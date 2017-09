Bản tin 8H: Mỹ tìm cách đóng băng tài sản của Kim Jong-un

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm qua (6/9), sau khi đi vào vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc biển Đông, bão số 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 1h ngày 7/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc; 119,5 độ Kinh Đông, cách tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 290km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Chiều 6/9 là ngày thứ 3 trạm BOT số 1 trên QL5 tiếp tục bị tài xế ô tô dùng tiền lẻ để phản đối, gây ùn tắc giao thông. Trước tình trạng này, lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trạm thu phí QL5 là một trong những trạm đang được Bộ GTVT rà soát để giảm phí. Tuy nhiên, chủ đầu tư lại cho rằng, họ sẽ không giảm. (Xem chi tiết)

Từ sáng 6/9, trên tuyến đường cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn, đoạn từ KCN Đình Trám (Việt Yên, Bắc Giang) đến cầu Đại Phúc (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) xuất hiện tình trạng hàng loạt xe máy bị dính đinh phải dừng lại khẩn cấp để sửa chữa. Không chỉ có vậy, một số xe ô tô cũng chịu chung số phận và phải bật đèn khẩn cấp để dừng lại thay lốp. Theo một chia sẻ trên mạng xã hội thì vào lúc cao điểm có đến khoảng 70 xe dính đinh khiến cho một thành viên nhận xét tình trạng xe gặp nạn “đông như hội”. Các hình ảnh trên mạng cũng cho thấy, phần lớn trong đó là các loại đinh chuyên dụng, có khả năng gây nguy hiểm cao cho lốp xe trong quá trình giao thông. (Xem chi tiết)

Ôn g Nguyễn Duy Cảnh, trưởng Công an xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum cho biết, sau hơn 4 giờ nỗ lực tìm kiếm, vào lúc 15h30 ngày 6/9 các lực lượng chức năng của xã Sa Sơn đã tìm thấy thi thể bà Phạm Thị Oanh, 46 tuổi, ngụ tại thôn Sơn An, xã Sa Sơn. Sáng cùng ngày trên địa bàn huyện Sa Thầy có mưa lớn, nước tràn về suối Ya Rai. Bà Oanh mang theo 20 triệu đồng đi thu mua mủ cao su, khoảng 11h trưa liều mình lội qua suối thì bị nước cuốn trôi mất tích.

Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đang tạm giữ Hồ Viết Trường (20 tuổi, Nghệ An) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trường khai, khoảng tháng 7, biết nhiều người có nhu cầu mua xe máy, ôtô giá rẻ nên vào mạng Internet tìm khách và trao đổi. Trường lập trang Xe máy Xuân Hùng để giao dịch. Một phụ nữ trú tại huyện Sóc Sơn được Trường nói có nhiều xe lậu, không giấy tờ nên giá rẻ. Chị này đồng ý mua chiếc Piaggio Liberty giá 7 triệu đồng và ôtô Nissan giá khoảng 4.000 USD (gần 100 triệu đồng). Để chị này tin tưởng, Trường coppy những hình ảnh trên mạng Internet và gửi xem trước, đồng thời hẹn giao dịch trực tiếp. Với mục đích cướp tiền của nạn nhân, Trường chuẩn bị khóa số 8, áo giống áo chống đạn... để vào vai cảnh sát chống buôn lậu. Tối 4/9, biết nữ khách ngồi trong taxi, Trường lại gần, rút khóa số 8, khóa tay nạn nhân và tuyên bố: "Tôi là Công an C74 - Cục Cảnh sát chống buôn lậu, chị đã bị bắt". Trường kéo thiếu phụ ra khỏi taxi, lục túi lấy đồ, nhưng bị phản ứng. Cùng lúc, chồng nạn nhân có mặt, hỗ trợ vợ bắt giữ tên này đưa về trụ sở.

BBC đưa tin ngày 6/9, Mỹ đã soạn dự thảo nghị quyết trừng phạt vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên. Dự thảo kêu gọi cắt nguồn cung dầu cho Triều Tiên, cấm nhập khẩu sản phẩm dệt may của Triều Tiên. Ngoài ra, dự thảo cũng đề cập đến việc đóng băng tài sản, cấm nhập cảnh đối với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và một số quan chức cấp cao khác của Triều Tiên.

Ngày 6/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hành động quân sự chống Triều Tiên không phải là lựa chọn đầu tiên và ông đã có một cuộc thảo luận thẳng thắn và mạnh mẽ qua điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về vấn đề này.

Yonhap ngày 7/9 dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, một đoàn xe tải chuyên dụng chở các bộ phận của 4 bệ phóng thuộc Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đã bắt đầu rời căn cứ không quân Mỹ ở thành phố Osan, tỉnh Gyeonggi để tới thành phố Seongju thuộc tỉnh Gyeongbuk, nơi lắp đặt THAAD ở miền Nam Hàn Quốc. Nguồn tin trên cho biết vào lúc 0 giờ 30 phút sáng ngày 7/9 (giờ địa phương), 10 chiếc xe tải chuyên dụng của quân đội Mỹ chở theo các bộ phận của 4 bệ phóng tên lửa nói trên đã bắt đầu rời căn cứ Osan bằng cửa sau. Ngoài ra, 1 trung đội thuộc sở cảnh sát phía Nam tỉnh Gyeonggi cũng đã được điều động để hộ tống đoàn xe.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Joseph Dunford vừa tổ chức một cuộc họp kín với các thành viên Quốc hội Mỹ về chiến lược của Tổng thống Donald Trump đối với khu vực này.

