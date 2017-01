TPO - Ngày 9/1, Bộ Tài chính Mỹ đã liệt nhà điều tra hàng đầu của Nga và là một cố vấn thân cận của Tổng thống Vladimir Putin, ông Alexander Bastrykin cùng 4 quan chức khác của Nga và danh sách trừng phạt với cáo buộc xâm phạm nhân quyền.

Cố vấn thân cận của Tổng thống Vladimir Putin, ông Alexander Bastrykin. (Nguồn: Reuters)

Ngoại trưởng John Kerry sẽ đến Việt Nam vào cuối tuần này, địa điểm dự kiến gồm Hà Nội, Cam Ranh và đồng bằng sông Cửu Long. Chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Kerry cũng đã được Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh thông báo trong buổi gặp gỡ báo chí đầu năm 2017. Ngoại trưởng Mỹ sẽ gặp gỡ các lãnh đạo Việt Nam tại Hà Nội vào ngày 14/1. Cụ thể, tại Hà Nội ông Kerry sẽ gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thường trực Ban bí thư Đinh Thế Huynh.

Dự báo từ ngày hôm nay 10/1 đến 12/1, do ảnh hưởng của rãnh thấp trong đới gió Tây trên cao hoạt động mạnh nên ở các tỉnh Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa trên diện rộng, riêng vùng núi Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Ở một số nơi thuộc các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang có khả năng xảy ra trượt lở đất, đá. Ngoài ra, trong đợt mưa này ở thượng lưu hệ thống sông Hồng sẽ xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 2-3m.

Dù gói thầu số 3 dự án này do đơn vị tư vấn Cty Systra lập không đúng với nhiệm vụ được phê duyệt ban đầu nhưng BQL vẫn phê duyệt và tăng thêm 300% kinh phí.

Quyết tâm 2-3 năm tới, các doanh nghiệp có nguy cơ ô nhiễm môi trường phải có lộ trình khắc phục. Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, năm 2016, vấn đề môi trường ở nhiều nơi, nhiều lúc rất bức xúc. Báo cáo của Bộ cho thấy, bùng phát nhiều điểm nóng về ô nhiễm môi trường ở các địa phương (khoảng 50 sự cố, vấn đề môi trường nóng năm 2016 theo báo cáo trước đó của Tổng cục Môi trường). Ngoài ra, một số lượng lớn các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng chưa được xử lý.

Theo một số nhân chứng, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 9/1, tàu thủy chở đá có trọng tải khoảng 300 tấn đang chạy từ địa phận tỉnh Hà Nam về thành phố Ninh Bình qua khúc sông Đáy thuộc xã Yên Phú, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, đã bị lật úp. Theo thông tin ban đầu, 2 nạn nhân vụ lật tàu là vợ chồng, cũng là chủ tàu, có hộ khẩu thường trú tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Bộ Quốc phòng Nga dự kiến tổ chức nghi thức bắt đầu nhiệm vụ trực chiến của đơn vị tên lửa S-400 Triumph; công bố lịch trình hoạt động thực tế của đơn vị tên lửa phòng không S-400 trước khi đưa toàn bộ tổ hợp vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Tổ hợp tên lửa S-400 do Phòng Thiết kế, Tập đoàn Almaz-Antey, Nga, phát triển, là phiên bản cải tiến với nhiều tính năng mạnh mẽ hơn loạt hệ thống tên lửa đất-đối-không S-300.

Trước đó, các cơ quan tình báo Mỹ đã công bố bản báo cáo cho rằng "Nga can thiệp" vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào tháng 11/2016. Theo tài liệu do Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) công bố cho thấy dường như Nga đã cố gắng để ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, nhưng không cung cấp bằng chứng. Trong khi đó, các cơ quan tình báo cũng thừa nhận rằng "sự can thiệp của Nga" không ảnh hưởng gì đến kết quả bầu cử.

Giới chức Mỹ cho biết các quan chức Nga bị trừng phạt gồm Chủ tịch Ủy ban Điều tra Nga Alexander Bastrykin; ông Gennady Plaksin và ông Stanislav Gordiyevsky, điều tra viên nhà nước liên quan tới Sergei Magnitsky, một luật sư chống tham nhũng thiệt mạng tại Nga hồi năm 2009 sau 1 năm bị giam giữ. Ngoài ra, danh sách trừng phạt còn có Andrei Lugovoy và Dmitry Kovtun, những nghi can hàng đầu trong vụ sát hại nhân vật bất đồng chính kiến Alexander Litvinenko tại London năm 2006.

Vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ đánh dấu một bước chuyển quan trọng, trong đó việc Ankara xích lại gần Moskva có thể được coi là một thắng lợi của Tổng thống Nga Vladimir Putin​. Các nhà quan sát Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng động thái thân Nga báo hiệu rằng Moskva đang tìm kiếm ảnh hưởng ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng Ankara sẽ không chấm dứt quan hệ kéo dài nhiều thập kỷ qua với phương Tây.

Các máy bay của Hàn Quốc đã phát tín hiệu cảnh báo tới máy bay của Trung Quốc, trong đó có các máy bay ném bom và máy bay cảnh báo sớm, trong khi Không quân Hàn Quốc cũng chuyển những thông điệp cảnh báo tới phía Trung Quốc.