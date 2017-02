TPO - Ngày 20/2, Phó tổng thống Mỹ Mike Pence đã có chuyến thăm Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước bắc Đại Tây Dương (NATO), gặp gỡ các lãnh đạo của EU, NATO và đưa ra tuyên bố về mối quan hệ đồng minh thân thiết và chặt chẽ giữa Mỹ với các tổ chức này.

Phó Tổng Mỹ Mike Pence và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk. (Nguồn: Reuters)

Theo ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, đơn vị này đã lấy mẫu dải nước đỏ xuất hiện ở Vũng Áng, dự kiến một tuần nữa có kết quả. Nhận định ban đầu cho thấy, đây có thể là hiện tượng tự nhiên bình thường. Ông Thức cũng khẳng định, hiện tại tổ giám sát liên ngành vẫn đang giám sát nghiêm ngặt hoạt động xả thải của Formosa. Về phía người dân địa phương, họ nói đây là hiện tượng bình thường, hàng năm dải nước màu đỏ này vẫn xuất hiện, thường ở thời điểm từ cuối năm đến đầu năm. (Xem chi tiết)

Tuy nhiên, toa tàu đầu tiên tính cả quá trình di chuyển, lắp đặt mất hơn 3 tiếng. Ngay sau đó, lãnh đạo Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Ban quản lý dự án đường sắt đề nghị nhà thầu rà soát lại phương án cẩu, đánh dấu các vị trí để rút kinh nghiệm, tiếp tục thực hiện việc cẩu 3 toa tàu còn lại trong đêm nay.

Nhiệt độ cao nhất tại Thủ đô Hà Nội cũng như các tỉnh, thành phía Đông như Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn lên tới 25-27 độ C. Nhiệt độ tại các thành phố từ Thanh Hóa đến Huế từ 27-29 độ C. Các thành phố Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang xuống đến Phan Thiết trời nắng cả ngày, nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C. Nam Bộ trong ngày trời nhiều mây, nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất ở các thành phố phổ biến từ 30-32 độ C.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu quận Cầu Giấy chấm dứt việc điều hành đối với vị trí Hiệu trưởng và Hiệu phó vì hành vi thiếu trung thực. Sáng nay, 21/2, UBND quận Cầu Giấy công bố quyết định kỷ luật đối với Hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc và các cá nhân liên quan trong vụ việc tai nạn của cháu Trần Chí Kiên. (Xem chi tiết)

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đã truyền đạt 5 vấn đề Thủ tướng lưu ý với tỉnh Bình Phước, trong đó yêu cầu chỉ đạo quyết liệt, triệt để việc đóng cửa rừng tự nhiên. Thủ tướng cũng yêu cầu báo cáo rõ những vấn đề liên quan dự án chuyển đổi hàng trăm ha rừng nghèo kiệt ở nông trường Bù Đốp sang chăn nuôi gây ra nhiều sai phạm. Đại diện UBND tỉnh nhận trách nhiệm trước việc chuyển đổi hàng trăm ha rừng nghèo kiệt ở Bù Đốp chưa đúng quy định, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm xin lỗi Thủ tướng, Chính phủ và hứa sửa sai.

Theo kết quả kiểm nghiệm của Viện vệ sinh y tế công cộng TP.HCM, cơm xào dương châu và súp thịt bầm do cơ sở Đinh Thụy Lan Phương (ngụ phường 2, TP Vĩnh Long) cung cấp cho các trường học đã bị nhiễm 3 loại vi sinh, hay còn gọi là tụ cầu khuẩn. Vụ ngộ độc khiến 207 học sinh và 3 cô giáo của 3 Trường tiểu học tại Vĩnh Long có biểu hiện đau bụng, nôn ói, tiêu chảy phải nhập viện điều trị.

Malaysia là một trong số ít nước duy trì quan hệ ngoại giao với Triều Tiên, nhưng vụ việc này khiến quan hệ hai nước trở nên căng thẳng. Malaysia hôm qua cho biết, họ đã triệu Đại sứ Malaysia tại Bình Nhưỡng về nước và triệu Đại sứ Triều Tiên đến để nói về cáo buộc từ phía Triều Tiên.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đã có cuộc hội đàm với Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Tại cuộc họp báo sau cuộc gặp, thay mặt tổng thống Mỹ Donald Trump, Phó Tổng thống Mỹ bày tỏ cam kết quyết tâm "theo đuổi" và "làm sâu sắc hơn" mối quan hệ hợp tác và đối tác giữa Mỹ và EU. Ông nhấn mạnh Mỹ cam kết hợp tác với EU vì sự thịnh vượng, vì sự nghiệp bảo vệ công dân của hai bên và vì cuộc chiến chống khủng bố.