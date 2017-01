TPO - Ngày 14/1, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu khẳng định nước này và Nga đã quyết định mời Mỹ tham dự cuộc đàm phán hòa bình về tình hình Syria dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng này tại thủ đô Astana của Kazakhstan.

Binh sỹ Syria điều tra tại hiện trường vụ đánh bom ở Kafr Sousa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hôm nay (15/1), ở các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục rét với nền nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C. Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19 độ C. Trong khi đó, từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận và khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, nhiệt độ phổ biến từ 23-30 độ C. (Xem chi tiết)

Ngày 14/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa giao Bộ Tài chính xuất cấp 1.105,265 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk để hỗ trợ cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán năm 2017. Cụ thể, tỉnh Gia Lai được xuất cấp 605,265 tấn gạo; tỉnh Đắk Lắk được xuất cấp 500 tấn gạo.

Chiều tối 14/1, cơn mưa trái mùa kèm theo lốc xoáy bất ngờ quét qua địa bàn phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, làm hàng chục nhà dân tại phường này bị sập, tốc mái, nhiều hộ phải sơ tán. Cơn mưa bất thường không chỉ kèm theo lốc xoáy mà còn xuất hiện hiện tượng vòi rồng cao cả trăm mét, cuốn phăng nhiều mái nhà tôn, lá bay theo. Theo người dân chứng kiến, đây là lần thứ 2 họ thấy xuất hiện vòi rồng ở khu vực này, chỉ cách nhau vài tháng. Hiện chưa có số liệu thống kê mức độ thiệt hại cụ thể, nhưng qua ghi nhận tại địa bàn, có đến hàng chục căn nhà bị hư hỏng nặng, rất may không có người bị thương vong.

Một trong những bị can bị truy tố là nguyên đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga. Ngày 7/1/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Châu Thị Thu Nga và khám xét nhà riêng của bà tại Hà Nội.

Ngày 14/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Lai Châu) cho biết, đơn vị vừa ra lệnh bắt khẩn cấp Lầu A Của (SN 1988, thường trú tại bản Keo Lôm 2, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, về hành vi vận chuyển trái phép 10 bánh heroin, có tổng trọng lượng 3.414 gram. Trước đó, vào lúc 1h30 cùng ngày, tại km81+700 Quốc lộ 4D, thuộc địa phận xã Sơn Bình, huyện Tam Đường (Lai Châu), Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Lai Châu) đang làm nhiệm vụ thì phát hiện và bắt giữ chiếc xe môtô do Lầu A Của điều khiển, chạy theo hướng Lai Châu đi Sa Pa (Lào Cai). Trong khi đưa Lầu A Của và phương tiện về trụ sở để kiểm tra, Tổ công tác đã phát hiện một bao màu da cam trong đó chứa 10 bánh bột nghi là heroin cách điểm đối tượng bị bắt 200m.

Hôm qua 14/1, lần đầu tiên tại Crimea, Nga bắt đầu thi hành nhiệm vụ trực chiến của trung đoàn tên lửa chống máy bay trang bị hệ thống S-400. Trên địa bàn của đơn vị đã diễn ra nghi thức nhận nhiệm vụ trực chiến. Trung tướng Viktor Sevastyanov, chỉ huy đội quân thứ tư thuộc Quân chủng Không quân và Phòng không Liên bang Nga tuyên bố Nga sẽ tiếp tục bổ sung thêm S300 tại Crimea. Trung tướng Sevastyanov cho biết: "Tất cả đã được dự trù, nhưng tôi sẽ không nói về thời điểm". (Xem chi tiết)

Ngoài việc thông báo về quyết định mời Mỹ tham gia hòa đàm Syria, Ngoại trưởng Cavusoglu cũng nhắc lại rằng Ankara vẫn tiếp tục phản đối việc để cho nhóm phiến quân Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) của Syria tham gia cuộc hòa đàm trên. Cùng ngày 14/1, Ủy ban Đàm phán Cấp cao (HNC - phe đối lập chính ở Syria) đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các cuộc hòa đàm do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ dàn xếp tại Astana.

Theo văn phòng báo chí của Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy, chiếc thuyền nói trên chở tổng cộng 107 người di cư, trong đó chỉ có bốn người được cứu sống. Tám thi thể người di cư khác cũng đã được phát hiện. Hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được tiến hành sau khi màn đêm buông xuống trong tình trạng thời tiết xấu.Manu Maharaj, một sỹ quan cảnh sát cao cấp cho hay hiện lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm những người còn mất tích. Ông cho biết thêm các nạn nhân đang trên đường tới dự một lễ hội tôn giáo của người Hindi có tên là Makar Sakranti ở gần Patna, thủ phủ của bang Bihar sau khi đi xem thả diều.Thông cáo chung của Tòa Thánh đã mô tả cuộc thảo luận giữa Giáo hoàng với Tổng thống Abbas là thân mật và chủ yếu tập trung vào các nỗ lực hòa bình cho Trung Đông. Hai bên bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán trực tiếp giữa các bên khác nhau “có thể được nối lại nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực mà đã gây nên những đau khổ không thể chấp nhận cho thường dân, đồng thời tìm kiếm một giải pháp lâu dài và công bằng” cho cuộc xung đột Israel-Palestine.