm Thung lũng sông Euphrates. Tuy nhiên đó chỉ là sự phỏng đoán dựa trên kinh nghiệm sau một năm tìm kiếm và danh sách những nơi không phát hiện Al-Baghdadi. Hắn ta không ở Mosul, Talafar và Raqqa." Ông Townsend cho biết đã có một số thông tin tình báo cho rằng Al-Baghdadi vẫn còn sống và liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu vẫn đang ráo riết truy tìm tên này.

Ngày 1/9, một trận động đất mạnh 6,2 độ richter đã xảy ra tại khu vực cách thành phố Padang của Indonesia khoảng 75km về phía Tây. Cơ quan khí tượng Indonesia cho biết không có khả năng xảy ra sóng thần sau trận động đất trên. Trước đó, ngày 12/6, , một trận động đất mạnh 6,3 độ Richter đã làm rung chuyển bờ biển phía Nam đảo Java đông dân nhất của Indonesia.

