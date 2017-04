TPO - Đại diện phía Mỹ sẽ không dự bất kì cuộc họp 3 bên nào với Nga và Liên hợp quốc về vấn đề Syria, trong bối cảnh tình hình quốc gia Trung Đông này rất căng thẳng sau vụ tấn công của Mỹ.

Quang cảnh một vòng đàm phán về vấn đề Syria tại Geneva, Thụy Sĩ. Nguồn: Reuters.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hôm qua (20/4), nắng nóng đã xảy ra ở hầu khắp các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên, khu vực Tây Bắc của Bắc bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C như: Hòa Bình 38,7 độ C, Quỳ Hợp (Nghệ An) 39,1 độ C, Con Cuông (Nghệ An) 39,6 độ C. Dự báo hôm nay (21/4), ở khu vực Tây Bắc của Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ. Từ ngày mai (22/4), nắng nóng chấm dứt ở Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế; ở các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên nắng nóng dịu dần.

Nhận lời mời của Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân sẽ thăm chính thức Campuchia từ ngày 24 tới 25/4 và thăm chính thức Lào từ 26 tới 27/4. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, đây là chuyến thăm chính thức Campuchia và Lào đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị Thủ tướng Chính phủ.

Tại cuộc họp với lãnh đạo xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức tối 20/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, sẽ thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất sân bay Miếu Môn, xã Đồng Tâm. Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, ngày 20/ 4, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định thanh tra toàn diện quá trình quản lý, sử dụng và quá trình xử lý khiếu kiện liên quan đến đất đai khu vực. Kết quả thanh tra sẽ có sau 45 ngày kể từ ngày quyết định ban hành.

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào đêm 20/4 tại quận An Dương, Hải Phòng khiến ít nhất 2 người tử vong. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21h30 ngày 20/4, tại khu vực cầu Rế, tổ 2, xã Bắc Sơn, quận An, giữa xe máy mang BKS 34B3-109.93 với xe mang BKS 15C1- 301.74. Hậu quả vụ tai nạn khiến ít nhất 2 người tử vong và 2 người bị thương. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, người dân đã xác định được danh tính của 1 nạn nhân qua giấy phép lái xe là Vũ Ngọc Giang (sinh năm 1986, trú tại xã Minh Hoà, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương). Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Ngày 20/4, Trạm y tế phường Nghi Hòa, Thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết đã cấp cứu, điều trị cho hơn 50 em học sinh bị ngộ độc thực phẩm do ăn quả ngô đồng. Trước đó, vào lúc 16h, các giáo viên Trường Tiểu học Nghi Hòa, Thị xã Cửa Lò phát hiện hàng chục học sinh có triệu chứng bị ngộ độc thực phẩm sau giờ ra chơi. Các em đều có chung triệu chứng đau bụng và nôn mửa. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám hiệu nhà trường cùng các giáo viên đã nhanh chóng đưa các em học sinh đi cấp cứu và điều trị tại Trạm y tế phường Nghi Hòa. Các em học sinh bị ngộ độc chủ yếu là học sinh lớp 2. Nguyên nhân ngộ độc ban đầu được xác định là do các em học sinh đã cùng nhau ăn quả ngô đồng trong giờ ra chơi. Hơn 20 em bị ngộ độc nặng đã được chuyển lên điều trị tại Trung tâm y tế Thị xã Cửa Lò.



Khoảng 14h ngày 20/4, sau giờ học, một nhóm học sinh rủ nhau đi chơi tại KDL Suối Mơ (xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam). Trong lúc vui chơi 2 em Nguyễn Trần Thúy Linh (18 tuổi, trú xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc và Phạm Thị Mỹ Hằng (18 tuổi, trú khu 1, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) không may bị trượt chân rơi xuống hố sâu, đuối nước tử vong. Chiều cùng ngày, ông Phan Tá Tứ - Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ (thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) xác nhận 2 nạn nhân bị đuối nước trên là học sinh của trường.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã mạnh mẽ lên án vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, đồng thời đe dọa sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt mới liên quan đến những hành động gây bất ổn của Bình Nhưỡng. Tuyên bố khẳng định các hoạt động tên lửa trái phép của Triều Tiên đang khiến căng thẳng gia tăng nghiêm trọng ở cả trong và ngoài khu vực. Hội đồng Bảo an nhấn mạnh sẽ theo dõi sát sao tình hình và có những biện pháp đáng kể tiếp theo, kể cả các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên. Các lực lượng chính phủ Iraq đã giải phóng thêm nhiều khu vực ở phía Tây Mosul, thành phố lớn thứ 2 của nước này, siết chặt vòng vây đối với các phần tử thánh chiến thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang cố thủ tại Thành Cổ. Người phát ngôn của Lực lượng chống khủng bố Iraq, Sĩ quan Sabah al-Noman tuyên bố khu vực Nasr và Al-Thawra, nằm ở phía Tây Thành Cổ, đã được giải phóng hoàn toàn.

Ngày 20/4, đặc phái viên Liên hợp quốc về vấn đề Syria, ông Staffan de Mistura cho biết sẽ có cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov vào ngày 24/4 để thảo luận về tình hình Syria. Tuy nhiên, đại diện phía Mỹ sẽ không dự bất kì cuộc họp 3 bên nào, ít nhất là vào lúc này. Phát biểu tại Geneva, Thụy Sĩ, ông de Mistura cho biết sẽ thảo luận với Thứ trưởng Ngoại giao Nga về tình hình Syria, cụ thể là nối lại lệnh ngừng bắn vốn mong manh ở quốc gia Trung Đông này, đồng thời mở đường cho một cuộc đàm phán thực sự vào tháng 5 này về lối thoát cho cuộc xung đột kéo dài hơn 6 năm qua tại Syria.

Ngày 20/4, hãng tin Amaq có quan hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cho biết nhóm này đã thừa nhận thực hiện vụ nổ súng trên Đại lộ Champs-Elysees ở thủ đô Paris của Pháp, khiến ít nhất một cảnh sát thiệt mạng và hai người khác thương nặng. IS tuyên bố kẻ tấn công là một chiến binh người Bỉ đứng trong hàng ngũ của tổ chức này, có tên Abu Yousif. Cùng ngày, cảnh sát Pháp đã ra lệnh bắt giữ đối với nghi can thứ hai trong vụ nổ súng nói trên. Theo lệnh bắt, nghi can này đã đi tàu hỏa từ Bỉ tới Pháp. Tổng thống Pháp Francois Hollande cho rằng vụ nổ súng nói trên được cho là "mang tính chất khủng bố,” đồng thời cam kết "tuyệt đối cảnh giác" trong hai ngày tới trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống.